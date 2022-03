Huawei prezentuje ekologiczną, inteligentną sieć OptiX oraz pięć rozwiązań, które wesprą cyfryzację przemysłową

Rozwiązanie FTTO: lącząc zalety techniczne IP i produktów optycznych, firma Huawei wprowadziła rozwiązanie światłowodowe dla obiektów biurowych (FTTO) w celu zbudowania ekologicznych i uproszczonych sieci kampusowych. To rozwiązanie upraszcza architekturę sieci z trzech do dwóch warstw, dzięki czemu nie jest wymagane pomieszczenie na urządzenia niskiego napięcia (ELV). Ponadto wyjątkowa architektura P2MP ogranicza koszty modułów optycznych o 50%. Ponadto terminale optyczne obsługują opcje plug-and-play i swap-and-play, dzięki czemu wydajność obsługi i utrzymania wzrasta o 50%. Ponadto Huawei wprowadził na rynek OptiXstar P871E, pierwszą w branży panelową jednostkę ONU, która obsługuje przepustowość 10 Gb/s oraz najmniejszą w branży ONU 10G OptiXstar S890H.

Rozwiązanie FTTM: rozwiązanie ma zastosowanie w zakładach, metrach, kopalniach węgla, portach i autostradach oraz zapewnia deterministyczne małe opóźnienie i dużą niezawodność, spełniając wymagania sieciowe w zastosowaniach przemysłowych. W portach sieć FTTM (światłowód dla przemysłu) oferuje deterministyczne ultraniskie opóźnienia, aby operatorzy mogli sterować maszynami zdalnie z odległości 100 km, co w dużej mierze poprawia skuteczność obsługi kontenerów. FTTM zapewnia także iskrobezpieczeństwo w sieciach podziemnych (takich jak sieci podziemne w kopalniach węgla), eliminując zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane iskrami elektrycznymi. Na skrzyżowaniach innowacyjna architektura rozproszona FTTM wykorzystuje tylko jeden kabel optyczny i jeden kabel elektryczny, zastępując setki kabli stosowanych w tradycyjnym rozwiązaniu, co zwiększa wydajność inżynieryjną o 80%.

Rozwiązanie Single OptiX: Huawei wprowadził na rynek rozwiązanie sieciowe Native Hard Pipe (NHP). Obsługuje ono technologię piątej generacji opartą na twardych rurach znaną pod nazwą Optical Service Unit (OSU) i jest kompatybilne z modulacją kodu impulsowego (PCM), synchroniczną hierarchią cyfrową (SDH), optyczną siecią transportową (OTN) i innymi technologiami z wykorzystaniem twardych rur. Sieć NHP po raz pierwszy łączy zarówno sieć transmisyjną, jak i dostępową, przy czym technologia przelotowa OSU zapewnia fizyczną izolację E2E oraz wysoką niezawodność usług. Technologia ta ma szerokie zastosowania w elektroenergetyce i obiektach metra. Zastosowanie twardych rur w sieciach dostępowych umożliwia połączenie automatyzacji dystrybucji energii z inteligentną kontrolą lub systemów informacji pasażerskiej w metrze z automatycznymi systemami pobierania opłat za przejazd w ramach jednej sieci, co zwiększa niezawodność i wydajność.

Rozwiązanie DC OptiX: łącząc zalety pamięci masowej i produktów komunikacji optycznej, Huawei wprowadził rozwiązanie Storage-Optical Connection Coordination (SOCC). Rozwiązanie to wykorzystuje sieć optyczną do wykrywania błędnych połączeń i umożliwia przełączanie ścieżek światłowodowych w ciągu 5 milisekund. Ponadto może ono monitorować w czasie rzeczywistym jitter sieci światłowodowej i przesyłać powiadomienia do urządzeń magazynujących. Rozwiązanie to umożliwia przełączanie kanałów I/O w ciągu 1 sekundy, zapewniając brak utraty danych i znacznie poprawiając niezawodność sieci. Ponadto Huawei zwiększył przepustowość systemu Data Center Interconnect (DCI) z 88 Tb/s do 96 Tb/s na światłowód, redukując koszty dzierżawy światłowodów i poprawiając wydajność operacyjną dla klientów.

Rozwiązanie Sensing OptiX: dzięki 30-letniemu doświadczeniu w zakresie innowacji i zastosowań technologii optycznych Huawei wprowadził na rynek swój pierwszy produkt do optycznego wykrywania – OptiXsense EF3000, który jest oparty na wynikach badań nad inteligentnymi algorytmami wykrywania. Produkt ten znajduje zastosowanie głównie w rurociągach naftowych i gazowych, pomagając przedsiębiorstwom w tworzeniu nowego bezobsługowego trybu kontroli. W rezultacie wskaźnik identyfikacji zagrożeń rurociągu osiągnął 97%. Xu Xiaoliang, dyrektor działu ds. światłowodów w Shandong Jihua Gas, powiedział: „Firma Jihua przeprowadziła terenowy test techniczny z wykorzystaniem czujników optycznych Huawei. Test ten wykazał, że rzetelność raportów jest znacznie wyższa niż w innych rozwiązaniach stosowanych w branży. W oparciu o ten wspólny projekt będziemy nadal gromadzić i aktualizować próbki na miejscu, aby zidentyfikować jak najwięcej typów zdarzeń, prowadzić badania nad dokładniejszymi algorytmami rozpoznawania i zapewniać bardziej efektywne zabezpieczenia techniczne do zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle naftowym i gazowym".

Targi MWC 2022 odbywają się w Barcelonie od 28 lutego do 3 marca. Huawei zaprezentuje produkty i rozwiązania firmowe na stoisku 1H50 w hali 1 Fira Gran Via. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

