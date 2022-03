Společnost Huawei představuje ekologické inteligentní sítě OptiX s pěti variantami pro posílení digitalizace průmyslu

BARCELONA, Španělsko, 4. března 2022 /PRNewswire/ -- Richard Jin, viceprezident společnosti Huawei a prezident divize optických produktů, představil na veletrhu Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) koncept inteligentních ekologických sítí Green Intelligent OptiX Network pro podniky. Tvoří jej pět inovativních scénářových řešení na podporu digitalizace průmyslu – FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX a Sensing OptiX.