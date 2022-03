Huawei stellt die Lösung für Disaster Recovery- und Backup-Services vor, mit der Kunden eine hohe Zuverlässigkeit und starke Ausfallsicherheit erreichen können

Im Zuge der digitalen Transformation verschiedener Branchen wandeln sich die Informationssysteme der Unternehmen allmählich von Bürosystemen zu Produktionssystemen. Systemstabilität und Kontinuität sind besonders wichtig. Allerdings werden nur 3 % der von verschiedenen Systemen erzeugten Daten gespeichert, und nur 10 % der Daten sind geschützt. Bei Bedrohungen wie Naturkatastrophen, Software- und Hardwarefehlern, Viren und Fehlbedienungen können Dienstunterbrechungen oder Datenverluste zu schweren wirtschaftlichen Verlusten führen und sogar den Lebensunterhalt der Menschen beeinträchtigen.

Die DR-Lösung von Huawei umfasst DR-Beratung, Architekturdesign, DR-Integration und DR-Übungen. Mit dem Ziel, den gesamten Lebenszyklus von Servicedaten zu schützen, baut Huawei eine mehrschichtige DR-Lösung auf, die von Daten der unteren Schicht bis zu Anwendungen der oberen Schicht und von einzelnen Rechenzentren bis zu rechenzentrumsübergreifenden Lösungen reicht. Basierend auf der langfristigen Akkumulation im DR-Bereich bietet Huawei mehrere Lösungen an, einschließlich lokaler Hochverfügbarkeit, innerstädtischer DR, Remote-DR und Multi-Cloud-DR. Sie erfüllen die strategischen Ziele verschiedener Branchen und gewährleisten die Einhaltung der IT-Systemstandards.

Je nach Bedeutung der verschiedenen Dienstleistungssysteme werden unterschiedliche DR-Konstruktionslösungen gewählt. Huawei bietet mehr als 10 technische DR-Lösungen an, die vier Szenarien abdecken: lokale HA, innerstädtische HA, Remote-DR und Multi-Cloud-DR, die die sechsstufigen DR-Anforderungen in den Spezifikationen für die Wiederherstellung von Informationssystemen erfüllen. Unternehmensanwender können auf der Grundlage ihrer eigenen Bauanforderungen und Überwachungsvorgaben entsprechende Lösungen auswählen.

Die intelligente Verwaltungsplattform von Huawei umfasst DR- und Backup-Vorhersage, Fehlerinjektion, Fehlererkennung, Entscheidungshilfe, Prozesssteuerung, DR-Umschaltmanagement, Datensicherungs- und Wiederherstellungsmanagement, DR- und Backup-Betriebs- und Wartungsmanagement sowie DR-Umschaltung und Servicewiederherstellung auf der Grundlage von Kundendienstkatastrophen. Sie unterstützt vollständige Szenarien, Mieter-Selbstbedienungsdienste und Datenwiederherstellung und implementiert die „3Q" von Quick-Demarcation, Quick-Decision-Making und Quick-Recovery in Katastrophenszenarien.

Die DR- und Backup-Lösung von Huawei bietet mehrere DR-Lösungen, um die regulatorischen Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen, die Aufbauzeit des Kunden zu verkürzen und die Umschalteffizienz zu verbessern. Mit dem Ziel, sich auf den Schutz der Daten von Behörden und Unternehmensdiensten über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu konzentrieren, unterstützt Huawei seine Kunden dabei, die Resilienz ihres Unternehmens zu erhöhen und durch die Verbesserung der Datenschutzfunktionen und des Disaster-Recovery-Managements geschäftlichen Erfolg zu erzielen.

