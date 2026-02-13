iGarden i Francuskie Narodowe Stowarzyszenie Pływackie ogłaszają wyłączne partnerstwo strategiczne i przedstawiają plan działania na rynku francuskim

NICEA, Francja, 13 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- iGarden, innowacyjna marka należąca do Fairland Group, oraz Fédération Française de Natation (FFN) oficjalnie nawiązały nowe partnerstwo strategiczne, co stanowi kamień milowy dla obu organizacji i przyszłości inteligentnych technologii wodnych we Francji. Ogłoszenie miało miejsce podczas ekskluzywnej imprezy, w której wzięli udział sportowcy FFN, przedstawiciele mediów, dystrybutorzy i influencerzy, a gośćmi specjalnymi były francuskie legendy olimpijskie Alain Bernard i Fabien Gilot.

Partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i profesjonalnej weryfikacji

Współpraca ta znacząco odbiega od tradycyjnych form sponsorowania sportu. FFN wybrało iGarden nie ze względu na ekspozycję sponsorską, ale ze względu na profesjonalne standardy, niezawodność systemu i długoterminową wartość.

Jako jedyna organizacja pływacka we Francji uznana przez World Aquatics i Francuski Komitet Olimpijski, FFN stawia swoim partnerom najwyższe wymagania w zakresie stabilności, bezpieczeństwa i zrównoważonej wydajności. Możliwości systemowe iGarden w zakresie inteligentnych technologii ogrodniczych i basenowych, zdolność dostosowania się do rzeczywistych warunków środowiskowych oraz filozofia projektowania skoncentrowana na długotrwałym użytkowaniu są ściśle zgodne z wartościami zawodowymi FFN.

Mianowanie iGarden oficjalnym partnerem FFN w zakresie inteligentnych technologii basenowych wyznacza nowy standard w tej kategorii. Partnerstwo to odzwierciedla wspólne przekonanie, że prawdziwa wydajność opiera się na technologii, która sprawdza się długoterminowo.

Podczas wydarzenia firma iGarden ujawniła swój strategiczny plan działania na rok 2026 dla Francji, przedstawiając etapy wprowadzania produktów na rynek oraz najnowszą linię produktów Smart Water. Firma zaprezentowała swoje podejście systemowe i ekologiczne rozwiązania, wskazując, w jaki sposób zamierza na nowo zdefiniować życie na świeżym powietrzu we Francji. W jej kompleksowej ofercie znajduje się pierwszy na świecie robot do czyszczenia basenów z technologią AI-Vision, pierwszy na świecie system AI Swim Jet do elitarnych treningów i basenów premium oraz wytrzymałe kosiarki automatyczne do konserwacji obiektów. Każde z tych rozwiązań zostało zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i zapewnia profesjonalną wydajność, potwierdzoną przez FFN.

Firma iGarden zajęła się kluczowym wyzwaniem współczesnego inteligentnego domu: fragmentacją. Wcześniej każde urządzenie działało niezależnie, wymagając indywidualnej uwagi i generując oddzielne koszty konserwacji. Ekosystem iGarden AI wypełnia te luki, wprowadzając pierwszy w branży prawdziwy system AIoT dla robotyki ogrodowej. Łącząc wszystkie urządzenia w jednolitą, inteligentną sieć, iGarden umożliwia centralne sterowanie, znacznie minimalizując czas konserwacji i usprawniając działanie. Ta innowacja zapewnia bardziej wydajne i autonomiczne wykonywanie zadań ogrodniczych.

Podczas wydarzenia odbyły się również dynamiczne pokazy pływackie reprezentacji Francji, w których udział wzięli mistrzowie olimpijscy Alain Bernard i Fabien Gilot, aby zaprezentować technologię iGarden w akcji. Goście obserwowali uczestników biorących udział w Swimjet Challenge oraz pokazy czyszczenia basenu przez robota iGarden, który z łatwością przeprowadził „demonstrację oczyszczania basenu z osadu wapiennego". Oba pokazy podkreśliły precyzję, moc i niezawodność produktów iGarden.

„Współpraca z Fédération Française de Natation potwierdza nasze przeświadczenie o tworzeniu technologii, którym sportowcy mogą zaufać, wyrażając wspólną ambicję przekraczania granic - powiedziała Charlene Feng, menedżerka ds. marki w iGarden. - Dla iGarden oznacza to tworzenie doświadczeń, które ułatwiają rodzinom i sportowcom dostęp do wody w dowolnym momencie. Wprowadzenie inteligentnego ekosystemu wodnego iGarden do Francji odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnienie dostępności, niezawodności i zrównoważonego rozwoju sportów wodnych, poparte wydajnością, która podnosi oczekiwania przyszłych właścicieli basenów".

„Współpraca z iGarden idealnie wpisuje się w nasze ambicje dotyczące rozwoju praktyk wodnych poprzez innowacje" - powiedział Gilles Sezionale, prezes Fédération Française de Natation. - Dzięki partnerstwu z uznanym graczem technologicznym wzmacniamy naszą zdolność do wspierania pływaków, klubów i terytoriów w dążeniu do bardziej wydajnej, nowoczesnej i zrównoważonej formy pływania".

Nowy standard zaufanego partnerstwa i długoterminowej niezawodności

Patrząc w przyszłość, iGarden i FFN będą ściśle współpracować, aby wspierać programy reprezentacji narodowej i podnosić standardy w obiektach. Partnerstwo umacnia zaangażowanie w budowanie wspólnej przyszłości dla sportów wodnych i rodzin we Francji, gdzie FFN potwierdziło zdolność iGarden do zapewnienia długoterminowej niezawodności, integracji na poziomie systemu i profesjonalnej walidacji. To, co dziś sprawdza się w przypadku elitarnych sportowców, będzie kształtowało oczekiwania konsumentów jutra, ponieważ inteligentny ekosystem wodny iGarden łączy niezawodność, wydajność i codzienną łatwość obsługi w jednej połączonej platformie.

iGarden

Jako innowacyjna marka należąca do Fairland Group, iGarden jest liderem globalnej rewolucji w dziedzinie ogrodów opartych na sztucznej inteligencji. Łącząc zaawansowaną sztuczną inteligencję z ekologicznym, inteligentnym projektowaniem, firma tworzy przestrzenie zewnętrzne, które myślą, dostosowują się i samodzielnie zarządzają sobą. Wyselekcjonowana oferta firmy, od wspieranych przez AI urządzeń do czyszczenia basenów i dysz pływackich, po inteligentne kosiarki, pompy sterowane sztuczną inteligencją i systemy AIoT, zapewnia płynny styl życia, który jest cichy, zrównoważony i w piękny sposób inteligentny.

Dzięki iGarden życie na świeżym powietrzu daje poczucie swobody, więzi i sztuki w codziennym ruchu.

Zawsze inteligentne. Zawsze inspirujące. Zawsze zrównoważone.

