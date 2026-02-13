iGarden und der französische Schwimmverband geben exklusive strategische Partnerschaft bekannt und stellen Roadmap für den französischen Markt vor

NIZZA, Frankreich, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- iGarden , die innovative Marke der Fairland Group und die Fédération Française de Natation (FFN) haben offiziell eine neue strategische Partnerschaft geschlossen, die einen wichtigen Meilenstein für beide Organisationen und die Zukunft der intelligenten Wassertechnologie in Frankreich darstellt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung, an der FFN-Athleten, Medienvertreter, Vertriebspartner und Influencer teilnahmen und bei der die französischen Olympia-Legenden Alain Bernard und Fabien Gilot als besondere Gäste anwesend waren.

Eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten und professioneller Anerkennung basiert

Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Abkehr von traditionellen Sportsponsorings dar. FFN hat sich nicht wegen der Sponsoring-Präsenz für iGarden entschieden, sondern aufgrund seiner professionellen Standards, der Zuverlässigkeit seines Systems und seines langfristigen Werts.

Als einzige von World Aquatics und dem französischen Olympischen Komitee anerkannte Schwimmbehörde in Frankreich stellt die FFN höchste Anforderungen an ihre Partner in Bezug auf Stabilität, Sicherheit und nachhaltige Leistung. Die Systemkompetenzen von iGarden im Bereich intelligenter Garten- und Pooltechnologien, seine Fähigkeit, sich an reale Umgebungen anzupassen, und seine auf langfristige Nutzung ausgerichtete Designphilosophie stehen in engem Einklang mit den professionellen Werten der FFN.

Die Ernennung von iGarden zum offiziellen Smart-Pool-Technologiepartner der FFN setzt neue Maßstäbe in dieser Kategorie. Diese Partnerschaft spiegelt eine gemeinsame Überzeugung wider: Wahre Leistung basiert auf Technologie, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat.

Während der Veranstaltung stellte iGarden seine strategische Roadmap für Frankreich bis 2026 vor, in der der schrittweise Markteintrittsplan dargelegt und die neueste Smart-Water-Produktreihe vorgestellt wurde. Der systemorientierte Ansatz und das umweltfreundliche Design des Unternehmens wurden ausführlich vorgestellt und verdeutlichten, wie iGarden das Leben im Freien in Frankreich neu definieren will. Das umfassende Portfolio umfasst den weltweit ersten Poolreinigungsroboter mit KI-Vision, den weltweit ersten KI-Swim-Jet für Elite-Training und Premium-Pools sowie langlebige Roboter-Rasenmäher für die Instandhaltung von Anlagen. Jede Lösung ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet professionelle Leistung, wie vom FFN bestätigt.

iGarden hat sich einer entscheidenden Herausforderung im modernen Smart Home gestellt: der Fragmentierung. Bisher arbeitete jedes Gerät isoliert, erforderte individuelle Aufmerksamkeit und verursachte separate Wartungskosten. Das iGarden AI Ecosystem schließt diese Lücken und führt das branchenweit erste echte AIoT-System für Roboter im Garten ein. Durch die Verbindung aller Geräte zu einem einheitlichen, intelligenten Netzwerk ermöglicht iGarden eine zentrale Steuerung, wodurch die Wartungszeit erheblich minimiert und der Betrieb optimiert wird. Diese Innovation sorgt dafür, dass Aufgaben im Garten effizienter und autonomer erledigt werden können.

Die Veranstaltung bot auch dynamische Vorführungen von Schwimmern der französischen Nationalmannschaft, wobei die Olympiasieger Alain Bernard und Fabien Gilot mitwirkten, um die Technologie von iGarden in Aktion zu präsentieren. Die Gäste beobachteten die Teilnehmer bei der Swimjet Challenge und sahen zu, wie die Poolreinigungsroboter von iGarden mühelos die „Stone Debris Cleaning Demo" (Demonstration der Reinigung von Steinschutt) absolvierten. Beides unterstrich die Präzision, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die die Produkte von iGarden auszeichnen.

„Die Partnerschaft mit der Fédération Française de Natation bestätigt unser Vertrauen in die Entwicklung von Technologien, auf die Sportler sich verlassen können, und unterstreicht unser gemeinsames Ziel, Grenzen zu überschreiten", sagte Charlene Feng, Brand Manager bei iGarden. „Für iGarden bedeutet dies, Erfahrungen zu schaffen, die es Familien und Sportlern erleichtern, jederzeit näher ans Wasser zu kommen. Die Einführung des iGarden Smart Water Ecosystem in Frankreich spiegelt unser Engagement wider, den Wassersport zugänglich, zuverlässig und nachhaltig zu machen, unterstützt durch eine Leistung, die die Erwartungen der Poolbesitzer von morgen übertrifft."

„Diese Partnerschaft mit iGarden passt perfekt zu unserem Bestreben, den Wassersport durch Innovation weiterzuentwickeln", sagte Gilles Sezionale, Präsident der Fédération Française de Natation. Durch die Partnerschaft mit einem anerkannten Technologieunternehmen stärken wir unsere Fähigkeit, Schwimmer, Vereine und Regionen auf dem Weg zu einer leistungsfähigeren, moderneren und nachhaltigeren Form des Schwimmsports zu unterstützen."

Ein neuer Standard für vertrauensvolle Partnerschaft und langfristige Zuverlässigkeit

Mit Blick auf die Zukunft werden iGarden und die FFN eng zusammenarbeiten, um die Programme der Nationalmannschaft zu unterstützen und die Standards in allen Einrichtungen zu verbessern. Die Partnerschaft festigt das Engagement für den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft für den Wassersport und Familien in Frankreich, wo die FFN die Fähigkeit von iGarden bestätigt hat, langfristige Zuverlässigkeit, Integration auf Systemebene und professionelle Validierung zu bieten. Was heute für Spitzensportler funktioniert, wird die Erwartungen der Verbraucher von morgen prägen, da das Smart Water Ecosystem von iGarden Zuverlässigkeit, Leistung und täglichen Komfort in einer vernetzten Plattform vereint.

Informationen zu iGarden

Als innovative Marke der Fairland Group ist iGarden führend in der globalen KI-Garten-Revolution. Durch die Kombination fortschrittlicher KI mit ökologisch intelligentem Design schaffen wir Außenbereiche, die mitdenken, sich anpassen und sich selbst verwalten. Unser kuratiertes Portfolio, von KI-verbesserten Poolreinigern und Gegenstromanlagen bis hin zu intelligenten Rasenmähern, KI-gesteuerten Pumpen und AIoT-Systemen, ermöglicht einen nahtlosen Lebensstil, der leise, nachhaltig und wunderbar intelligent ist.

Mit iGarden wird das Leben draußen zu einem Gefühl von Leichtigkeit, Verbundenheit und Kunst in der alltäglichen Bewegung.

Immer intelligent. Immer inspirierend. Immer nachhaltig.

