Huawei prezentuje rozwiązanie do odzyskiwania danych po awarii i tworzenia kopii zapasowych wspierające klientów w osiągnięciu maksymalnej niezawodności i odporności na awarie

Hank Stokbroekx, wiceprezes (VP) działu cyfryzacji i serwisu technicznego w Enterprise BG, oświadczył: „Wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych, takich jak chmura i big data, technologie cloud-native, czyli kontenery i mikroserwisy weszły w fazę zastosowania na szeroką skalę w tempie szybszym niż oczekiwano. Huawei Enterprise Service angażuje się we współpracę z klientami, aby sprostać wyzwaniom, dostarczając wielopoziomowe rozwiązania w zakresie usług awaryjnego odzyskiwania danych w oparciu o standardy branżowe, przyspieszając cyfrową transformację administracji i przedsiębiorstw oraz innowacyjnych partnerów".

Wraz z cyfrową transformacją różnorodnych gałęzi przemysłu systemy informacyjne przedsiębiorstw ulegają stopniowemu przekształceniu z biurowych w produkcyjne. Niezwykle ważna jest zatem ich stabilność i ciągłość. Jednak tylko 3% danych generowanych przez poszczególne systemy jest przechowywanych, a tylko 10% z nich jest chronionych. W obliczu zagrożeń takich jak klęski żywiołowe, błędy oprogramowania i sprzętu, wirusy oraz błędne działanie, przerwa w świadczeniu usług lub utrata danych może spowodować poważne straty ekonomiczne, a nawet wpłynąć na życie ludzi.

Rozwiązanie DR Huawei obejmuje doradztwo w zakresie awaryjnego odzyskiwania danych, projektowanie architektury, integrację i ćwiczenia odzyskiwania danych po awarii (DR). Mając na celu ochronę całego cyklu życia danych usługowych, Huawei buduje wielowarstwowe rozwiązanie z zakresu DR od danych najniższej warstwy do aplikacji najwyższej warstwy i od pojedynczych centrów danych do krzyżowych centrów danych. W oparciu o długoletnią akumulację w tym obszarze Huawei oferuje szereg rozwiązań, w tym lokalną wysoką dostępność, awaryjne odzyskiwanie danych w ramach sieci miejskiej, DR na odległość i w wielu chmurach, spełniając strategiczne cele różnych branż i gwarantując standardy systemów IT.

Różnorodne rozwiązania konstrukcyjne awaryjnego odzyskiwania danych są wybierane w oparciu o znaczenie różnych systemów usług. Huawei oferuje ponad 10 rozwiązań technicznych z zakresu DR, obejmujących cztery scenariusze: lokalne HA, wewnątrzmiejskie HA, zdalne DR i wielochmurowe DR, spełniające sześciopoziomowe wymagania DR określone w Specyfikacji odzyskiwania danych po awarii systemu informatycznego. Użytkownicy korporacyjni mogą samodzielnie wybrać odpowiednie narzędzia w oparciu o własne wymagania konstrukcyjne i specyfikacje nadzoru.

Inteligentna Platforma Zarządzania Huawei oferuje DR i przewidywanie wykonania kopii zapasowych, wstrzykiwanie błędów, wykrywanie błędów, wspomaganie podejmowania decyzji, sterowanie procesami, zarządzanie przełączaniem DR, zarządzanie kopiami zapasowymi danych i ich odzyskiwaniem, zarządzanie operacjami i konserwacją DR i kopii zapasowych oraz przełączanie DR i odzyskiwanie usług w oparciu o awarie w zakresie obsługi klienta. Zapewnia pełną obsługę scenariuszy, samoobsługę podmiotów i odzyskiwanie danych oraz wdraża zasadę „3Q": Quick-Demarcation, Quick Decision-Making i Quick Recovery (Szybka demarkacja, szybkie podejmowanie decyzji i szybkie odzyskiwanie) w scenariuszach awarii.

Rozwiązanie Huawei DR & Backup to szereg kompleksowych usług DR, które spełniają wymagania regulacyjne licznych branż, skracają okres budowy systemu i zwiększają efektywność przełączania. Koncentrując się na zapewnieniu pełnej ochrony cyklu życia danych usług rządowych i korporacyjnych, Huawei wspiera klientów w zwiększaniu odporności biznesowej i osiąganiu sukcesów gospodarczych poprzez poprawę możliwości ochrony danych i zarządzania odzyskiwaniem danych po awarii.

Targi Mobile World Congress 2022 odbywają się od 28 lutego do 3 marca w Barcelonie. Firma Huawei jest obecna w hali 1H50 Fira Gran Via 1. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: Platforma biznesowa przedsiębiorstwa https://e. huawei. com / en / events / huawei - enterprise - mwc - 2022

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1757733/Mr_Hank.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1757734/Huawei_DR_Backup_Services_Solution_Architecture.jpg

SOURCE Huawei