Společnost Huawei uvádí na trh dvě inovativní řešení vláknového snímání pro podporu inteligence v odvětvích, jako jsou těžba či ropný a plynárenský průmysl
News provided byHuawei
Mar 05, 2026, 10:08 ET
BARCELONA, Španělsko, 5. března 2026 /PRNewswire/ – Během veletrhu MWC 2026 v Barceloně představila společnost Huawei dvě inovativní řešení založená na inteligentních technologiích vláknového snímání. Řešení vláknového snímání pro predikci stavu válečků dopravníků je určeno pro odvětví, jako jsou těžba, logistika, hutnictví, výroba elektřiny a stavební materiály, která využívají pásové dopravníky. Řešení vláknového snímání pro sledování Pipeline Pigu je zaměřeno na inspekci ropných a plynových potrubí, umožňuje inteligentní kontrolu a zvyšuje efektivitu.
Řešení vláknového snímání pro predikci stavu válečků dopravníků
V odvětvích, jako jsou těžba, logistika, hutnictví, výroba elektřiny a stavební materiály, slouží pásové dopravníky jako „tepny" pro přepravu materiálu, přičemž válečky fungují jako klíčové „klouby". Selhání válečku může vést k vychýlení pásu, jeho přetržení, vzniku třením vyvolaného požáru a dalším nehodám, což způsobuje významné ekonomické ztráty a ohrožuje bezpečnost pracovníků.
Tradiční metody kontroly spoléhají na manuální poslech podél dopravníkových linek, což je neefektivní, obtížně proveditelné a často během nich může dojít k přehlédnutí problémů. K řešení těchto výzev uvedla společnost Huawei na trh řešení vláknového snímání pro predikci stavu válečků dopravníků, které detekuje abnormální zvuky válečků na pásových dopravnících. Díky inovativním algoritmům řešení účinně identifikuje a reprodukuje abnormální zvuky s mírou přehlédnutí pod 1 % a přesností nad 90 %. Poskytuje včasná a přesná varování, pomáhá zákazníkům snížit náklady na manuální kontroly, zlepšit efektivitu odstraňování problémů a předcházet nehodám.
Řešení vláknového snímání pro sledování Pipeline Pigu
V ropném a plynárenském průmyslu se k čištění potrubí každý měsíc až jednou za tři měsíce používá zařízení Pipeline Inspection Gauge (Pipeline Pig). Tradičně se sledování pomocí tohoto zařízení provádí manuálně na pevných bodech, přičemž jeho pohyb je neviditelný. Jakmile se Pipeline Pig zasekne, trvá několik hodin najít místo ucpání, což vede k obrovským ekonomickým ztrátám.
K řešení tohoto problému uvedla společnost Huawei na trh řešení vláknového snímání pro sledování Pipeline Pigu. Řešení je založeno na distribuované technologii vláknového snímání a dokáže v reálném čase identifikovat signály Pipeline Pigu a sledovat jeho pohyb po potrubí. V případě, že se Pipeline Pig zasekne, je rychle vyhlášen poplach. Doba lokalizace závady se tím zkracuje z hodin na minuty.
Spoluprací se zákazníky a partnery a hlubokou integrací do průmyslových scénářů rozšiřuje společnost Huawei využití inteligentních řešení vláknového snímání, pomáhá odvětvím překonávat provozní výzvy a urychluje příchod nové éry inteligentní kontroly.
Share this article