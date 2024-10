ICP DAS-BMP présente les derniers matériaux TPU pour transformer le domaine de la santé lors du salon COMPAMED 2024

HSINCHU, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), un fabricant et fournisseur engagé de TPU (polyuréthane thermoplastique) de qualité médicale basé à Taïwan, est ravi d'annoncer sa participation à COMPAMED 2024. Ce prestigieux salon se tiendra du 11 au 14 novembre 2024 à Messe Düsseldorf, en Allemagne.

Lors du COMPAMED 2024, ICP DAS-BMP présentera ses dernières avancées en matière de matériaux TPU, en exposant une gamme de produits de pointe. L'Engineering Arothane™ TPU (série EARP) constituera l'un des points forts de la gamme. Ce TPU rigide à base de polyester aromatique de qualité médicale est réputé pour sa capacité de traitement supérieure, sa température élevée de transition vitreuse (Tg) et ses propriétés exceptionnelles de transmission de la lumière. Ces caractéristiques en font un matériau idéal pour le traitement orthodontique et les connecteurs Luer.

L'exposition comprendra également la série Arothane™ ARP-W-G, infusée de 40 à 60 % de tungstène. Ce TPU à base de polyéther aromatique offre une radio-opacité supérieure à celle du sulfate de baryum traditionnel, élément essentiel pour les dispositifs médicaux de petite dimension ou à paroi mince. La série ARP-W-G est également connue pour sa petite taille de granules, sa grande fluidité et son excellente dispersion, ce qui en fait un choix privilégié pour les matériaux de revêtement de fil-guide.

En outre, ICP DAS-BMP présentera l'Arothane™ ARP-B20 (sulfate de baryum à 20 %) et le Durathane™ ALC-B40 (sulfate de baryum à 40 %). Ces deux produits ont réussi les tests d'implantation rigoureux de 90 jours conformément à la norme ISO 10993-6, garantissant ainsi leur fiabilité et leur sécurité pour un usage médical.

En réponse à l'évolution des besoins du marché, ICP DAS-BMP est heureux de présenter sa nouvelle série d'ARP souple, avec des niveaux de dureté inférieurs à 70A. Cette série comprend les produits ARP-60A, ARP-63A et ARP-67A, offrant des solutions polyvalentes pour diverses applications médicales avec une flexibilité et des performances accrues.

L'équipe d'ICP DAS-BMP invite chaleureusement tous les visiteurs à lui rendre visite du 11 au 14 novembre dans le hall 8b, stand C09-1. Explorez les dernières avancées en matière de TPU de qualité médicale, discutez avec les experts et découvrez des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

À propos d'ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de TPU basé à Taïwan, est certifié ISO 13485 et exploite des laboratoires spécialisés dédiés à la gestion de la qualité. S'appuyant sur plus de trente ans d'expertise en automatisation industrielle de sa société mère ICP DAS, ICP DAS-BMP a mis en œuvre des pratiques d'usine intelligente pour améliorer la qualité des produits et accélérer les délais de livraison. L'entreprise s'engage à fournir un service après-vente réactif et des solutions flexibles, même pour les commandes de petites quantités, à assurer la satisfaction de la clientèle et à favoriser des partenariats à long terme.

