iGarden spolu s Francúzskou národnou plaveckou asociáciou oznamujú exkluzívne strategické partnerstvo a odhaľujú plán pre francúzsky trh
News provided byFairland Group - iGarden
Feb 13, 2026, 11:36 ET
NICE, Francúzsko, 13. február 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, inovatívna značka skupiny Fairland Group, spolu s Fédération Française de Natation (FFN) oficiálne uzavreli nové strategické partnerstvo, ktoré predstavuje významný míľnik pre obe organizácie a budúcnosť inteligentných vodných technológií vo Francúzsku. Vyhlásenie bolo zverejnené na exkluzívnom podujatí, ktorého sa zúčastnili športovci FFN, médiá, distribútori a influenceri, pričom medzi účinkujúcimi boli aj francúzske olympijské legendy Alain Bernard a Fabien Gilot.
Partnerstvo postavené na spoločných hodnotách a profesionálnej validácii
Táto spolupráca predstavuje významný odklon od tradičného športového sponzorstva. Asociácia FFN si nevybrala iGarden kvôli sponzorskej publicite, ale kvôli jeho profesionálnym štandardom, spoľahlivosti systému a dlhodobej hodnote.
Ako jediný plavecký orgán vo Francúzsku, ktorý je uznaný World Aquatics aj Francúzskym olympijským výborom, kladie FFN na svojich partnerov najvyššie požiadavky na stabilitu, bezpečnosť a udržateľný výkon. Systémové schopnosti iGarden v oblasti inteligentných záhradných a bazénových technológií, jej schopnosť prispôsobiť sa reálnemu prostrediu a dizajnová filozofia zameraná na dlhodobé používanie sú v úzkom súlade s profesionálnymi hodnotami, ktoré dodržiava FFN.
Skutočnosť, že FFN vymenovala iGarden za svojho oficiálneho partnera pre inteligentné technológie signalizuje nový štandard v tejto kategórii. Toto partnerstvo odráža spoločné presvedčenie: Skutočný výkon je postavený na technológii, ktorá obstojí skúšku času.
Počas podujatia spoločnosť iGarden predstavila svoj strategický plán pre Francúzsko na rok 2026, načrtla postupný plán prenikania na trh a uviedla svoj najnovší rada Smart Water. Systémový prístup spoločnosti a jej ekologický dizajn boli odprezentované v plnej miere a zdôraznili, ako iGarden plánuje nanovo definovať outdoorový život vo Francúzsku. Jej komplexné portfólio zahŕňa prvý robotický čistič bazénov s AI-Vision na svete, prvú AI Swim Jet na svete pre elitné tréningové a prémiové bazény a odolné robotické kosačky na trávu pre údržbu priestorov. Každé riešenie je navrhnuté na dlhú životnosť a poskytuje profesionálny výkon, čo potvrdila aj organizácia FFN.
Spoločnosť iGarden sa zaoberala kritickou výzvou v modernej inteligentnej domácnosti: fragmentáciou. Predtým každé zariadenie fungovalo izolovane, čo si vyžadovalo individuálnu pozornosť a vytváralo samostatné náklady na údržbu. Ekosystém iGarden AI preklenuje tieto medzery a predstavuje prvý skutočný systém umelej inteligencie internetu vecí (AIoT) pre záhradnú robotiku v tomto odvetví. Prepojením všetkých zariadení do jednotnej, inteligentnej siete umožňuje iGarden centrálne riadenie, čím sa zásadne minimalizuje čas údržby a zefektívňuje prevádzka. Vďaka tejto inovácii sa úlohy na záhrade vykonávajú efektívnejšie a autonómnejšie.
Súčasťou podujatia boli aj dynamické ukážky plavcov francúzskeho národného tímu, ku ktorým sa pridali aj olympijskí šampióni Alain Bernard a Fabien Gilot, aby technológiu iGarden predviedli v akcii. Hostia sledovali účastníkov, ako sa zapájajú do výzvy Swimjet Challenge, a ako roboty na čistenie bazénov od spoločnosti iGarden s ľahkosťou splnili „Ukážku čistenia od kamenných nečistôt". Obe aktivity zdôraznili presnosť, výkon a spoľahlivosť, ktorými sa produkty spoločnosti iGarden vyznačujú.
„Partnerstvo s Fédération Française de Natation potvrdzuje našu dôveru vo vývoj technológií, ktorým môžu športovci dôverovať. Zároveň vyjadruje spoločnú ambíciu prekonávať hranice možností," povedala Charlene Feng, manažérka značky iGarden. „Pre iGarden to znamená vytvárať zážitky, ktoré pomôžu priblížiť k vode rodiny aj športovcov kedykoľvek. Uvedenie inteligentného vodného ekosystému iGarden do Francúzska odráža náš záväzok spoľahlivo a udržateľne sprístupniť vodné aktivity. Podkladáme to výkonom, ktorý zvyšuje očakávania majiteľov bazénov zajtrajška."
„Toto partnerstvo s iGarden je dokonale v súlade s našou ambíciou vyvíjať vodné postupy prostredníctvom inovácií," povedal Gilles Sezionale, prezident Fédération Française de Natation. Partnerstvom s uznávaným hráčom v oblasti technológií zvyšujeme našu schopnosť podporovať plavcov, kluby a regióny smerom k výkonnejšej, modernejšej a udržateľnejšej forme plávania."
Nový štandard dôveryhodného partnerstva a dlhodobej spoľahlivosti
iGarden a FFN budú do budúcnosti úzko spolupracovať na podpore programov národných tímov a zvyšovaní štandardov v rámci rôznych zariadení. Partnerstvo upevňuje záväzok budovať spoločnú budúcnosť pre vodné športy aj rodiny vo Francúzsku, kde FFN potvrdzuje schopnosť spoločnosti iGarden poskytovať dlhodobú spoľahlivosť, integráciu na úrovni systému a profesionálnu validáciu. To, čo dnes funguje pre elitných športovcov, bude zajtra formovať očakávania spotrebiteľov, pretože iGarden Smart Water Ecosystem prináša spoľahlivosť, výkon a každodennú jednoduchosť do jedinej prepojenej platformy.
O značke iGarden
Ako inovatívna značka skupiny Fairland Group je iGarden lídrom v globálnej revolúcii v oblasti záhrad s umelou inteligenciou. Spojením pokročilej umelej inteligencie s ekologicky inteligentným dizajnom vytvárame vonkajšie priestory, ktoré myslia, prispôsobujú sa a samy sa riadia. Naše premyslene zostavené portfólio, od prístrojov na čistenie bazénov a protiprúdov s umelou inteligenciou až po inteligentné kosačky na trávu, čerpadlá s umelou inteligenciou a systémy s technológiou umelej inteligencie v oblasti internetu vecí, prináša bezproblémový životný štýl, ktorý je tichý, udržateľný a krásne inteligentný.
S iGarden sa vonkajší život stáva pocitom pohodlia, prepojenia, umenia v každodennom pohybe.
Vždy inteligentný. Vždy inšpirujúci. Vždy udržateľný.
Kontakt pre médiá:
Mengru Li
zástupca iGarden pre vzťahy s verejnosťou
[email protected]
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2903123/4.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2903124/Key_Visual.jpg
Share this article