Spoločnosť Huawei predstavuje riešenie služieb obnovy po havárii a zálohovania s cieľom pomôcť zákazníkom dosiahnuť vysokú spoľahlivosť a silnú odolnosť

Pán Hank Stokbroekx, viceprezident (VP) oddelenia digitalizácie a technických služieb spoločnosti Enterprise BG, povedal: „S prudkým rozvojom digitálnych technológií, akými sú cloud a big data, sa technológie cloud-native, ako napríklad kontajnery a mikroslužby, dostali do fázy rozsiahlych aplikácií rýchlejšie, než sa očakávalo. Spoločnosť Huawei Enterprise Service sa zaviazala spolupracovať so zákazníkmi pri riešení výziev, poskytovať viacúrovňové riešenia služieb obnovy po havárii na základe priemyselných noriem, urýchľovať digitálnu transformáciu vládnych orgánov a podnikov a inovatívnych partnerov.

S digitálnou transformáciou rôznych odvetví sa podnikové informačné systémy postupne transformujú z kancelárskych systémov na výrobné systémy. Stabilita a kontinuita systému sú mimoriadne dôležité. Uchovávajú sa však len 3 % údajov generovaných rôznymi systémami a len 10 % údajov je chránených. V prípade hrozieb, ako sú prírodné katastrofy, poruchy softvéru a hardvéru, vírusy a nesprávne fungovanie, môže prerušenie služieb alebo strata údajov spôsobiť vážne hospodárske straty a dokonca ovplyvniť živobytie ľudí.

Riešenie obnovy po havárii (DR) od spoločnosti Huawei zahŕňa poradenstvo v oblasti DR, návrh architektúry, integráciu DR a cvičenia DR. S cieľom zabezpečiť ochranu celého životného cyklu údajov služieb vytvorila spoločnosť Huawei viacvrstvové riešenie DR od údajov spodnej vrstvy po aplikácie hornej vrstvy a od jednotlivých dátových centier po krížové dátové centrá. Na základe dlhodobej akumulácie poznatkov v oblasti DR poskytuje spoločnosť Huawei viaceré riešenia zahŕňajúce vysokú lokálnu dostupnosť, riešenie DR v rámci mesta, riešenie DR na diaľku a multi-cloudové riešenie DR, čím spĺňa strategické ciele rôznych odvetví a zabezpečuje štandardy IT systémov.

Jednotlivé konštrukčné riešenia DR sa vyberajú na základe dôležitosti rôznych systémov služieb. Spoločnosť Huawei poskytuje viac ako 10 technických riešení DR, ktoré pokrývajú štyri scenáre: lokálnu HA, HA v rámci mesta, riešenie DR na diaľku a multi-cloudové riešenie DR, ktoré spĺňajú požiadavky na šesťúrovňovú DR podľa Špecifikácií pre obnovu informačných systémov po havárii. Podnikoví používatelia si môžu vybrať zodpovedajúce riešenia na základe vlastných konštrukčných požiadaviek a špecifikácií pre dohľad.

Inteligentná platforma riadenia od spoločnosti Huawei s predikciou DR a zálohovania, vkladaním chýb, detekciou chýb, asistenciou pri rozhodovaní, riadením procesov, riadením prepínania DR, riadením zálohovania a obnovy údajov, riadením prevádzky a údržby DR a zálohovania, prepínaním DR a obnovou služieb na základe havárií zákazníckych služieb. Podporuje kompletné scenáre, samoobslužné služby pre nájomníkov a obnovu údajov a implementuje „3R" – rýchle vyčlenenie, rýchle rozhodovanie a rýchle zotavenie v prípade havárie.

Riešenie služieb zálohovania a DR od spoločnosti Huawei poskytuje viaceré riešenia DR, ktoré spĺňajú regulačné požiadavky rôznych odvetví, skracujú dobu na vybudovanie u zákazníka a zvyšujú efektívnosť prepínania. S cieľom zamerať sa na ochranu celého životného cyklu údajov verejnej správy a podnikových služieb pomáha spoločnosť Huawei zákazníkom zlepšiť odolnosť podniku a dosiahnuť obchodný úspech zlepšením možností ochrany údajov a riadenia obnovy po havárii.

