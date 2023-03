Huawei Cloud na MWC 2023: uwolnienie technologii cyfrowej

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2023 r /PRNewswire/ -- Targi Mobile World Congress (MWC 2023) rozpoczynają się w tym roku, a platforma Huawei Cloud jest tam obecna, aby zademonstrować, w jaki sposób tworzy ona fundament rozwiązań w chmurze dla inteligentnego świata. Pionier produktów i rozwiązań teleinformatycznych jest integralną częścią tego corocznego wydarzenia poprzez wykłady, wystawy i inne inicjatywy.

Jacqueline Shi delivers the Huawei Cloud keynote

Jacqueline Shi, prezes działu marketingu i sprzedaży Huawei Cloud Global, wygłosiła przemówienie zatytułowane „Uwolnienie technologii cyfrowej dzięki koncepcji >>wszystko jako usługa<<", w którym zaprezentowała szereg nowatorskich usług i rozwiązań, takich jak Landing Zone i Cloud on Cloud. „Mamy nadzieję zapewnić niezawodne, bezpieczne i zrównoważone usługi dla naszych klientów, partnerów i deweloperów, gdzie wszystko odbywa się w chmurze" - powiedziała Shi.

Innowacje zwiększające obecność na rynku

KooVerse, ogólnoświatowa infrastruktura Huawei Cloud, zapewnia najwyższej klasy wrażenia w chmurze z opóźnieniem wynoszącym zaledwie 50 ms. Wymagające usługi, takie jak audio i wideo w czasie rzeczywistym, gry i edukacja online są teraz elastyczne i wydajne. Do tej pory KooVerse posiada 78 stref dostępności (AZ) w 29 regionach i obsługuje klientów w ponad 170 krajach i regionach.

Landing Zone to trwałe, skalowalne rozwiązanie typu multisensorycznego do automatyzacji usług B2B dla dostawców usług. Rozwiązanie oferuje warstwowe zarządzanie zasobami chmury, projektowanie tożsamości i uprawnień, granice danych, audyt zgodności i zarządzanie finansowe. Ułatwia przedsiębiorstwom zbudowanie sprawnego systemu zarządzania informatycznego, który koordynuje ludzi, finanse i rzeczy.

Cloud Container Instance (CCI) jest bezserwerową usługą kontenerową, która umożliwia użytkownikom uruchamianie skonteneryzowanych aplikacji bez tworzenia i zarządzania serwerami w chmurze lub zasobami bazowymi. Dzięki CCI nawet dziesięciokrotny wzrost ruchu nie ma już wpływu na usługi lub systemy.

Seria modeli z zakresu sztucznej inteligencji Pangu obejmuje zastosowania związane z rozwojem leków i wizją komputerową (CV). Modele Pangu są wstępnie wytrenowane przy użyciu setek miliardów parametrów i udowodniły swoją skuteczność w ponad 100 przypadkach użycia w ponad 10 branżach, takich jak opieka zdrowotna, energia elektryczna i górnictwo.

Inspirowanie rozwoju wraz z operatorami

Aby pomóc operatorom w ekspansji na rynek przedsiębiorstw, Huawei Cloud wprowadza rozwiązanie Cloud on Cloud. Operatorzy mogą teraz w pełni wykorzystać usługi, technologie, ekosystemy i zasoby sprzedażowe platformy, wraz z własnymi wiodącymi w branży sieciami, aby napędzać cyfrową transformację. Dostęp do kompleksowej obsługi usług w chmurze poprzez odsprzedaż, podwójną markę i wyłączną markę można dostosować do własnych potrzeb.

Myślenie Cloud Native, działanie Cloud Native

Fundacja Cloud Native Computing (CNCF) i Huawei Cloud uruchomiły podczas tego wydarzenia europejski oddział Cloud Native Elite Club (CNEC). CNEC jest globalną społecznością cloud native, założoną wspólnie przez CNCF, Chińską Akademię Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CAICT) oraz Huawei Cloud. We wrześniu 2021 roku CNEC po raz pierwszy rozszerzył się na region Azji i Pacyfiku, a teraz dotarł do Europy. Ten lokalny krąg członkowski zrzesza największe umysły w branży, pobudzając kolejne innowacje w zakresie cloud native, aby stymulować miejscową gospodarkę cyfrową.

Zachowanie otwartości i lepsza współpraca

Platforma zorganizowała ceremonię wręczenia nagród w ramach Huawei Cloud Developer Competition w Europie, flagowej kampanii programistycznej. Huawei Cloud podpisze również umowy o współpracy strategicznej z operatorami i partnerami, takimi jak XL Indonezja i TIM Włochy, aby pomóc im w budowaniu własnych możliwości.

Rok 2022 był dla Huawei Cloud rokiem postępu. Jeśli chodzi o uznanie w branży, platforma ta znalazła się w październiku 2022 r. w Czarodziejskim Kwadracie dla Infrastruktury Chmurowej i Usług Platformowych (CIPS). Jeśli chodzi o infrastrukturę międzynarodową, Huawei Cloud uruchomiła nowe Regiony w Indonezji i Irlandii, a w tym roku powstaną kolejne w Turcji, Arabii Saudyjskiej i innych miejscach.

