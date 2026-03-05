Huawei wprowadza dwa innowacyjne rozwiązania czujników światłowodowych dla takich sektorów, jak górnictwo oraz ropa naftowa i gaz ziemny

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026, Huawei zaprezentował dwa innowacyjne rozwiązania oparte o inteligentne technologie pomiarów światłowodowych. Technika pomiarów światłowodowych do prognozowania stanu koła pasowego jałowego w przenośnikach taśmowych jest przeznaczona dla takich sektorów, jak górnictwo, logistyka, wytop metali, wytwarzanie energii oraz materiały budowlane, w których istotną rolę pełnią przenośniki taśmowe. Czujniki światłowodowe do śledzenia tłoka czyszczącego w rurociągach są przydatne przy inspekcjach rurociągów naftowych i gazowych, pozwalają na inteligentną kontrolę i zwiększają efektywność prac.

Czujniki światłowodowe do prognozowania stanu koła pasowego jałowego w przenośnikach taśmowych

W takich sektorach, jak górnictwo, logistyka, wytop metali, wytwarzanie energii i materiały budowlane, przenośniki taśmowe służą jako „arterie" do transportu materiałów, a koła pasowe jałowe są w nich kluczowymi elementami. Awaria koła pasowego jałowego może doprowadzić do nieprawidłowego ustawienia lub zerwania taśmy, zapłonu wywołanego tarciem i innych wypadków skutkujących znaczącymi stratami finansowymi i zagrażających zdrowiu pracowników.

Tradycyjne metody inspekcji obejmują nasłuchiwanie pracy komponentów na liniach przenośników, co jest techniką mało efektywną, trudną i nie zawsze skuteczną. Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei wprowadził oparte o pomiary światłowodowe rozwiązanie do prognozowania stanu koła pasowego jałowego w przenośnikach taśmowych, które wykrywa nieprawidłowości akustyczne w ich pracy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów, czujnik skutecznie identyfikuje i odtwarza nieprawidłowości akustyczne, redukując liczbę niezauważonych problemów poniżej 1% i osiągając precyzję powyżej 90%. Urządzenie uruchamia odpowiednio wczesne i precyzyjne alarmy – w efekcie klienci mogą obniżyć koszty inspekcji przez pracowników, zwiększyć efektywności sprawdzania błędów i skutecznie zapobiegać wypadkom.

Czujniki światłowodowe do śledzenia tłoka czyszczącego w rurociągach

W sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, tłoki czyszczące wykorzystuje się do czyszczenia rurociągów co jeden do trzech miesięcy. Tradycyjnie śledzenie tłoka czyszczącego polegało na ręcznym monitorowaniu w określonych punktach przy braku możliwości uwidocznienia całej ścieżki tłoka. W przypadku zablokowania się tłoka czyszczącego zlokalizowanie blokady może zająć kilka godzin, co prowadzi do sporych strat finansowych.

Aby rozwiązać ten problem, Huawei wprowadził technologię pomiarów światłowodowych do śledzenia lokalizacji tłoka czyszczącego. Rozwiązanie oparte o rozproszone czujniki optyczne pozwala na identyfikację sygnałów tłoka czyszczącego i wykrywanie jego ścieżki w czasie rzeczywistym. Jeśli dojdzie do zaklinowania tłoka, szybko zgłaszany jest alarm. Czas lokalizacji problemu skraca się z godzin do minut.

Dzięki współpracy z klientami i partnerami w celu głębszej integracji w zastosowaniach branżowych, Huawei rozszerza zastosowanie swoich inteligentnych rozwiązań do pomiarów światłowodowych, pozwalając na pokonanie wyzwań operacyjnych w różnych sektorach i przyspieszając nadejście nowej ery inteligentnej inspekcji.