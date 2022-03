Huawei presenta la red Green Intelligent OptiX que ofrece cinco soluciones para empoderar la digitalización industrial

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress 2022 (MWC N2022), Richard Jin, vicepresidente de Huawei y presidente de la Línea de Productos Comerciales Ópticos, lanzó la Red Green Intelligent OptiX para empresas. Ofrece cinco soluciones innovadoras basadas en escenarios: FTTO (Fiber To The Office o Fibra hasta la oficina), FTTM (Fiber To The Machine o Fibra hasta la máquina), Single OptiX, DC OptiX y Sensing OptiX para empoderar la digitalización industrial.