Spoločnosť Huawei predstavuje zelenú inteligentnú sieť OptiX a päť riešení na posilnenie priemyselnej digitalizácie

BARCELONA, Španielsko, 3. marca 2022 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) predstavil Richard Jin, viceprezident spoločnosti Huawei a prezident divízie optických produktov, zelenú inteligentnú sieť OptiX pre podniky. Poskytuje päť inovatívnych riešení založených na scenároch – FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX a Sensing OptiX – na posilnenie priemyselnej digitalizácie.