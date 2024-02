Huawei bringt zehn Lösungen für die digitale und intelligente Transformation der Industrie und mehrere Flaggschiffprodukte auf den Markt

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2024 richtete Huawei den Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit aus. Huawei hat zehn Lösungen für die digitale und intelligente Transformation der Industrie sowie eine Reihe neuer Vorzeigeprodukte eingeführt, um die Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Phasen der industriellen Transformation zu erfüllen.

Li Peng, Corporate Senior Vice President und President, ICT Sales & Service, Huawei, erklärt: „Vom Informationszeitalter bis ins Zeitalter der Digitalisierung hat jeder Wandel enorme Möglichkeiten geschaffen. Wir betreten nun eine Welt der Intelligenz, und die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Huawei wird seine Anstrengungen verdoppeln, um mehr intelligente digitale Infrastrukturprodukte und -lösungen bereitzustellen, die die intelligente Transformation der Industrie beschleunigen. Wir werden hart daran arbeiten, anderen auf diesem Weg als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen."

Die Digitalisierung der Industrie – ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die intelligente Welt

Für Huawei ist die Digitalisierung der Industrie ein wichtiger Schritt auf seinem Weg in die intelligente Welt. Laut Leo Chen, President, Enterprise Sales, Huawei, müssen wir nun, da die industrielle Digitalisierung in tiefere Gewässer vordringt, die Rechen-, Übertragungs- und Speicherkapazität der Daten koordiniert verwalten, die Daten aus verschiedenen Szenarien in ein einheitliches Cloud-Datenfundament integrieren und mehr traditionelle Branchen und Kerngeschäfte erreichen, um viele Industriekunden auf ihrem Weg der Digitalisierung zu unterstützen und die intelligente Welt zu erobern.

Leo Chen kommentiert: „‚Phasenübergang' ist ein Begriff aus der Physik, der auch die revolutionäre Wirkung der digitalen und intelligenten Transformation treffend beschreibt. Das heißt, sie wird nicht nur ein höheres Wachstum ermöglichen, sondern auch eine völlig neue wirtschaftliche Dynamik entfalten. Indem wir mehr Effizienz und Produktivität erreichen, können wir letztlich ein besseres Leben für alle schaffen. Wir sind fest entschlossen, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um den digitalen Wandel in allen Branchen zu beschleunigen und die intelligente Welt zu erobern."

Huawei führt offiziell zehn Lösungen für die digitale und intelligente Transformation der Industrie sowie mehrere Flaggschiffprodukte ein

Für industrielle Großkunden mit vielfältigen Dienstleistungen und komplexen Szenarien hat Huawei zehn digitale und intelligente Lösungen für die Industrie auf den Markt gebracht: National Cloud Solution 2.0, Smart City, Smart Classroom 3.0, Medical Technology Digitalization, Digital CORE, Intelligent Factory, Smart Airport Fully Connected Fiber Network, Perimeter Security with Fiber Sensing, Smart Railway Perimeter Detection, ITS 2.0, Intelligent Power Distribution (IDS), Oil and Gas Pipeline Safety Management Solutions. Ferner hat Huawei mehrere Produktportfolios veröffentlicht, darunter die Campus Digital Platform, Multilayer Ransomware Protection (MRP) 2.0 und Perimeter Protection Site.

Um den Anforderungen kleiner und mittlerer Kunden mit relativ einfachen Geschäftsszenarien gerecht zu werden, nutzt Huawei seine führenden Kompetenzbereiche in Kooperation mit Partnern, um offene, unkomplizierte und szenariospezifische Lösungen zu entwickeln, die sich durch hohe Kosteneffizienz, differenzierte Führung und Wartungsfreundlichkeit auszeichnen. Diese Initiative unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer Ziele im Bereich der digitalen und intelligenten Transformation mit über 30 szenariobasierten Lösungen, die gemeinsam mit Partnern entwickelt wurden.

Für kleine und kleinste Kunden mit einfachen Szenarien hat Huawei im Jahr 2023 die Marke HUAWEI eKit eingeführt. Während des Gipfels stellte HUAWEI eKit neue Produkte für Niederlassungen kleiner und mittelständischer Unternehmen, Budget-Hotels, Grund- und weiterführende Schulen, Geschäfte, Kliniken, Krankenhäuser, Immobilien und Restaurants vor.

Zudem hat Huawei neue Flaggschiffprodukte in den Bereichen Datenkommunikation, optische Netze, Datenspeicherung und leichtgewichtige konvergente O&M eingeführt.

David Shi, Vice President, ICT Marketing and Solution Sales, Huawei, ergänzt: „Huawei ist sich bewusst, dass jeder Kunde seine eigenen spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen hat. Da die digitale und intelligente Transformation weiter voranschreitet, entwickelt Huawei hochmoderne, szenariobasierte, grüne und kohlenstoffarme Produkte und Lösungen, um den Kundenanforderungen Rechnung zu tragen."

Huawei kooperiert mit Partnern, um eine vielversprechende Zukunft für die intelligente Welt zu gestalten

Ernest Zhang, President, Global Partner, Commercial & Distribution, Enterprise Sales, Huawei, berichtet: „Huawei wird auch weiterhin mit seinen Partnern zusammenarbeiten, stets nach dem Prinzip: ‚gemeinsame Vorteile als Brücke, Integrität als Fundament und Regeln als Garantie'. Wir werden die Entwicklungspolitik für unsere Partner kontinuierlich optimieren, solide und rentable Partnerschaften aufbauen und uns die Hände reichen, um gemeinsam erfolgreich zu sein."

Weitere Informationen unter https://e.huawei.com/eu/events/branding/mwc?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_%2001MHQHQ244VU01S&ic_content=news.