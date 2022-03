Huawei lança solução de serviços de recuperação de desastres e assistência para ajudar clientes a conseguir alta confiabilidade e forte resiliência

Hank Stokbroekx, vice-presidente (VP) do Departamento de Digitalização e Serviço Técnico da Enterprise BG, disse: "Com o desenvolvimento explosivo de tecnologias digitais como nuvem e big data, tecnologias nativas da nuvem como contêineres e microsserviços entraram no estágio de aplicação em larga escala em um ritmo mais rápido do que o esperado. A Huawei Enterprise Service está comprometida em trabalhar com os clientes para enfrentar desafios, oferecendo soluções de serviços de recuperação de desastres em vários níveis com base nos padrões do setor, acelerando a transformação digital de governos, empresas e parceiros inovadores.

Com a transformação digital de vários setores, os sistemas de informações empresariais são gradualmente transformados de sistemas de escritório para sistemas de produção. A estabilidade e a continuidade do sistema são particularmente importantes. No entanto, apenas três por cento dos dados gerados por vários sistemas são armazenados e apenas dez por cento dos dados estão protegidos. Diante de ameaças como desastres naturais, falhas de software e hardware, vírus e mau funcionamento, a interrupção dos serviços ou perda de dados podem causar prejuízos econômicos graves e até mesmo afetar a subsistência das pessoas.

A solução de RD da Huawei inclui consultoria em RD, projeto de arquitetura, integração de RD e treinamentos em RD. Com o objetivo de proteger todo o ciclo de vida dos dados de serviços, a Huawei desenvolve uma solução de RD de múltiplas camadas, que vai de dados de camada inferior até aplicações de camada superior e de centros de dados únicos a centros de dados cruzados. Com base em sua ampla experiência na área de RD, a Huawei oferece várias soluções, como alta disponibilidade local, RD dentro da cidade, RD remota e RD em múltiplas nuvens, atendendo aos objetivos estratégicos de vários setores e garantindo os padrões dos sistemas de TI.

Diferentes soluções de desenvolvimento de RD são selecionadas com base na importância dos diferentes sistemas de serviços. A Huawei oferece mais de dez soluções técnicas de RD, que abrangem quatro cenários: alta disponibilidade (AD), AD dentro da cidade, RD remota e RD em múltiplas nuvens, atendendo aos requisitos de RD em seis níveis de RD nas especificações de recuperação de desastres do sistema de informações. Os usuários empresariais podem escolher soluções correspondentes com base em seus próprios requisitos de desenvolvimento e especificações de supervisão.

Plataforma de gestão inteligente da Huawei com previsão do RD e assistência, injeção de falhas, detecção de falhas, assistência na tomada de decisões, controle de processos, gestão de transição de RD, backup de dados e gerenciamento de recuperação, gerenciamento de operações e manutenção da RD e transição de RD e recuperação de serviço com base em desastres relacionados ao atendimento ao cliente. Suporta cenários completos, serviço de autoatendimento a inquilinos e recuperação de dados e implementa os "3Q" de Quick-Demarcation (rápida demarcação), Quick Decision-Making (rápida tomada de decisões) e Quick Recovery (rápida recuperação) em cenários de desastres.

A solução de RD e assistência da Huawei oferece várias soluções de RD para atender aos requisitos regulatórios de diferentes setores, reduzir o período de desenvolvimento do cliente e melhorar a eficiência da transição. Com o objetivo de se concentrar na proteção de todo o ciclo de vida dos dados de serviços governamentais e empresariais, a Huawei ajuda os clientes a melhorar a resiliência e a alcançar o sucesso nos negócios, melhorando os recursos de proteção de dados e a gestão da recuperação de desastres.

O Mobile World Congress 2022 acontece de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei está expondo no estande 1H50, localizado no Corredor 1 da Fira Gran Via. Para mais detalhes, consulte: Enterprise businessplatform

https: / / e. huawei. com / en / events / huawei - enterprise - mwc - 2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758483/Mr_Hank.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758484/Huawei_DR_Backup_Services_Solution_Architecture.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei