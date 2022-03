Huawei dévoile la solution de service de reprise après sinistre et de sauvegarde pour aider les clients à atteindre une haute fiabilité et une forte résilience

M. Hank Stokbroekx, vice-président (VP) du département de numérisation et de service technique d'Enterprise BG, a déclaré : « Avec le développement explosif des technologies numériques telles que le cloud et les mégadonnées, les technologies natives du cloud telles que les conteneurs et les microservices sont entrées dans la phase d'application à grande échelle à un rythme plus rapide que prévu. Huawei Enterprise Service s'est engagé à travailler avec ses clients pour relever les défis, en fournissant des solutions de service de reprise après sinistre à plusieurs niveaux basées sur les normes de l'industrie, en accélérant la transformation numérique des gouvernements et des entreprises, et des partenaires innovants. »

Avec la transformation numérique de diverses industries, les systèmes d'information d'entreprise se transforment progressivement de systèmes de bureau en systèmes de production. La stabilité et la continuité du système sont particulièrement importantes. Cependant, seulement 3 % des données générées par divers systèmes sont stockées et seulement 10 % des données sont protégées. Face à des menaces telles que les catastrophes naturelles, les pannes logicielles et matérielles, les virus et les dysfonctionnements, l'interruption de service ou la perte de données peut entraîner de graves pertes économiques et même affecter les moyens de subsistance des personnes.

La solution Huawei DR comprend le conseil DR, la conception d'architecture, l'intégration DR et les exercices DR. Dans le but de protéger l'ensemble du cycle de vie des données de service, Huawei construit une solution DR multicouche, des données de la couche inférieure aux applications de la couche supérieure et des centres de données uniques aux centres de données croisés. Sur la base de l'accumulation à long terme dans le domaine de la DR, Huawei fournit plusieurs solutions, notamment la haute disponibilité locale, la DR intra-urbaine, la DR à distance et la DR multi-cloud, répondant aux objectifs stratégiques de diverses industries et garantissant les normes du système informatique.

Différentes solutions de construction DR sont sélectionnées en fonction de l'importance des différents systèmes de service. Huawei fournit plus de 10 solutions techniques DR couvrant quatre scénarios : haute disponibilité locale, haute disponibilité intra-urbaine, DR à distance et DR multi-cloud, répondant aux exigences DR à six niveaux des spécifications de reprise après sinistre du système d'information. Les utilisateurs d'entreprise peuvent sélectionner les solutions correspondantes en fonction de leurs propres exigences de construction et des spécifications de supervision.

Plateforme de gestion intelligente Huawei avec DR et prédiction de sauvegarde, injection de pannes, détection de pannes, aide à la prise de décision, contrôle de processus, gestion de la commutation DR, gestion de la sauvegarde et de la récupération des données, gestion de l'exploitation et de la maintenance DR et sauvegarde, basculement DR et récupération de service basée sur les sinistres du service client. Prend en charge les scénarios complets, le service libre-service des tenants et la récupération des données, et implémente « 3Q » de Quick-Demarcation, Quick Decision-Making et Quick Recovery dans les scénarios de catastrophe.

La solution Huawei DR & Backup fournit plusieurs solutions DR pour répondre aux exigences réglementaires de différents secteurs, raccourcir la période de construction du client et améliorer l'efficacité du basculement. Dans le but de se concentrer sur la protection du cycle de vie complet des données des services gouvernementaux et d'entreprise, Huawei aide ses clients à améliorer la résilience de l'entreprise et à réussir en améliorant les capacités de protection des données et la gestion de la reprise après sinistre.

