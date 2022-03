Huawei dévoile le réseau Green Intelligent OptiX Network, qui fournit cinq solutions pour renforcer la numérisation industrielle

Solution FTTO : En intégrant les avantages techniques des produits IP et optiques, Huawei a lancé la solution Fiber To The Office (FTTO) pour construire des réseaux de campus écologiques et simplifiés. Cette solution simplifie l'architecture du réseau de trois couches à deux couches, garantissant qu'aucune pièce à très basse tension (ELV) n'est requise. De plus, l'architecture P2MP unique réduit l'investissement en modules optiques de 50 %. Par ailleurs, les terminaux optiques prennent en charge le plug-and-play et le swap-and-play, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de 50 %. En outre, Huawei a lancé l'OptiXstar P871E, la première unité de réseau optique (ONU) de l'industrie qui prend en charge la bande passante 10 Gbps, et la plus petite ONU 10G de l'industrie, l'OptiXstar S890H.

Solution FTTM : Cette solution s'applique à des scénarios tels que les usines, les métros, les mines de charbon, les ports et les autoroutes, et fournit une faible latence déterministe et une grande fiabilité, répondant aux exigences réseau des scénarios industriels. Au niveau des ports, le réseau Fiber To The Machine (FTTM) offre une latence déterministe ultra-faible afin que les opérateurs puissent contrôler les machines à distance à 100 km, ce qui améliore considérablement l'efficacité du fonctionnement des conteneurs. FTTM assure également la sécurité intrinsèque des réseaux souterrains (tels que les réseaux souterrains des mines de charbon), éliminant ainsi le risque de sécurité lié aux étincelles électriques. Aux intersections, l'architecture distribuée innovante FTTM n'utilise qu'un seul câble optique et un seul câble électrique pour remplacer des centaines de câbles dans une solution traditionnelle, améliorant ainsi l'efficacité technique de 80 %.

Solution OptiX unique : Huawei a lancé la solution réseau Native Hard Pipe (NHP). Cette solution prend en charge la technologie de tuyau dur de cinquième génération connue sous le nom d'unité de service optique (OSU) et est compatible avec la modulation de code d'impulsion (PCM), la hiérarchie numérique synchrone (SDH), le réseau de transport optique (OTN) et d'autres technologies de tuyaux rigides. Le réseau NHP intègre pour la première fois des réseaux de transmission et d'accès, la technologie de transmission OSU assurant l'isolation physique E2E et une grande fiabilité des services. Cette technologie a une large perspective d'application dans les scénarios d'énergie électrique et de métro. L'extension des tuyaux rigides vers le bas pour accéder aux réseaux permet de fusionner l'automatisation de la distribution d'énergie avec l'inspection intelligente, ou les systèmes d'information des passagers du métro avec des systèmes automatisés de perception des tarifs sur un seul réseau, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité.

Solution DC OptiX : Combinant les avantages des produits de stockage et de communication optique, Huawei a lancé la solution SOCC (Storage-Optical Connection Coordination). Cette solution utilise un réseau optique pour détecter les défauts de liaison et permet la commutation du chemin de fibres en 5 millisecondes. De plus, elle peut surveiller la gigue du réseau de fibres optiques en temps réel et avertir les périphériques de stockage. Cette solution permet la commutation des canaux d'E/S en 1 seconde, garantissant zéro perte de données et améliorant considérablement la fiabilité du réseau. Par ailleurs, Huawei a mis à niveau la capacité du système d'interconnexion des centres de données (DCI) de 88 Tbps à 96 Tbps par fibre, réduisant ainsi les coûts de location de fibre et améliorant l'efficacité opérationnelle pour les clients.

Solution Sensing OptiX : Avec 30 ans d'innovation en technologie optique et d'expérience dans les applications, Huawei a lancé son premier produit de détection optique, OptiXsense EF3000, basé sur les résultats de recherche d'algorithmes de détection intelligents. Ce produit est principalement utilisé dans les scénarios de pipelines de pétrole et de gaz, aidant les entreprises à créer un nouveau mode d'inspection sans surveillance. Par conséquent, le taux d'identification des événements de menace de pipeline a atteint 97 %. Xu Xiaoliang, directeur du département des affaires de la fibre optique de Shandong Jihua Gas, a commenté : « Jihua a effectué un test technique sur le terrain en utilisant les produits de détection optique de Huawei. Ce test prouve que la précision du rapport est nettement supérieure à celle de l'industrie. Pour tirer parti de ce projet conjoint, nous continuerons de recueillir et de mettre à jour des échantillons sur place afin de reconnaître autant de types d'incidents que possible, d'explorer des algorithmes de reconnaissance plus précis et de fournir une assurance technique plus efficace pour la gestion de la sécurité dans l'industrie pétrolière et gazière. »

