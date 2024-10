ICP DAS-BMP stellt auf der COMPAMED 2024 die neuesten TPU-Materialien für das Gesundheitswesen vor

HSINCHU, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein engagierter taiwanesischer Hersteller und Lieferant von TPU (thermoplastisches Polyurethan) in medizinischer Qualität, freut sich, seine Teilnahme an der COMPAMED 2024 bekannt zu geben. Diese prestigeträchtige Messe findet vom 11. bis 14. November 2024 in der Messe Düsseldorf, Deutschland, statt.

Auf der COMPAMED 2024 wird ICP DAS-BMP seine neuesten Entwicklungen im Bereich TPU-Materialien vorstellen und eine Reihe innovativer Produkte präsentieren. Ein wichtiges Highlight wird das Engineering Arothane™ TPU (EARP-Serie) sein. Dieses medizinische, aromatische, starre TPU auf Polyetherbasis zeichnet sich durch seine hervorragende Verarbeitungsfähigkeit, hohe Glasübergangstemperatur (Tg) und außergewöhnliche Lichtdurchlässigkeit aus. Diese Eigenschaften machen es ideal für die Verwendung als Hilfsmaterial bei kieferorthopädischen Behandlungen und Luer-Konus.

Ausgestellt wird auch die Arothane™ ARP-W-G Serie, die mit 40–60 % Wolfram beladen ist. Dieses aromatische TPU auf Polyetherbasis bietet im Vergleich zu herkömmlichem Bariumsulfat eine überlegene Röntgensichtbarkeit, die für kleinformatige oder dünnwandige medizinische Geräte unerlässlich ist. Die ARP-W-G-Serie ist auch für ihre kleine Pelletgröße, ihre hohe Fließfähigkeit und ihre hervorragende Dispersion bekannt, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Beschichtungsmaterialien für Führungsdrähte macht.

Darüber hinaus wird ICP DAS-BMP Arothane™ ARP-B20 (20 % Bariumsulfat) und Durathane™ ALC-B40 (40 % Bariumsulfat) vorstellen. Beide Produkte haben strenge 90-Tage-Implantationstests gemäß ISO 10993-6 bestanden, was ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit für den medizinischen Gebrauch gewährleistet.

Als Antwort auf die sich entwickelnden Marktbedürfnisse freut sich ICP DAS-BMP, seine neue weiche ARP-Serie mit Härtegraden unter 70A vorstellen zu können. Diese Serie umfasst ARP-60A, ARP-63A und ARP-67A und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene medizinische Anwendungen mit verbesserter Flexibilität und Leistung.

Das Team von ICP DAS-BMP lädt alle Teilnehmer herzlich ein, vom 11. bis 14. November in Halle 8b den Stand C09-1 zu besuchen. Entdecken Sie die neuesten Durchbrüche bei medizinischem TPU, tauschen Sie sich mit den Experten aus und entdecken Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.

Informationen zu ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ein führender TPU-Hersteller und -Lieferant mit Sitz in Taiwan, ist nach ISO 13485 zertifiziert und betreibt spezialisierte Labors mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement. ICP DAS-BMP nutzt die über dreißigjährige Erfahrung seiner Muttergesellschaft ICP DAS im Bereich der industriellen Automatisierung und setzt intelligente Produktionsverfahren ein, um die Produktqualität zu verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Das Unternehmen engagiert sich für einen reaktionsschnellen Kundendienst und flexible Lösungen, auch bei kleinen Bestellmengen, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und langfristige Partnerschaften zu fördern.

