Hyosung TNC predstavuje novú paradigmu v rámci udržateľnej výroby bio BDO.

Tradičné výrobné metódy BDO však predstavujú významné environmentálne výzvy, pretože sú závislé od fosílnych palív ako primárnej suroviny, ako je uhlie. V reakcii na to spoločnosť Hyosung v roku 2023 nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Geno, biotechnologickým lídrom so sídlom v San Diegu, ktorý sa špecializuje na udržateľné materiály. Prostredníctvom osvedčenej rastlinnej technológie GENO™ BDO, ktorá fermentuje cukor z cukrovej trstiny, aby nahradila fosílne palivá, ako je uhlie, sa Hyosung snaží vylepšiť svoj sortiment produktov regen™ Bio Spandex.

Rozšírením svojej udržateľnej značky regen™, ktorá už ponúka polyesterové a nylonové vlákna vyrobené z recyklovaných PET fliaš a vyradených rybárskych sietí, sa spoločnosť Hyosung TNC teraz snaží viesť rastúci prémiový trh s produktmi z bio spandexu.

Začatím výroby BDO na biologickej báze spoločnosť Hyosung TNC nielenže prispieva k ochrane životného prostredia, ale tiež pripravuje pôdu pre udržateľný priemyselný rozvoj. Potvrdzuje svoj záväzok stať sa zodpovednejším podnikateľským subjektom tým, že prezentuje tento inovatívny prístup, ktorý zachytáva podstatu ochrany životného prostredia a udržateľného priemyselného rastu.

