Huawei запускает две инновационных системы с использованием оптоволоконного зондирования для внедрения интеллектуальных технологий в такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и нефтегазовая отрасль

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила два инновационных решения, основанных на интеллектуальных технологиях оптоволоконного зондирования. Система оптоволоконного зондирования для контроля состояния роликов конвейера предназначена для таких отраслей, как горнодобывающая промышленность, логистика, плавильное производство, электроэнергетика и строительные материалы, в которых используются ленточные конвейеры. Оптоволоконное зондирование для отслеживания состояния трубопроводных скребков предназначено для инспекций нефте- и газопроводов. С его помощью можно проводить интеллектуальную инспекцию и повышать эффективность работы.

Оптоволоконное зондирование, используемое в системе контроля состояния роликов конвейера

В таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, логистика, плавильное производство, электроэнергетика и строительные материалы, ленточные конвейеры служат «артериями» для транспортировки материалов, а натяжные ролики выступают в качестве критически важных «узлов». Отказ натяжного ролика может привести к смещению ремня, его поломке, воспламенению в результате трения и другим несчастным случаям, которые могу нанести значительный экономический ущерб и даже поставить под угрозу безопасность персонала.

Традиционные методы контроля основаны на ручном прослушивании конвейерных линий, что является неэффективным, сложным в исполнении и подверженным ошибкам методом. Для решения этих задач компания Huawei запустила систему оптоволоконного зондирования для контроля состояния роликов конвейера с целью обнаружения аномальных звуков от роликов на ленточных конвейерах. Используя инновационные алгоритмы, данная система эффективно идентифицирует и воспроизводит аномальные звуки, имея частоту пропущенных аварийных сигналов менее 1 %, а точность — выше 90 %. Она передает своевременные и точные аварийные сигналы, помогая клиентам сократить расходы на ручную проверку, повышая эффективность поиска и устранения неисправностей и предотвращая несчастные случаи.

Оптоволоконное зондирование для системы отслеживания трубопроводных скребков

В нефтегазовой промышленности для очистки трубопроводов один-три раза в месяц используются диагностические и очистительные устройства (скребки). Традиционное отслеживание скребков в трубопроводе основано на ручном мониторинге в фиксированных точках, но путь скребка увидеть нельзя. Если скребок застрял в трубопроводе, требуется несколько часов, чтобы установить его местоположение, что приводит к огромным экономическим потерям.

Для решения данной задачи Huawei выпустила систему оптоволоконного зондирования для отслеживания местоположения скребка. Основываясь на технологии распределенного оптоволоконного зондирования, система способна идентифицировать сигналы скребка трубопровода и определить траекторию движения скребка в режиме реального времени. Если скребок застрял в трубопроводе, сработает аварийный сигнал. Время обнаружения неисправности сокращается с часов до минут.

Сотрудничая с клиентами и партнерами для глубокой интеграции в отраслевые сценарии, Huawei расширяет применение интеллектуальных решений оптоволоконного зондирования, помогая отраслям преодолевать операционные проблемы и ускоряя наступление новой эры интеллектуальных инспекций.