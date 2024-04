Hyosung TNC proponuje nową koncepcję zrównoważonej produkcji bio-BDO

Pełna interaktywna i wielokanałowa informacja prasowa dostępna jest tutaj: https://www.multivu.com/players/pl/9264451-hyosung-tnc-presents-a-new-paradigm-through-sustainable-bio-bdo-production/

Niestety tradycyjne metody produkcji BDO wiązały się z poważnymi wyzwaniami środowiskowymi ze względu na ich zależność od paliw kopalnych, w tym węgla jako podstawowego surowca. Odpowiedzią na to wyzwanie była współpraca nawiązana przez Hyosung w 2023 r. z Geno, liderem biotechnologii z siedzibą w San Diego specjalizującym się w produkcji ekologicznych materiałów. Wykorzystując sprawdzoną, opartą na roślinach technologię GENO™ BDO wykorzystującą fermentację cukrów z trzciny cukrowej w celu zastąpienia paliw kopalnych takich jak węgiel, Hyosung zamierza rozwijać swoją gamę produktów Regen™ Bio Spandex.

Udoskonalając zrównoważoną markę regen™, posiadającą już w ofercie włókna poliestrowe i nylonowe wykonane z przetworzonych butelek PET i zużytych sieci rybackich, Hyosung TNC dąży do osiągnięcia pozycji lidera na rosnącym rynku spandeksu klasy premium, oferując produkty ze spandeksu pochodzenia biologicznego.

Realizując przedsięwzięcie produkcji BDO na bazie biologicznej, firma Hyosung TNC nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także toruje drogę do zrównoważonego rozwoju przemysłowego. Firma potwierdza dążenie do przyjęcia bardziej odpowiedzialnej postawy korporacyjnej, prezentując innowacyjne podejście, które oddaje istotę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przemysłowego.

