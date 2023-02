Huawei Cloud na MWC 2023: Unleash Digital

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Mobile World Congress (MWC 2023) começa este ano, e a Huawei Cloud está presente para compartilhar como ela serve como a base de nuvem para um mundo inteligente. O pioneiro de produtos e soluções de TIC é parte integrante do evento anual por meio de palestras, exposições e outras atividades.

Jacqueline Shi apresenta a palestra principal da Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Jacqueline Shi, presidente da Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, fez um discurso de abertura intitulado "Unleash Digital with Everything as a Service", onde lançou vários novos serviços e soluções, como Landing Zone e Cloud on Cloud. "Esperamos fornecer serviços confiáveis, seguros e sustentáveis para nossos clientes, parceiros e desenvolvedores, com tudo feito na nuvem." disse a Sra. Shi.

Inovar para maior presença no mercado

KooVerse, a infraestrutura global de nuvem da Huawei, oferece uma experiência de nuvem premium com apenas 50 ms de latência. Serviços exigentes como áudio e vídeo em tempo real, jogos e educação online agora são ágeis e eficientes. Até agora, o KooVerse possui 78 zonas de disponibilidade (AZs) em 29 regiões e atende clientes em mais de 170 países e regiões.

Landing Zone é uma solução multilocação sustentável e escalável para automatizar serviços B2B para operadoras. A solução oferece gerenciamento de recursos de nuvem em camadas, design de identidade e permissões, limites de dados, auditoria de conformidade e gerenciamento financeiro. Ela ajuda as empresas a criar um sistema de governança de TI enxuto que coordena pessoas, finanças e coisas.

O Cloud Container Instance (CCI) é um serviço de contêineres sem servidor que permite aos usuários executar aplicativos em contêineres sem criar ou gerenciar servidores em nuvem ou recursos subjacentes. Com o CCI, até mesmo um aumento de dez vezes no tráfego não é mais um impacto nos serviços ou sistemas.

A série Pangu de modelos de IA abrange aplicações de desenvolvimento de medicamentos e visão computacional (VC). Os modelos Pangu são pré-treinados usando centenas de bilhões de parâmetros e comprovadamente eficazes em mais de 100 casos de uso em mais de 10 setores, como saúde, eletricidade e mineração.

Inspirar um novo crescimento com as operadoras

Para ajudar as operadoras a expandir para o mercado empresarial, a Huawei Cloud lança a solução Cloud on Cloud. Os provedores agora aproveitam ao máximo os serviços, tecnologias, ecossistemas e recursos de vendas da Huawei Cloud, junto a suas próprias redes líderes do setor, para impulsionar a transformação digital. O acesso a operações de serviço em nuvem unificadas por meio de revenda, marca dupla e marca única é personalizável para suas próprias necessidades.

Pense como nativo em nuvem, aja como nativo em nuvem

A Cloud Native Computing Foundation (CNCF) e a Huawei Cloud lançaram a filial europeia do Cloud Native Elite Club (CNEC) no evento. A CNEC é uma comunidade nativa da nuvem global estabelecida em conjunto pela CNCF, China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) e Huawei Cloud. A CNEC se ramificou pela primeira vez para a Ásia-Pacífico em setembro 2021 e agora chegou à Europa. Este círculo local de membros reúne as melhores mentes do setor, gerando mais inovações nativas da nuvem para impulsionar a economia digital local.

Mantenha-se aberto e trabalhe mais perto

A Huawei Cloud realizou uma cerimônia de premiação para a Huawei Cloud Developer Competition na Europa, uma campanha emblemática para desenvolvedores. A Huawei Cloud também assinará acordos de cooperação estratégica com operadoras e parceiros, como a Indonesia XL e a Itália TIM, para ajudá-los a desenvolver seus próprios recursos.

2022 tem sido um ano de progresso para a Huawei Cloud. Em termos de reconhecimento do setor, a Huawei Cloud foi nomeada no Garter Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services (CIPS) em outubro de 2022. Em termos de reconhecimento do setor, a Huawei Cloud foi nomeada no Gartner Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services (CIPS) em outubro de 2022.

Para mais informações, acesse o site Huawei Cloud: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010871/Huawei.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD

SOURCE HUAWEI CLOUD