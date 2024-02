Huawei lance dix solutions de transformation industrielle numérique et intelligente, ainsi qu'une série de nouveaux produits phares

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a accueilli le sommet sur la transformation industrielle numérique et intelligente de Huawei. Huawei a lancé dix solutions de transformation industrielle numérique et intelligente, ainsi qu'une série de nouveaux produits phares, pour répondre aux besoins des clients à différentes étapes de la transformation industrielle.

Li Peng, vice-président senior de l'entreprise, président des ventes et des services TIC, Huawei, a déclaré : « De l'ère de l'information à l'ère de la numérisation, chaque transformation a apporté d'énormes possibilités. Aujourd'hui, nous entrons dans un monde intelligent, et la meilleure façon de prédire l'avenir sera de le créer. Huawei redoublera d'efforts pour offrir des produits et des solutions d'infrastructure numérique plus intelligents qui accélèrent la transformation intelligente des industries. Nous travaillerons dur pour être un partenaire fiable pour les autres dans cette aventure. »

La numérisation industrielle est une étape clé pour entrer dans le monde intelligent

Huawei estime que la numérisation industrielle est une étape clé pour entrer dans le monde intelligent. Maintenant que la numérisation industrielle entre dans la zone des eaux profondes, Leo Chen, président des ventes aux entreprises, Huawei, a souligné que nous devons gérer la puissance « informatique, de transmission et de stockage » des données de manière coordonnée, intégrer les données de différents scénarios dans une base de données cloud unifiée, et atteindre des industries plus traditionnelles et d'activités essentielles, afin de soutenir de nombreux clients de l'industrie dans leur parcours de numérisation et d'entrer dans le monde intelligent.

Selon Leo Chen, « la transition de phase est un terme en physique qui peut être utilisé pour décrire l'effet révolutionnaire de la transformation numérique et intelligente – ce qui signifie qu'elle apportera non seulement un niveau de croissance plus élevé, mais aussi une dynamique économique entièrement nouvelle. En améliorant l'efficacité et la productivité, nous pouvons finalement créer une vie meilleure pour chaque individu. Nous sommes pleinement engagés à travailler avec toutes les parties pour accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs et entrer dans le monde intelligent. »

Huawei a officiellement lancé dix solutions industrielles de transformation numérique et intelligente, ainsi qu'une série de nouveaux produits phares

Pour les clients industriels à grande échelle avec des services diversifiés et des scénarios complexes, Huawei a lancé dix solutions industrielles numériques et intelligentes, notamment National Cloud Solution 2.0, Smart City (ville intelligente), Smart Classroom 3.0 (salle de classe intelligente), Medical Technology Digitalization (numérisation de la technologie médicale), Digital CORE, Intelligent Factory (usine intelligente), Smart Airport (aéroport intelligent), Fully Connected Fiber Network (réseau de fibres entièrement connecté), Perimeter Security with Fiber Sensing (sécurité périmétrique avec détection par fibres), Smart Railway Perimeter Detection (détection périmétrique ferroviaire intelligente), ITS 2.0, Intelligent Power Distribution (IDS) (distribution d'énergie intelligente), Oil and Gas Pipeline Safety Management Solutions (solutions de gestion de la sécurité des oléoducs et gazoducs). En outre, Huawei a lancé plusieurs portefeuilles de produits, notamment la plateforme numérique Campus, Multilayer Ransomware Protection (MRP) 2.0 (protection multicouche contre les ransomwares) et Perimeter Protection Site (site de protection du périmètre).

En répondant aux besoins des petites et moyennes entreprises avec des scénarios d'affaires relativement simples, Huawei s'appuie sur ses pratiques de pointe en collaboration avec ses partenaires pour créer des solutions ouvertes, légères et adaptées à des scénarios spécifiques, avec un rapport coût-efficacité élevé, un leadership différencié et une grande facilité d'entretien. Cette initiative aide les PME à atteindre leurs objectifs de transformation numérique et intelligente, avec plus de 30 solutions basées sur des scénarios développées en collaboration avec des partenaires.

Pour les petits et les microclients avec des scénarios simples, Huawei a lancé la marque HUAWEI eKit en 2023. Au cours du sommet, HUAWEI eKit a dévoilé de nouveaux produits pour les bureaux des PME, les hôtels économiques, les écoles primaires et secondaires, les magasins commerciaux, les cliniques, les hôpitaux communautaires, l'immobilier et les restaurants, etc.

En outre, Huawei a lancé de nouveaux produits phares dans les domaines de la communication de données, du réseau optique, du stockage de données et de l'exploitation et maintenance convergente légère.

David Shi, vice-président du marketing des TIC et des ventes de solutions chez Huawei, a déclaré : « Huawei reconnaît que chaque client a ses propres besoins et défis spécifiques. Alors que la transformation numérique et intelligente continue de progresser, Huawei se consacre au développement de produits et de solutions de pointe, écologiques et à faibles émissions de carbone pour répondre aux besoins des clients. »

Huawei travaille avec des partenaires pour créer un avenir prometteur pour le monde intelligent

Ernest Zhang, président, partenaire mondial, commercial et distribution, ventes aux entreprises, Huawei, a indiqué : « Huawei continuera à travailler avec ses partenaires, en adhérant au principe des avantages partagés comme pont, de l'intégrité comme fondement et des règles comme garantie. Nous optimiserons continuellement les politiques de développement des partenaires, établirons des partenariats sains et gagnant-gagnant, et nous unirons nos forces pour une ère commune de succès. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://e.huawei.com/eu/events/branding/mwc?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_%2001MHQHQ244VU01S&ic_content=news