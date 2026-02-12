- iGarden y la Asociación Nacional de Natación de Francia anuncian una asociación estratégica exclusiva y revelan su hoja de ruta para el mercado francés

NICE, Francia, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, la innovadora marca Fairland Group y la Fédération Française de Natation (FFN) han lanzado oficialmente una nueva alianza estratégica, lo que marca un hito importante para ambas organizaciones y el futuro de la tecnología acuática inteligente en Francia. El anuncio se realizó en un evento exclusivo al que asistieron atletas de la FFN, medios de comunicación, distribuidores y personas influyentes, con apariciones especiales de las leyendas olímpicas francesas Alain Bernard y Fabien Gilot.

4 Key_Visual

Una asociación basada en valores compartidos y validación profesional

Esta colaboración marca un cambio significativo respecto a los patrocinios deportivos tradicionales. FFN seleccionó a iGarden no por su visibilidad, sino por sus estándares profesionales, la fiabilidad de su sistema y su valor a largo plazo.

Como única autoridad de natación en Francia reconocida por World Aquatics y el Comité Olímpico Francés, FFN exige a sus socios los más altos estándares de estabilidad, seguridad y rendimiento sostenible. Las capacidades de iGarden a nivel de sistema en tecnologías inteligentes para jardines y piscinas, su capacidad de adaptación a entornos reales y su filosofía de diseño centrada en el uso a largo plazo se alinean estrechamente con los valores profesionales que defiende FFN.

El nombramiento de iGarden por parte de FFN como socio oficial de tecnología inteligente para piscinas marca un nuevo hito en la categoría. Esta alianza refleja una convicción compartida: el verdadero rendimiento se basa en una tecnología que demuestra su eficacia a lo largo del tiempo.

Durante el evento, iGarden reveló su hoja de ruta estratégica para 2026 en Francia, describiendo su plan de comercialización por fases y presentando su última línea Smart Water. El enfoque a nivel de sistema y el diseño ecointeligente de la compañía se exhibieron en su totalidad, destacando cómo iGarden planea redefinir la vida al aire libre en Francia. Su completa cartera incluye el primer robot limpiafondos AI-Vision del mundo, el primer AI Swim Jet del mundo para entrenamiento de élite, piscinas premium y cortacéspedes robóticos duraderos para el mantenimiento de instalaciones. Cada solución está diseñada para durar y ofrece un rendimiento de calidad profesional, según lo validado por la FFN.

iGarden abordó un desafío crítico en el hogar inteligente moderno: la fragmentación. Anteriormente, cada dispositivo funcionaba de forma aislada, requiriendo atención individual e incurriendo en costes de mantenimiento separados. El Ecosistema de IA de iGarden cierra estas brechas, presentando el primer sistema AIoT real del sector para robótica de jardín. Al conectar todos los dispositivos a una red unificada e inteligente, iGarden permite un control centralizado, lo que minimiza significativamente el tiempo de mantenimiento y agiliza las operaciones. Esta innovación garantiza que las tareas del jardín se realicen de forma más eficiente y autónoma.

El evento también contó con demostraciones dinámicas de los nadadores de la selección francesa, con los campeones olímpicos Alain Bernard y Fabien Gilot participando para mostrar la tecnología de iGarden en acción. Los invitados observaron a los participantes participar en el Swimjet Challenge y observaron cómo el robot limpiafondos de iGarden completaba la "Demostración de Limpieza de Residuos de Piedra" con facilidad. Ambas demostraciones pusieron de relieve la precisión, la potencia y la fiabilidad que distinguen a los productos iGarden.

"Asociarnos con la Fédération Française de Natation reafirma nuestra confianza en el desarrollo de tecnologías en las que los atletas puedan confiar, lo que refleja la ambición compartida de superar los límites", declaró Charlene Feng, directora de marca de iGarden. "Para iGarden, esto significa crear experiencias que faciliten el acercamiento de familias y atletas al agua en cualquier momento. Traer el iGarden Smart Water Ecosystem a Francia refleja nuestro compromiso de hacer que la actividad acuática sea accesible, fiable y sostenible, con un rendimiento que eleva las expectativas de los futuros propietarios de piscinas".

"Esta alianza con iGarden se alinea perfectamente con nuestra ambición de evolucionar las prácticas acuáticas a través de la innovación", afirmó Gilles Sezionale, presidente de la Fédération Française de Natation. "Al asociarnos con una empresa tecnológica reconocida, reforzamos nuestra capacidad para apoyar a nadadores, clubes y territorios hacia una natación más eficiente, moderna y sostenible".

Un nuevo estándar para una colaboración de confianza y fiabilidad a largo plazo

De cara al futuro, iGarden y la FFN trabajarán en estrecha colaboración para apoyar los programas de los equipos nacionales y elevar los estándares en todas las instalaciones. Esta alianza consolida el compromiso de construir un futuro compartido para los deportes acuáticos y las familias en Francia, donde la FFN ha validado la capacidad de iGarden para ofrecer fiabilidad a largo plazo, integración a nivel de sistema y validación profesional. Lo que funciona hoy para los atletas de élite definirá las expectativas de los consumidores del futuro, ya que el iGarden Smart Water Ecosystem ofrece fiabilidad, rendimiento y facilidad de uso en el día a día en una única plataforma conectada.

Acerca de iGarden

Como marca innovadora de Fairland Group, iGarden lidera la revolución global de los jardines con IA. Al fusionar la IA avanzada con un diseño ecointeligente, creamos espacios exteriores que piensan, se adaptan y se autogestionan. Nuestra cuidada cartera, desde limpiafondos y chorros de natación mejorados con IA hasta cortacéspedes inteligentes, bombas impulsadas por IA y sistemas AIoT, ofrece un estilo de vida integrado: tranquilo, sostenible y maravillosamente inteligente.

Con iGarden, la vida al aire libre se convierte en una sensación de tranquilidad, conexión y arte en movimiento.

Siempre inteligente. Siempre inspirador. Siempre sostenible.

Contacto para medios:

Mengru Li

iGarden PR Representative

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903123/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903124/Key_Visual.jpg