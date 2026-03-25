iGarden выпускает серию L AWD -- первую в мире полноприводную роботизированную газонокосилку с 8-часовым режимом работы

МЮНХЕН, 25 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания iGarden сегодня объявила о выпуске в Европе линейки полноприводных газонокосилок Lawn Mower L AWD Series в сегменте B2B, первой в мире полноприводной роботизированной газонокосилки с 8-часовым режимом работы, которая стала новым эталоном производительности в сложных условиях на открытом воздухе.

Истинная производительность в течение всего дня

В основе системы лежит аккумулятор емкостью 21 Ач в сочетании с интеллектуальной системой управления питанием, которая динамически адаптирует мощность двигателя в зависимости от рельефа местности. Эта эффективность обеспечивает до 8 часов непрерывного кошения, покрывая площадь до 2 200 м² на одной зарядке. В типичных бытовых сценариях (1 500–1 800 м²) газонокосилка может выполнить всю задачу за один непрерывный сеанс, устраняя необходимость подзарядки в середине цикла.

Разработано для успешного кошения в узком пространстве

«Европейские дистрибьюторы постоянно делали запрос на роботизированную газонокосилку, которая может справляться с крутыми и сложными рельефами местности без необходимости использования сложных приспособлений», — рассказала команда по продуктам компании iGarden. «Мы разработали серию L AWD, чтобы сместить акцент с управления оборудованием на просто наслаждение открытым пространством. Сокращая время настройки и устраняя ограничения в виде подписки, мы предлагаем нашим розничным партнерам решение, которое защищает их прибыль, обеспечивая при этом легкий и премиальный опыт для конечного пользователя».

Создана для рельефа местности, на котором другие терпят неудачу

Внедрение роботизированной газонокосилки по всей Европе уже давно было ограничено неровными газонами, крутыми склонами и узкими садовыми пространствами. Традиционные двухколесные модели обычно с трудом справляются с такими ландшафтами, часто застревают, повреждая газон и разочаровывая конечных пользователей. Серия L AWD разработана для полного устранения этих недостатков. За счет использования надежного полноприводного шасси с передовой архитектурой рулевого управления с нулевым поворотом, газонокосилка надежно преодолевает крутые склоны с уклоном до 70 %. Ее двойные модули рулевой трансмиссии позволяют передним колесам поворачиваться с почти нулевым радиусом поворота в узких пространствах. Эта особенность активно защищает передние колеса от дерна, упраздняя необходимость их очистки и обеспечивая безупречное маневрирование газонокосилки без перетаскивания колес и разрыва газона даже в самых узких углах.

Беспроводное развертывание, отсутствие подписки

Помимо долгого режима работы и мобильности, данная система трансформирует опыт развертывания как для дилеров, так и для домовладельцев. Усовершенствованная навигация газонокосилки объединяет 360° LiDAR с 1080p HD AI-камерой для обеспечения точности позиционирования на сантиметровом уровне. Это обеспечивает высокую надежность картирования и маршрутизации даже под плотными кронами деревьев или в тени зданий. И, что наиболее важно для розничных партнеров, это беспроводная система не требует облачной абонентской платы RTK и ожидания спутника. Она предлагает истинную настройку «из коробки», которая значительно сокращает время установки и сводит к минимуму потребность в постоянной технической поддержке.

Доступность

Имеющая комплексную 3-летнюю гарантию и водонепроницаемости IPX6, серия L AWD в марте этого года выходит на рынок B2B Германии, Франции и другие ключевые европейские рынки. Цены будут варьироваться в зависимости от рынка.

О компании iGarden

Являясь инновационным суббрендом Fairland Group, компания iGarden возглавляет глобальную революцию в области ИИ-ухода за садом. Сочетая передовой ИИ с экологичной умной конструкцией, мы создаем наружные пространства, которые думают, адаптируются и сами управляют собой. Наш отборный портфель изделий, от очистителей бассейнов с улучшенным искусственным интеллектом и противотоков для плавания до умных газонокосилок, насосов с ИИ-управлением и систем ИИ вещей (AIoT), обеспечивает беспроблемный стиль жизни с тихой, устойчивой и прекрасно интеллектуальной техникой.

Компания iGarden придает жизни на открытом воздухе ощущение легкости, связи и искусства в повседневном движении.

Всегда умные. Всегда вдохновляющие. Всегда экологичные.

