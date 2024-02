Huawei przedstawia dziesięć rozwiązań przemysłowych z zakresu cyfrowej i inteligentnej transformacji oraz serię nowych, flagowych produktów

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2024 firma Huawei była gospodarzem szczytu Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit, podczas którego zaprezentowała dziesięć rozwiązań przemysłowych z zakresu cyfrowej i inteligentnej transformacji oraz serię nowych, flagowych produktów, aby zaspokoić potrzeby klientów na różnych etapach transformacji przemysłowej.

Li Peng, starszy wiceprezes ds. korporacyjnych, prezes ds. sprzedaży i usług z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w Huawei, powiedział: „Od ery informacji do ery cyfryzacji, każda transformacja przyniosła ogromne możliwości. Teraz wkraczamy w inteligentny świat, a najlepszym sposobem przewidywania przyszłości będzie jej tworzenie. Huawei podwoi swoje wysiłki, aby zaoferować bardziej inteligentne produkty i rozwiązania z zakresu infrastruktury cyfrowej, które przyspieszą inteligentną transformację poszczególnych branż. Będziemy ciężko pracować na reputację niezawodnego partnera dla innych podmiotów w procesie transformacji".

Cyfryzacja przemysłu jest kluczowym krokiem w kierunku inteligentnego świata

Huawei uważa, że cyfryzacja przemysłu jest kluczowym krokiem w kierunku inteligentnego świata. Leo Chen, prezes ds. sprzedaży dla przedsiębiorstw w Huawei, zwrócił uwagę, że obecnie, gdy cyfryzacja przemysłu wypłynęła na szerokie wody, musimy zarządzać mocą „obliczeniową, transmisyjną i magazynową" danych w skoordynowany sposób, integrować dane z różnych scenariuszy w jedną ujednoliconą bazę danych w chmurze i docierać do bardziej tradycyjnych branż i firm działających w podstawowych sektorach, aby wspierać wielu klientów przemysłowych w procesach cyfryzacji, a tym samym budować inteligentny świat.

Leo Chen powiedział: „Przemiana fazowa to termin z dziedziny fizyki, który można wykorzystać do opisania rewolucyjnego efektu cyfrowej i inteligentnej transformacji. Oznacza ona nie tylko wyższy poziom wzrostu, ale także zupełnie nową dynamikę gospodarczą. Osiągając większą wydajność i produktywność, możemy w rezultacie zapewnić lepszą jakość życia dla wszystkich. Jesteśmy w pełni zaangażowani we współpracę ze wszystkimi stronami w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej we wszystkich branżach i budowania inteligentnego świata".

Huawei oficjalnie wprowadza na rynek dziesięć przemysłowych rozwiązań z zakresu cyfrowej i inteligentnej transformacji oraz serię nowych, flagowych produktów

Z myślą o dużych klientach branżowych o zróżnicowanych usługach i złożonych scenariuszach firma Huawei wprowadziła dziesięć cyfrowych i inteligentnych rozwiązań przemysłowych, w tym National Cloud 2.0 (chmura obliczeniowa dla administracji publicznej), Smart City (inteligentne miasto), Smart Classroom 3.0 (inteligentna klasa szkolna), Medical Technology Digitalization (cyfryzacja technologii medycznych), Digital CORE, Intelligent Factory (inteligentna fabryka), Smart Airport Fully Connected Fiber Network (inteligentne lotnisko w pełni połączone siecią światłowodową), Perimeter Security with Fiber Sensing (ochrona obwodowa z czujnikami światłowodowymi), Smart Railway Perimeter Detection (wykrywanie obwodowe w inteligentnych kolejach), ITS 2.0, Intelligent Power Distribution (inteligentna dystrybucja energii) oraz rozwiązania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem rurociągów naftowych i gazowych. Ponadto firma przedstawiła serię nowych produktów, w tym: Campus Digital Platform (platformę cyfrową kampusu), Multilayer Ransomware Protection 2.0 (wielowarstwową ochronę przed oprogramowaniem ransomware) i Perimeter Protection Site (witrynę ochrony obwodowej).

Wychodząc na przeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw o stosunkowo prostych scenariuszach biznesowych, firma Huawei wykorzystuje swoje wiodące praktyki we współpracy z partnerami, aby tworzyć otwarte, lekkie i dostosowane do określonych scenariuszy rozwiązania o wysokiej opłacalności, zróżnicowanych modelach przywództwa i możliwościach serwisowania. Inicjatywa ta pomaga MŚP realizować cele z zakresu cyfrowej i inteligentnej transformacji, oferując ponad 30 rozwiązań opartych na scenariuszach opracowanych we współpracy z partnerami.

W 2023 roku firma Huawei wprowadziła również markę HUAWEI eKit skierowaną do małych i mikro przedsiębiorstw działających w oparciu o proste scenariusze. Podczas szczytu HUAWEI eKit zaprezentowano nowe produkty dla biur MŚP, hoteli, szkół podstawowych i średnich, sklepów komercyjnych, klinik, szpitali publicznych, nieruchomości i restauracji itp.

Ponadto firma Huawei wprowadziła na rynek nowe, flagowe produkty z zakresu transmisji danych, sieci optycznej, przechowywania danych i lekkich, konwergentnych usług O&M.

David Shi, wiceprezes ds. marketingu technologii informacyjno-komunikacyjnych i sprzedaży rozwiązań Huawei, powiedział: „Huawei ma świadomość, że każdy klient posiada specyficzne potrzeby i wyzwania. W miarę postępu cyfrowej i inteligentnej transformacji Huawei dąży do opracowywania opartych na konkretnych scenariuszach, najnowocześniejszych, ekologicznych i niskoemisyjnych produktów i rozwiązań odpowiadających na potrzeby klientów".

Huawei współpracuje z partnerami, aby stworzyć świetlaną przyszłość dla inteligentnego świata

Ernest Zhang, prezes i globalny partner ds. handlu i dystrybucji oraz sprzedaży dla przedsiębiorstw w Huawei, powiedział: „Huawei będzie kontynuować współpracę z partnerami w myśl idei: wspólne korzyści jako pomost, uczciwość jako fundament, a zasady jako gwarancja. Będziemy nieustannie optymalizować politykę rozwoju partnerów, budować zdrowe i korzystne dla wszystkich partnerstwa oraz łączyć siły na rzecz budowania wspólnej ery sukcesu".

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/eu/events/branding/mwc?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_%2001MHQHQ244VU01S&ic_content=news