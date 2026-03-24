iGarden uvádza na trh rad L AWD: prvá robotická kosačka s pohonom všetkých kolies na svete s 8-hodinovou výdržou
Mar 24, 2026, 18:49 ET
MNÍCHOV, 24. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť iGarden dnes oznámila európske uvedenie kosačky na trávu Lawn Mower radu L AWD, prvej robotickej kosačky na trávu s pohonom všetkých štyroch kolies na svete s 8-hodinovou výdržou, ktorá predstavuje nový štandard výkonu v zložitých vonkajších prostrediach.
Skutočný celodenný výkon
Jadrom systému je vysokokapacitná 21Ah batéria v kombinácii s inteligentným systémom riadenia napájania, ktorý dynamicky prispôsobuje výkon motora na základe odporu terénu. Táto účinnosť umožňuje na jedno nabitie až 8 hodín nepretržitého kosenia a pokryje plochu s rozlohou až 2 200 m². V typických rezidenčných scenároch (1 500 – 1 800 m²) dokáže kosačka dokončiť celú úlohu v jednom neprerušovanom cykle, čím sa eliminuje neefektívnosť nabíjania uprostred cyklu.
Navrhnuté pre úspech kanála
„Európski distribútori neustále žiadajú robotickú kosačku, ktorá zvládne strmé a zložité terény bez nevyhnutnosti komplikovaných inštalácií," uviedol produktový tím spoločnosti iGarden. „Rad L AWD sme navrhli tak, aby sme presunuli pozornosť od starostlivosti o zariadenie k jednoduchému užívaniu si vonkajšieho priestoru. Skrátením času nastavenia a odstránením prekážok v podobe predplatného ponúkame našim maloobchodným partnerom riešenie, ktoré chráni ich marže a zároveň koncovému používateľovi poskytuje bezproblémový a prémiový zážitok."
Stvorené pre terén, kde iní zlyhávajú
Rozšírenie robotických kosačiek v Európe bolo dlho obmedzené nerovnými trávnikmi, strmými svahmi a úzkymi záhradnými plochami. Tradičné dvojkolesové modely sa v týchto terénoch často trápia, často sa zastavujú, poškodzujú trávnik a frustrujú koncových používateľov. Rad L AWD je navrhnutý tak, aby tieto problémy úplne odstránil. Vďaka integrácii robustného podvozku s pohonom všetkých 4 kolies a pokročilej architektúry riadenia s nulovým polomerom otáčania kosačka spoľahlivo zvláda strmé svahy až do 70 %. Jej dvojité moduly prevodového riadenia umožňujú otáčanie predných kolies s takmer nulovým polomerom otáčania v úzkych priestoroch. Táto obratnosť aktívne zabraňuje drhnutiu trávnika prednými kolesami, čím sa zabezpečuje bezchybné manévrovanie kosačky bez ťahania kolies alebo trhania trávy – a to aj v tých najtesnejších rohoch.
Bezdrôtové nasadenie, nulové predplatné
Okrem čistej odolnosti a mobility systém mení zážitok z nasadenia pre predajcov aj majiteľov domov. Pokročilá navigácia kosačky spája technológiu 360° laserového skenovania LiDAR s kamerou s vysokým rozlíšením 1080p HD a podporou umelej inteligencie, čím zaisťuje presnosť polohovania na centimetrovú úroveň. Tým sa zabezpečí vysoko spoľahlivé mapovanie a trasovanie aj pod hustými korunami stromov alebo v tieňoch budov. Najdôležitejšie pre maloobchodných partnerov je, že tento bezdrôtový systém nevyžaduje žiadne poplatky za predplatné cloudového RTK a žiadne čakacie doby na satelit. Ponúka skutočne rýchle nastavenie, ktoré výrazne skracuje čas inštalácie a minimalizuje potrebu neustálej technickej podpory.
Dostupnosť
Rad L AWD, ktorý sa môže pochváliť komplexnou 3-ročnou zárukou a odolnosťou voči vode podľa štandardu IPX6, sa v marci zavádza do predaja pre B2B kanály v Nemecku, Francúzsku a na ďalších kľúčových európskych trhoch. Ceny sa budú líšiť v závislosti od trhu.
O spoločnosti iGarden
Ako inovatívna podznačka skupiny Fairland Group je iGarden lídrom v globálnej revolúcii v oblasti záhrad s umelou inteligenciou. Spojením pokročilej umelej inteligencie s ekologicky inteligentným dizajnom vytvárame vonkajšie priestory, ktoré myslia, prispôsobujú sa a samy sa spravujú. Naše premyslene zostavené portfólio, od čističov bazénov a plaveckých protiprúdov s umelou inteligenciou až po inteligentné kosačky na trávu, čerpadlá s umelou inteligenciou a systémy umelej inteligencie v oblasti internetu vecí, prináša bezproblémový životný štýl, ktorý je tichý, udržateľný a krásne inteligentný.
