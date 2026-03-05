Huawei uvádza na trh dve inovatívne riešenia pre optické snímanie, ktoré umožnia inteligenciu v odvetviach, ako je ťažba, ropa a plyn
Mar 05, 2026, 10:06 ET
BARCELONA, Španielsko, 5. marec 2026 /PRNewswire/ – Počas MWC Barcelona 2026 predstavila spoločnosť Huawei dve inovatívne riešenia založené na inteligentných technológiách snímania optických vlákien. Riešenie na predikciu stavu napínacích kolies dopravníka pomocou snímania vlákien je určené pre odvetvia ako ťažba, logistika, tavenie, výroba energie a stavebné materiály, ktoré využívajú pásové dopravníky. Riešenie na sledovanie inšpekčných valcov (tzv. ježkov) pomocou optických vlákien sa zameriava na potrebu kontroly ropovodov a plynovodov, čo umožňuje inteligentnú kontrolu a zvyšuje efektivitu.
Snímanie vlákien na riešenie predikcie stavu napínacích kolies dopravníka
V odvetviach ako ťažba, logistika, hutníctvo, výroba energie a stavebné materiály slúžia pásové dopravníky ako „tepny" na prepravu materiálu, pričom napínacie kolesá pôsobia ako kritické „kĺby". Porucha napínacieho kolesa môže viesť k nesprávnemu zarovnaniu remeňa, jeho zlomeniu, spaľovaniu spôsobenému trením a iným nehodám, čo spôsobuje značné ekonomické straty a dokonca ohrozenie bezpečnosti pracovníkov.
Tradičné metódy kontroly sa spoliehajú na manuálne počúvanie pozdĺž dopravníkových liniek, ktoré je neefektívne, ťažko sa vykonáva a zvyšuje riziko prehliadnutia detekcií. Na riešenie týchto výziev spoločnosť Huawei uviedla na trh riešenie pre predikciu stavu napínacích kolies dopravníkov pomocou snímania vlákien, ktoré detekuje abnormálne zvuky napínacích kolies na pásových dopravníkoch. Vďaka inovatívnym algoritmom riešenie efektívne identifikuje a reprodukuje abnormálne zvuky, pričom dosahuje mieru zmeškaných varovaní menej ako 1 % a mieru presnosti nad 90 %. Poskytuje včasné a presné varovanie, čím pomáha zákazníkom znižovať náklady na manuálnu kontrolu, zlepšovať efektivitu riešenia problémov a predchádzať nehodám.
Riešenie pomocou vlákien pre snímanie ježkov v potrubí
V ropnom a plynárenskom priemysle sa inšpekčné valce v potrubí (ježkovia) používajú na čistenie potrubí každé jeden až tri mesiace. Tradične sa sledovanie pomocou ježkov spolieha na manuálne monitorovanie v pevných bodoch, ale dráha snímačov je neviditeľná. Keď sa ježko zasekne, lokalizácia upchatia trvá niekoľko hodín, čo vedie k obrovským ekonomickým stratám.
Aby spoločnosť Huawei vyriešila túto výzvu, uviedla na trh riešenie ježkov s využitím optických vlákien. Vďaka technológii distribuovaného snímania vlákien dokáže riešenie identifikovať signály z potrubných konštrukcií a detekovať dráhu pohybu ježka v reálnom čase. Ak sa v potrubí ježko zasekne, urýchlene sa zahlási varovanie. Čas lokalizácie poruchy sa skracuje z hodín na minúty.
Spoluprácou so zákazníkmi a partnermi s cieľom hĺbkovej integrácie do priemyselných scenárov Huawei rozširuje uplatnenie inteligentných riešení pre snímanie vlákien, pomáha priemyselným odvetviam prekonávať prevádzkové výzvy a urýchľuje príchod novej éry inteligentnej kontroly.
