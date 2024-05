Huasun Energy zdobywa zamówienie na moduły solarne HJT o mocy 1 GW od China Datang

XUANCHENG, Chiny, 21 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Huasun Energy pomyślnie zdobyła zamówienie w ramach scentralizowanej procedury przetargowej prowadzonej przez China Datang Corporation Ltd. (China Datang) na lata 2024-2025. Zamówienie obejmuje moduły fotowoltaiczne typu N oparte na technologii heterozłączy (HJT - heterojunction) o mocy 1 GW. Osiągniecie to podkreśla stopień zaawansowania technologii HJT oferowanej przez Huasun i solidne możliwości w zakresie dostawy.

Huasun Energy Wins 1GW HJT Solar Module Procurement Bid from China Datang

W 2024 roku zwrócenie się branży fotowoltaicznej ku technologii „typu N" nabrało rozpędu wraz ze znacznymi postępami w rozwoju technologii HJT. Czołowe firmy nieustannie poprawiają moc i wydajność swoich modułów, przy czym technologia HJT wysuwa się na prowadzenie na tym rynku. W tym roku największe państwowe przedsiębiorstwa energetyczne w Chinach uruchomiły duże procedury przetargowe na zakup modułów solarnych opartych na technologii heterozłączy.

Po ponad 30 latach prac rozwojowych sektor HJT osiągnął możliwości produkcyjne na wielką skalę. Takie firmy jak Huasun dokonały znaczących przełomów, przekraczając poziom 750 W+ mocy modułu i wydajność ogniw na poziomie 26,15%. Podczas gdy ceny w ramach łańcucha przemysłowego spadają, produkty HJT wyróżniają się wyższymi wartościami mocy wyjściowej i wydajności konwersji, umacniając konkurencyjność rynkową i napędzając rozwój branży.

Firma Huasun Energy pomyślnie zdobyła zamówienia w ramach inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa państwowe, w tym zamówienie na moduły HJT o mocy 500 MW dla spółki China Huaneng Group Co., Ltd. oraz moduły o mocy 3,5 GW dla grupy China Green Development Investment Group. Wybór oferty firmy w ramach inwestycji o mocy 1 GW prowadzonej przez China Datang jest dowodem na zaufanie, jakim państwowe przedsiębiorstwa obdarzyły produkty solarne HJT firmy Huasun.

Sukces firmy Huasun podkreśla jej atuty technologiczne i moc produkcyjną. Firma przeprowadziła optymalizację procesów produkcyjnych, poprawiła wydajność i osiągnęła możliwość masowej produkcji wysokiej jakości. Bliska współpraca z klientami i ekspansja rynkowa umocniły firmę Huasun, umożliwiając jej zwiększenie przychodów i udziału w rynku, bilansowanie kosztów i poprawę stabilności łańcucha dostaw, przyspieszając pełen korzyści cykl rozwoju.

Jako pierwsza firma, której udało się zintegrować cały łańcuch przemysłowy HJT, Huasun jest liderem w zakresie technologii, jakości i potencjału produkcyjnego. Zdobycie zamówienia umacnia zaangażowanie firmy w innowacje i jakość, przyspieszając postępy w dziedzinie technologii HJT i rozwój branży, oraz promując wysokiej jakości zrównoważony rozwój w tym sektorze.

Anhui Huasun Energy Co., Ltd (Huasun) jest czołowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w badaniach i rozwoju oraz produkcji na masową skalę ultrawysoko wydajnych krzemowych płytek HJT typu N, ogniw i modułów słonecznych. Przy mocy produktów HJT na poziomie 20 GW, Huasun jest największym producentem wyrobów opartych na technologii HJT na świecie. Spółka Huasun dostarczyła produkty HJT o mocy 5 GW do ponad 40 krajów na całym świecie.

