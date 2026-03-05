Huawei lance deux solutions innovantes de détection par fibre pour promouvoir l'intelligence dans des secteurs tels que l'exploitation minière, le pétrole et le gaz

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors de MWC Barcelona 2026, Huawei a dévoilé deux solutions innovantes alimentées par des technologies intelligentes de détection par la fibre. La solution de détection par fibre pour la prédiction de l'état des rouleaux de convoyeurs est conçue pour les industries telles que l'exploitation minière, la logistique, la fonderie, la production d'énergie et les matériaux de construction qui utilisent des convoyeurs à bande. La solution de détection par fibre pour le suivi des racleurs de pipelines, cible les scénarios d'inspection des oléoducs et des gazoducs, permettant une inspection intelligente et augmentant l'efficacité.

Solution de détection par fibre pour la prédiction de l'état des rouleaux de convoyeur

Dans les industries telles que l'exploitation minière, la logistique, la fonderie, la production d'énergie et les matériaux de construction, les convoyeurs à bande servent d'« artères » pour le transport des matériaux, les rouleaux jouant le rôle de « joints » essentiels. La défaillance du rouleau peut entraîner un désalignement de la courroie, une rupture, une combustion induite par friction et d'autres accidents, entraînant des pertes économiques considérables et mettant même en danger la sécurité des travailleurs.

Les méthodes d'inspection traditionnelles reposent sur l'écoute manuelle le long des lignes de convoyage, ce qui est inefficace, difficile à exécuter et susceptible d'entraîner des détections manquées. Pour relever ces défis, Huawei a lancé la solution de détection par fibre pour la prédiction de l'état des rouleaux de convoyeurs afin de détecter les sons anormaux relatifs aux convoyeurs à bande. S'appuyant sur des algorithmes innovants, la solution identifie et reproduit efficacement les sons anormaux, avec un taux d'alarme manquée inférieur à 1 % et un taux de précision supérieur à 90 %. Elle fournit des alarmes précises et opportunes, aidant les clients à réduire les coûts d'inspection manuelle, à améliorer l'efficacité du dépannage et à prévenir les accidents.

Solution de détection par fibre optique pour le suivi des racleurs de pipeline

Dans l'industrie du pétrole et du gaz, les jauges d'inspection des pipelines (Pipeline pig) sont utilisées pour nettoyer les pipelines tous les mois ou tous les trois mois. Traditionnellement, le suivi des racleurs de pipeline repose sur une surveillance manuelle à des points fixes, mais la trajectoire du racleur est invisible. Une fois que le racleur de pipeline est bloqué, il faut plusieurs heures pour localiser le blocage, ce qui entraîne des pertes économiques considérables.

Pour relever ce défi, Huawei a lancé la solution de détection par fibre pour le suivi des racleurs de pipelines. Basée sur la technologie de détection par fibre distribuée, la solution peut identifier les signaux des racleurs de pipeline et détecter la trajectoire du racleur en temps réel. Si un racleur de pipeline est coincé, l'alarme est rapidement signalée. Le temps de localisation des défauts passe de plusieurs heures à quelques minutes.

En collaborant avec ses clients et partenaires pour s'intégrer profondément dans les scénarios industriels, Huawei étend l'application des solutions de détection intelligente par fibres, aidant les industries à surmonter les défis opérationnels et accélérant l'arrivée d'une nouvelle ère d'inspection intelligente.