Společnost Huawei Cloud na MWC 2023: Unleash Digital

BARCELONA, Španělsko, 1. března 2023 /PRNewswire/ -- Na letošním ročníku veletrhu Mobile World Congress (MWC 2023), který byl právě zahájen, se společnost Huawei Cloud představí jako cloudový základ pro inteligentní svět. Tento průkopník produktů a řešení v oblasti ICT již tvoří nedílnou součást této každoroční akce. Podílí se na ní nejen prostřednictvím hlavních projevů, ale také výstav a dalších aktivit.

Jacqueline Shi delivers the Huawei Cloud keynote

Jacqueline Shi, prezidentka Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, přednesla hlavní projev s názvem „Unleash Digital with Everything as a Service" (Využijte naplno možností digitálních technologií prostřednictvím přístupu Everything as a Service), ve kterém představila několik nových služeb a řešení, jako například Landing Zone nebo Cloud on Cloud. „Doufáme, že budeme našim zákazníkům, partnerům a vývojářům poskytovat spolehlivé, bezpečné a udržitelné služby, které budou kompletně provozovány v cloudu," prohlásila Shi.

Inovace s cílem zajištění výraznější přítomnosti na trhu

KooVerse, globální infrastruktura pro Huawei Cloud, poskytuje špičkové cloudové služby s latencí pouhých 50 ms. Služby s vysokými požadavky, jako přenos zvuku a obrazu v reálném čase, hry nebo online vzdělávání, nyní fungují rychle a efektivně. KooVerse prozatím nabízí 78 zón dostupnosti (availability zones, AZ) ve 29 regionech a své služby nabízí zákazníkům ve více než 170 zemích a regionech.

Landing Zone je udržitelné, škálovatelné řešení pro více nájemců, které automatizuje B2B služby pro operátory. Toto řešení nabízí vrstvenou správu cloudových zdrojů, nástroje pro návrh identit a oprávnění, datové hranice, auditování shody a správu financí. Pomáhá podnikům vytvořit štíhlý systém správy IT pro koordinaci lidi, financí i věcí.

Cloud Container Instance (CCI) je bezserverová kontejnerová služba, která uživatelům umožňuje spouštět kontejnerové aplikace bez nutnosti vytvářet nebo spravovat cloudové servery nebo základní zdroje. Díky CCI nemá na služby nebo systémy žádný dopad ani desetinásobné zvýšení provozu.

Řada modelů umělé inteligence Pangu pokrývá požadavky vývoje léků i aplikací počítačového vidění (computer vision, CV). Modely Pangu ve výchozím stavu disponují daty získanými na základě stovek miliard parametrů a jejich účinnost byla prokázána více než stovkou různých způsobů využití ve více než 10 odvětvích, mezi které patří zdravotnictví, elektroenergetika nebo těžba.

Inspirace pro nový růst operátorů

S cílem pomoci operátorům expandovat do podnikového tržního sektoru představuje Huawei Cloud řešení Cloud on Cloud. Operátoři nyní maximálně využijí služeb, technologií, ekosystémů a prodejních zdrojů Huawei Cloud spolu s vlastními špičkovými sítěmi, aby jejich prostřednictvím podpořili digitální transformaci. Přístup k provozování cloudových služeb na jednom místě prostřednictvím dalšího prodeje, duálního i výhradního brandingu mohou přizpůsobit vlastním potřebám.

Cloud Native coby koncepce i realita

Nadace Cloud Native Computing Foundation (CNCF) a společnost Huawei Cloud na této akci oznámily zahájení provozu evropské pobočky Cloud Native Elite Club (CNEC). CNEC je globální komunita pro nativní cloud, kterou společně založily CNCF, Čínská akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT) a společnost Huawei Cloud. V září 2021 se komunita CNEC poprvé rozšířila do Asie a Tichomoří a nyní přichází také do Evropy. Místní členská základna této komunity sdružuje špičkové experty z daného oboru a podněcuje další cloudové inovace k posílení místní digitální ekonomiky.

Zachování otevřenosti a přiblížení spolupráce

Společnost Huawei Cloud v rámci soutěže Huawei Cloud Developer Competition, která je stěžejní kampaní pro vývojáře, v Evropě uspořádala slavnostní předávání cen. Huawei Cloud se také chystá podepsat strategické dohody o spolupráci s operátory a partnery, mezi něž patří například indonéská společnost XL či italská společnost TIM, aby jim pomohla vybudovat jejich vlastní kapacity.

Rok 2022 byl pro Huawei Cloud rokem pokroků. Po stránce uznání v oboru byla společnost Huawei Cloud v říjnu 2022 zařazena do zprávy Magic Quadrant společnosti Gartner pro služby cloudové infrastruktury a platforem (Cloud Infrastructure and Platform Services, CIPS). Pokud jde o globální infrastrukturu, zahájila společnost Huawei Cloud působení v nových regionech v Indonésii a Irsku, a letos k nim přidá další v Turecku, Saúdské Arábii a na dalších místech.

