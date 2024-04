Hyosung TNC présente un nouveau paradigme grâce à la production de bio-BDO durables.

Découvrez ici le communiqué de presse multicanal interactif complet : https://www.multivu.com/players/fr/9264451-hyosung-tnc-presents-a-new-paradigm-through-sustainable-bio-bdo-production/

Cependant, les méthodes traditionnelles de production de BDO ont présenté des défis environnementaux notables en raison de leur dépendance aux combustibles fossiles en tant que matière première primaire comme le charbon. En réponse, Hyosung s'est associé à Geno, un leader de la biotechnologie basé à San Diego qui se spécialise dans les matériaux durables, en 2023. Grâce à la technologie BDO GENO™ à base de plantes éprouvée de Geno, qui fait fermenter les sucres à partir de canne à sucre pour remplacer les combustibles fossiles comme le charbon, Hyosung vise à faire progresser sa gamme de produits de spandex bio regen™.

En développant sa marque durable, regen™, qui offre déjà des fibres de polyester et de nylon fabriquées à partir de bouteilles de PET recyclées et de filets de pêche jetés, Hyosung TNC cherche désormais à dominer le marché croissant du spandex haut de gamme avec des produits spandex d'origine biologique.

En s'engageant dans cette entreprise de production de bio-BDO, Hyosung TNC contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais ouvre également la voie au développement industriel durable. L'entreprise réaffirme son engagement à être une entreprise citoyenne plus responsable en présentant cette approche innovante, qui saisit l'essence de la protection de l'environnement et de la croissance industrielle durable.

