Huawei представляет Green Intelligent OptiX Network для промышленной цифровизации

Huawei представляет сеть Green Intelligent OptiX Network, реализующую пять разработок для расширения возможностей промышленной цифровизации

БАРСЕЛОНА (Испания), 4 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- На выставке Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) вице-президент Huawei и руководитель подразделения оптических бизнес-продуктов Ричард Цзинь (Richard Jin) представил Green Intelligent OptiX Network для предприятий. В данном продукте предлагается пять инновационных решений на основе сценариев: FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX и Sensing OptiX — для расширения возможностей промышленной цифровизации.