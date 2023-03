Huawei Cloud na MWC 2023: Podnietenie digitálnej produktivity

BARCELONA, Španielsko, 1. marca 2023 /PRNewswire/ -- Tento rok sa začína veľtrh Mobile World Congress (MWC 2023) a spoločnosť Huawei Cloud sa na ňom podelí o informácie o ponuke svojich služieb ako cloudového základu pre inteligentný svet. Priekopník v oblasti produktov a riešení IKT je neoddeliteľnou súčasťou tohto každoročného podujatia prostredníctvom hlavných prejavov, exponátov a ďalších aktivít.

Jacqueline Shi delivers the Huawei Cloud keynote

Jacqueline Shi, prezidentka Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, predniesla kľúčový prejav s názvom „Podnietenie digitálnej produktivity so službou Všetko ako služba", v ktorom predstavila viaceré nové služby a riešenia, ako napríklad Landing Zone a Cloud on Cloud. „Dúfame, že našim zákazníkom, partnerom a vývojárom poskytneme spoľahlivé, zabezpečené a udržateľné služby, pričom všetko bude prebiehať v cloude," povedala pani Shi.

Inovácie pre väčšie pôsobenie na trhu

KooVerse, globálna infraštruktúra Huawei Cloud, poskytuje špičkový cloudový zážitok s latenciou len 50 ms. Náročné služby, ako sú audio a video v reálnom čase, hry a online vzdelávanie, sú teraz agilné a efektívne. KooVerse má zatiaľ 78 zón dostupnosti (AZ) v 29 regiónoch a poskytuje služby zákazníkom vo viac ako 170 krajinách a regiónoch.

Landing Zone je udržateľné, škálovateľné multifunkčné riešenie na automatizáciu služieb B2B pre operátorov. Riešenie ponúka viacúrovňovú správu cloudových zdrojov, návrh identít a oprávnení, hranice údajov, audit dodržiavania predpisov a finančnú správu. Pomáha podnikom vytvoriť štíhly systém riadenia IT, ktorý koordinuje ľudí, financie a veci.

Cloud Container Instance (CCI) je bezserverová kontajnerová služba, ktorá používateľom umožňuje spúšťať kontajnerové aplikácie bez vytvárania alebo správy cloudových serverov alebo základných zdrojov. Vďaka CCI už ani desaťnásobné zvýšenie prevádzky nemá vplyv na služby alebo systémy.

Séria modelov umelej inteligencie Pangu pokrýva vývoj liekov a aplikácie počítačového videnia (CV). Modely Pangu sú vopred natrénované pomocou stoviek miliárd parametrov a ich účinnosť sa preukázala vo viac ako 100 prípadoch použitia vo viac ako 10 odvetviach, napríklad v zdravotníctve, elektroenergetike a ťažbe.

Inšpirácia pre nový rast u operátorov

S cieľom pomôcť operátorom expandovať na podnikový trh ponúka spoločnosť Huawei Cloud riešenie Cloud on Cloud. Operátori teraz využívajú služby, technológie, ekosystémy a predajné zdroje Huawei Cloud spolu s vlastnými špičkovými sieťami na podporu digitálnej transformácie. Prístup k prevádzke cloudových služieb na jednom mieste prostredníctvom ďalšieho predaja, duálneho brandingu a výhradného brandingu je možné prispôsobiť vlastným potrebám.

Myslieť Cloud Native, konať Cloud Native

Nadácia Cloud Native Computing Foundation (CNCF) a spoločnosť Huawei Cloud založili na tomto podujatí európsku pobočku Cloud Native Elite Club (CNEC). CNEC je globálna cloudová komunita, ktorú spoločne založili CNCF, Čínska akadémia informačných a komunikačných technológií (CAICT) a Huawei Cloud. CNEC sa v septembri 2021 prvýkrát rozšírila do Ázie a Tichomoria a teraz dorazila do Európy. Tento miestny okruh členov združuje špičkové mozgy v odvetví a podnecuje ďalšie cloudové inovácie na podporu miestnej digitálnej ekonomiky.

Zostať otvorení a užšie spolupracovať

Spoločnosť Huawei Cloud usporiadala slávnostné odovzdávanie cien v rámci súťaže Huawei Cloud Developer Competition v Európe, ktorá je hlavnou kampaňou pre vývojárov. Spoločnosť Huawei Cloud tiež podpíše dohody o strategickej spolupráci s operátormi a partnermi, ako sú indonézsky XL a taliansky TIM, aby im pomohla vybudovať ich vlastné kapacity.

Rok 2022 bol pre Huawei Cloud rokom pokroku. Pokiaľ ide o uznanie v odvetví, spoločnosť Huawei Cloud bola v októbri 2022 zaradená do Garter Magic Quadrant pre cloudovú infraštruktúru a platformové služby (CIPS). Pokiaľ ide o globálnu infraštruktúru, spoločnosť Huawei Cloud vstúpila do nových regiónov v Indonézii a Írsku a v tomto roku pribudnú nové regióny v Turecku, Saudskej Arábii a ďalšie miesta.

