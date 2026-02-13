iGarden et la Fédération française de natation annoncent un partenariat stratégique exclusif et dévoilent une feuille de route pour le marché français

NICE, France, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- iGarden , marque innovante du groupe Fairland, et la Fédération française de natation (FFN) ont officiellement lancé un nouveau partenariat stratégique qui inaugure une étape importante pour les deux organisations et l'avenir de la technologie aquatique intelligente en France. L'annonce en a été faite lors d'un événement exclusif auquel ont participé des athlètes de la FFN, des médias, des distributeurs et des influenceurs, avec la participation exceptionnelle des légendes olympiques françaises Alain Bernard et Fabien Gilot.

Un partenariat fondé sur des valeurs partagées et une validation professionnelle

Cette collaboration marque une rupture notable avec les parrainages sportifs traditionnels. La FFN a choisi iGarden comme sponsor non pas pour profiter de sa visibilité, mais pour ses normes professionnelles, la fiabilité de ses systèmes et la valeur ajoutée que la marque apporte à long terme.

Seule autorité française de la natation reconnue par World Aquatics et le Comité national olympique et sportif français, la FFN assigne à ses partenaires les plus hautes exigences en matière de stabilité, de sécurité et de performances durables. Les capacités des systèmes d'iGarden dans le domaine des technologies intelligentes destinées aux jardins et aux piscines, ses facultés d'adaptation à des environnements réels et sa philosophie de conception axée sur l'utilisation à long terme correspondent étroitement aux valeurs professionnelles défendues par la FFN.

La désignation d'iGarden comme partenaire officiel de la FFN pour la technologie des piscines intelligentes constitue une nouvelle référence dans cette catégorie. Ce partenariat est le reflet d'une conviction partagée : la véritable performance repose sur une technologie qui fait ses preuves avec le temps.

Au cours de l'événement, iGarden a dévoilé sa feuille de route stratégique 2026 pour la France, qui décrit son plan de mise sur le marché par étapes et présente sa dernière gamme Smart Water. L'approche systémique de l'entreprise et son design éco-intelligent ont été mis en évidence pour souligner comment iGarden entend redéfinir la vie en plein air en France. Le portefeuille complet de produits proposés par l'entreprise comprend le premier robot nettoyeur de piscine au monde doté de vision par IA, le tout premier jet de natation IA pour l'entraînement des nageurs d'élite et les piscines haut de gamme, ainsi que des robots tondeuses durables pour l'entretien des installations. Chaque solution est conçue pour durer et offre des performances de niveau professionnel, comme l'a validé la FFN.

iGarden a relevé un défi majeur dans la maison intelligente moderne : la fragmentation. Auparavant, chaque appareil fonctionnait de manière isolée, ce qui nécessitait pour chacun une attention particulière et entraînait une accumulation des coûts de maintenance. L'écosystème d'IA d'iGarden comble ces lacunes en lançant le premier véritable système AIoT de l'industrie destiné à la robotique de jardin. En connectant chaque appareil à un réseau unifié et intelligent, iGarden assure un contrôle central qui réduit considérablement le temps de maintenance et rationalise les opérations. Cette innovation permet d'accomplir les tâches du jardin de manière plus efficace et autonome.

L'événement a également donné lieu à des démonstrations dynamiques par les nageurs de l'équipe nationale française, les champions olympiques Alain Bernard et Fabien Gilot s'étant joints à eux pour présenter la technologie d'iGarden en action. Les invités ont pu observer les participants s'engager dans un défi autour du jet de nage et les robots nettoyeurs de piscine d'iGarden réaliser avec aisance une « démonstration de nettoyage de débris de pierre », deux activités qui ont mis en lumière la précision, la puissance et la fiabilité caractéristiques des produits d'iGarden.

« Le partenariat avec la Fédération française de natation réaffirme notre confiance dans la mise au point de technologies auxquelles les athlètes peuvent se fier, qui témoignent d'une ambition commune de repousser les limites », a déclaré Charlene Feng, responsable de la marque iGarden. « Pour iGarden, cela signifie créer des expériences qui permettent à tout moment de rapprocher les familles et les athlètes de l'eau. Le lancement en France de l'écosystème Smart Water d'iGarden renvoie à notre engagement : rendre les sports aquatiques accessibles, fiables et durables, grâce à des performances qui dépasseront les attentes des propriétaires de piscines de demain. »

« Ce partenariat avec iGarden s'inscrit parfaitement dans notre ambition de faire évoluer les pratiques aquatiques par l'innovation », a ajouté Gilles Sezionale, président de la Fédération française de natation. En nous associant à un acteur technologique reconnu, nous renforçons notre capacité à accompagner les nageurs, les clubs et les territoires pour faire émerger une natation plus performante, plus moderne et plus durable. »

Une nouvelle norme pour un partenariat de confiance et une fiabilité à long terme

À l'avenir, iGarden et la FFN travailleront en étroite collaboration pour soutenir les programmes des équipes nationales et amener les installations au plus haut niveau. Ce partenariat, dans lequel la FFN a confirmé la capacité d'iGarden à proposer fiabilité à long terme, intégration systémique et validation professionnelle, consolide une détermination à construire un avenir commun pour les sports aquatiques et les familles en France. Ce qui fonctionne aujourd'hui pour les athlètes d'élite façonnera demain les attentes des consommateurs, car l'écosystème Smart Water d'iGarden apporte fiabilité, performance et facilité au quotidien dans une plateforme connectée.

À propos d'iGarden

Marque innovante du groupe Fairland, iGarden est à la tête de la révolution mondiale des jardins pilotés par l'IA. En combinant IA avancée et conception éco-intelligente, nous créons des espaces extérieurs qui réfléchissent, s'adaptent et s'autogèrent. Notre gamme de produits sélectionnés avec soin, allant des nettoyeurs de piscine et jets de natation optimisés par l'IA aux tondeuses à gazon intelligentes, en passant par les pompes pilotées par l'IA et les systèmes AIoT, ouvre la voie à un style de vie harmonieux, calme, durable et d'une intelligence remarquable.

Avec iGarden, la vie en plein air procure un sentiment de bien-être et de connexion avec la beauté de la nature dans le mouvement quotidien.

Toujours intelligent. Toujours inspirant. Toujours durable.

