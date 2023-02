Huawei Cloud en MWC 2023: Unleash Digital

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El evento Mobile World Congress (MWC 2023) arranca este año y Huawei Cloud está allí para demostrar por qué es la marca de servicios en la nube que sirve de base para un mundo inteligente. La marca pionera en productos y soluciones TIC es parte integral del evento anual con discursos de apertura, exposiciones y otras actividades.

Jacqueline Shi, presidenta del Servicio Global de Marketing y Ventas de Huawei Cloud, pronunció un discurso de apertura titulado "Unleash Digital with Everything as a Service", en el que presentó una serie de nuevos servicios y soluciones como Landing Zone y Cloud on Cloud. "Esperamos ofrecer servicios confiables, seguros y sostenibles a nuestros clientes, socios y desarrolladores, y que todo se haga en la nube". expresó la Sra. Shi.

Innovar para lograr una mayor presencia en el mercado

KooVerse, la infraestructura global de Huawei Cloud, ofrece una experiencia en la nube de primera calidad con una latencia de tan solo 50 ms. Los servicios exigentes como sonido y video, juegos y educación en línea en tiempo real son ahora ágiles y eficientes. Hasta ahora, KooVerse cuenta con 78 zonas de disponibilidad (AZ, por sus siglas en inglés) en 29 regiones, y presta servicios a clientes en más de 170 países y regiones.

Landing Zone es una solución de tenencia múltiple sostenible y escalable que automatiza los servicios B2B para los operadores. La solución ofrece gestión escalonada de recursos en la nube, diseño de identidad y permisos, límites de datos, auditoría de conformidad y gestión financiera. Ayuda a las empresas a desarrollar un sistema de gobernanza de TI firme que coordine a las personas, las finanzas y las cosas.

Cloud Container Instance (CCI) es un servicio de contenedores sin servidor que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones contenerizadas sin la necesidad de crear o administrar servidores en la nube o recursos subyacentes. Con CCI, incluso un aumento del tráfico diez veces superior ya no supone un impacto en los servicios o sistemas.

La serie de modelos de IA Pangu abarca aplicaciones de desarrollo de medicamentos y visión computacional (CV, por sus siglas en inglés). Los modelos Pangu se entrenan previamente utilizando cientos de miles de millones de parámetros y su eficacia ha sido probada en más de 100 casos de uso en más de 10 sectores, como atención médica, electricidad y minería.

Inspirar un nuevo crecimiento con los operadores

Para ayudar a los operadores a expandirse en el mercado empresarial, Huawei Cloud presenta la solución Cloud on Cloud. Los operadores ahora pueden aprovechar al máximo los servicios, tecnologías, ecosistemas y recursos de ventas de Huawei Cloud, junto con sus propias redes líderes en la industria, para impulsar la transformación digital. El acceso a operaciones centralizadas de servicios en la nube a través de la reventa, la doble marca y la marca única es personalizable según sus propias necesidades.

Pensar nativo en la nube, actuar nativo en la nube

En el evento, Cloud Native Computing Foundation (CNCF) y Huawei Cloud presentaron la rama europea de Cloud Native Elite Club (CNEC). CNEC es una comunidad global nativa en la nube fundada en conjunto por CNCF, China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) y Huawei Cloud. CNEC se expandió por primera vez a Asia-Pacífico, en septiembre y 2021 y ahora también llegó a Europa. Este círculo de miembros locales reúne las mejores mentes de la industria, lo que genera más innovaciones nativas en la nube para impulsar la economía digital local.

Mantenerse abiertos y trabajar más estrechamente

Huawei Cloud celebró una ceremonia de entrega de premios del concurso Huawei Cloud Developer Competition en Europa, una emblemática campaña para desarrolladores. Huawei Cloud también firmará acuerdos de cooperación estratégica con operadores y socios, como XL, de Indonesia, y TIM, de Italia, para ayudarlos a desarrollar sus propias capacidades.

2022 marcó un año de progreso para Huawei Cloud. En términos de reconocimiento de la industria, en octubre de 2022, Huawei Cloud fue incluida en el Magic Quadrant de Gartner por sus Servicios de infraestructura y plataforma en la nube (CIPS, por sus siglas en inglés). En términos de infraestructura global, Huawei Cloud presentó nuevas regiones en Indonesia e Irlanda, además de otras nuevas en Turquía, Arabia Saudí y otros lugares que se abrirán este año.

