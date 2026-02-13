iGarden и Французская национальная ассоциация плавания объявляют об эксклюзивном стратегическом партнерстве и раскрывают дорожную карту французского рынка

НИЦЦА, Франция, 13 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- iGarden , инновационный бренд Fairland Group, и Fédération Française de Natation (FFN) официально объявили о новом стратегическом партнерстве, которое стало важной вехой для обеих организаций и будущего интеллектуальных водных технологий во Франции. Объявление было сделано на эксклюзивном мероприятии, в котором приняли участие спортсмены FFN, СМИ, дистрибьюторы и влиятельные лица, с особыми выступлениями французских олимпийских легенд Алена Бернара (Alain Bernard) и Фабьена Жило (Fabien Gilot).

Партнерство, основанное на общих ценностях и профессиональной проверке

Это сотрудничество знаменует собой значительный отход от традиционного спортивного спонсорства. FFN выбирает iGarden не ради спонсорского воздействия, а ради его профессиональных стандартов, надежности системы и долгосрочной ценности.

Будучи единственным органом по плаванию во Франции, признанным World Aquatics и Олимпийским комитетом Франции, FFN предъявляет своим партнерам самые высокие требования к стабильности, безопасности и устойчивым характеристикам. Возможности iGarden на системном уровне в области интеллектуальных технологий для садов и бассейнов, способность адаптироваться к реальным условиям и философия дизайна, ориентированная на долгосрочное использование, тесно связаны с профессиональными ценностями, поддерживаемыми FFN.

Назначение iGarden официальным технологическим партнером интеллектуальных бассейнов знаменует собой новый ориентир для категории. Это партнерство отражает общее убеждение: настоящая эффективность строится на технологии, которая проявляет себя с течением времени.

Во время мероприятия бренд iGarden представил свою стратегическую дорожную карту для Франции на 2026 год, изложив свой поэтапный план выхода на рынок и представив свою последнюю линейку Smart Water. Системный подход компании и экологичный умный дизайн были продемонстрированы в полной мере, подчеркивая, как iGarden планирует переосмыслить жизнь на свежем воздухе во Франции. Обширный портфель бренда включает в себя первого в мире робота-чистильщика бассейнов AI-Vision, первый в мире AI Swim Jet для элитных тренировок и бассейнов премиум-класса, а также прочные роботизированные газонокосилки для обслуживания объектов. Каждое решение рассчитано на долговечность и обеспечивает производительность профессионального уровня, подтвержденную FFN.

iGarden решает важнейшую задачу в современном умном доме: фрагментацию. Раньше каждое устройство работало изолированно, требуя индивидуального внимания и неся отдельные расходы на техническое обслуживание. Экосистема искусственного интеллекта iGarden устраняет эти пробелы, представляя первую в отрасли настоящую систему AIoT для робототехники для вспомогательных задач. Подключив каждое устройство к единой интеллектуальной сети, iGarden обеспечивает централизованное управление, значительно сокращая время обслуживания и оптимизируя операции. Это нововведение гарантирует, что вспомогательные задачи выполняются более эффективно и автономно.

На мероприятии также были представлены динамичные демонстрации пловцов сборной Франции, к которым присоединились олимпийские чемпионы Ален Бернар и Фабьен Жило, чтобы продемонстрировать технологию iGarden в действии. Гости наблюдали, как участники участвуют в Swimjet Challenge, и наблюдали, как робот iGarden с легкостью выполнил «Демонстрацию по очистке от каменного мусора», обе из которых подчеркнули точность, мощность и надежность, которые отличают продукты iGarden.

«Партнерство с Fédération Française de Natation подтверждает нашу уверенность в создании технологий, которым могут доверять спортсмены, что свидетельствует об общем стремлении достичь максимальных результатов, — сказала Шарлин Фэн (Charlene Feng), бренд-менеджер iGarden. — Для iGarden это означает создание условий, которые облегчают использование семьями и спортсменами воды в любое время. Появление умной водной экосистемы iGarden во Франции отражает наше стремление сделать водные ресурсы доступными, надежными и устойчивыми, опираясь на производительность, которая повышает ожидания владельцев бассейнов завтрашнего дня».

«Это партнерство с iGarden прекрасно согласуется с нашим стремлением развивать водные практики с помощью инноваций, — сказал Жиль Сеционале (Gilles Sezionale), президент Fédération Française de Natation. — Сотрудничая с признанным технологическим игроком, мы укрепляем нашу способность поддерживать пловцов, клубы и территории в направлении более высокопроизводительной, современной и устойчивой формы плавания».

Новый стандарт доверительного партнерства и долгосрочной надежности

В перспективе iGarden и FFN будут тесно сотрудничать для поддержки программ национальных команд и повышения стандартов на всех объектах. Партнерство укрепляет приверженность построению общего будущего для водных видов спорта и семей во Франции, где FFN подтвердила способность iGarden обеспечивать долгосрочную надежность, интеграцию на системном уровне и профессиональную валидацию. То, что работает для элитных спортсменов сегодня, будет определять ожидания потребителей завтра, поскольку интеллектуальная водная экосистема iGarden обеспечивает надежность, производительность и повседневную легкость на одной подключенной платформе.

Об iGarden

Будучи инновационным брендом Fairland Group, iGarden возглавляет глобальную революцию AI Garden. Сочетая передовой ИИ с экологичной умной конструкцией, мы создаем наружные пространства, которые думают, адаптируются и сами управляют собой. Наш отборный портфель изделий, от очистителей бассейнов с улучшенным искусственным интеллектом и противотоков для плавания до умных газонокосилок, насосов с ИИ-управлением и систем ИИ вещей (AIoT), обеспечивает беспроблемный стиль жизни с тихой, устойчивой и прекрасно интеллектуальной техникой.

Компания iGarden придает жизни на открытом воздухе ощущение легкости, связи и искусства в повседневном движении.

Всегда умные. Всегда вдохновляющие. Всегда экологичные.

