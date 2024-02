Společnost Huawei uvádí na trh deset průmyslových digitálních a inteligentních transformačních řešení doplněných o řadu nových stěžejních produktů

BARCELONA, Španělsko, 29. února 2024 /PRNewswire/ – Během veletrhu MWC Barcelona 2024 uspořádala společnost Huawei konferenci Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit. Společnost Huawei uvedla na trh deset průmyslových digitálních a inteligentních transformačních řešení, jakož i řadu nových stěžejních produktů s cílem uspokojit potřeby zákazníků v různých fázích průmyslové transformace.

Li Peng, korporátní senior viceprezident a prezident pro prodej a služby ICT společnosti Huawei, prohlásil: „Od informačního věku až po věk digitalizace – každá transformace přinesla obrovské možnosti. Nyní vstupujeme do inteligentního světa a nejlepším způsobem, jak předvídat budoucnost, bude ji vytvořit. Společnost Huawei zdvojnásobí své úsilí a nabídne více produktů a řešení inteligentní digitální infrastruktury, které urychlí inteligentní transformaci průmyslových odvětví. Budeme tvrdě pracovat, abychom na této cestě byli spolehlivým partnerem pro ostatní."

Digitalizace průmyslu je klíčovým krokem k přijetí inteligentního světa

Podle společnosti Huawei je klíčovým krokem k přijetí inteligentního světa průmyslová digitalizace. Průmyslová digitalizace nyní vstupuje do hlubokých vod a Leo Chen, prezident podnikového prodeje společnosti Huawei, poukázal na to, že musíme koordinovaně řídit výkon „výpočetní, přenosové i úložné" kapacity dat, integrovat data z různých scénářů do jediného jednotného cloudového datového základu a oslovit více tradičních průmyslových odvětví a klíčových podniků, aby bylo možné podpořit celou řadu průmyslových zákazníků na jejich cestě k digitalizaci a přijetí inteligentního světa.

Slovy Lea Chena: „,Fázový přechod' je termín z fyziky, který lze použít k popisu revolučního účinku digitální a inteligentní transformace – to znamená, že přinese nejen vyšší úroveň růstu, ale také zcela novou ekonomickou dynamiku. Dosažením vyšší míry efektivity a produktivity můžeme v konečném důsledku vytvořit lepší život pro každého. Jsme plně odhodláni spolupracovat se všemi stranami na urychlení digitální transformace ve všech odvětvích a na přijetí inteligentního světa."

Společnost Huawei oficiálně uvádí na trh deset průmyslových digitálních a inteligentních transformačních řešení doplněných o řadu nových stěžejních produktů

Pro velké průmyslové zákazníky s různorodými službami a komplexními scénáři připravila společnost Huawei deset průmyslových digitálních a inteligentních řešení. Konkrétně jde o řešení National Cloud Solution 2.0, Smart City, Smart Classroom 3.0, Medical Technology Digitalization, Digital CORE, Intelligent Factory, Smart Airport Fully Connected Fiber Network, Perimeter Security with Fiber Sensing, Smart Railway Perimeter Detection, ITS 2.0, Intelligent Power Distribution (IDS) a Oil and Gas Pipeline Safety Management Solutions. Kromě toho společnost Huawei vydala několik portfolií produktů, včetně digitální platformy Campus a řešení Multilayer Ransomware Protection (MRP) 2.0 a Perimeter Protection Site.

Při řešení potřeb malých a středně velkých zákazníků s relativně jednoduchými obchodními scénáři využívá společnost Huawei své špičkové postupy a ve spolupráci s partnery vytváří otevřená, nenáročná řešení přizpůsobená konkrétním scénářům, která se vyznačují vysokou nákladovou efektivitou, diferencovaným vedením a bohatou servisovatelností. Tato iniciativa pomáhá malým a středním podnikům dosáhnout jejich cílů v oblasti digitální a inteligentní transformace, a to prostřednictvím více než 30 řešení založených na scénářích vyvinutých ve spolupráci s partnery.

Pro malé a mikro zákazníky s jednoduchými scénáři uvedla společnost Huawei v roce 2023 značku HUAWEI eKit. Během konference představila značka HUAWEI eKit nové produkty pro kanceláře malých a středních podniků, levné hotely, základní a střední školy, komerční obchody, kliniky, komunitní nemocnice, nemovitosti, restaurace atd.

Kromě toho společnost Huawei uvedla na trh nové zásadní produkty v oblasti datových komunikací, optických sítí, datových úložišť a lehkého konvergovaného provozu a údržby.

David Shi, viceprezident společnosti Huawei pro marketing a prodej ICT řešení, vysvětloval: „Společnost Huawei si uvědomuje, že každý zákazník má své specifické potřeby a výzvy. S pokračující digitální a inteligentní transformací se společnost Huawei ve snaze vyhovět potřebám zákazníků věnuje vývoji špičkových, ekologických a nízkouhlíkových produktů a řešení založených na konkrétních scénářích."

Společnost Huawei spolupracuje s partnery na vytvoření světlé budoucnosti pro inteligentní svět

Ernest Zhang – prezident pro globální partnery, komerční a distribuční služby a podnikový prodej ve společnosti Huawei – řekl: „Společnost Huawei bude i nadále spolupracovat s partnery a dodržovat zásady ,sdílené výhody jako mostu, integrity jako základu a pravidel jako záruky'. Budeme neustále optimalizovat zásady rozvoje partnerů, budovat zdravá a oboustranně výhodná partnerství a spojovat síly pro společnou éru úspěchu."

