iGarden wprowadza serię L AWD: pierwsze na świecie roboty koszące z napędem na cztery koła wytrzymujące 8 godzin pracy

MONACHIUM, 24 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- iGarden ogłosiło dzisiaj europejską premierę B2B serii kosiarek L AWD. To pierwszy na świecie robot koszący wytrzymujący 8 godzin pracy, który ustanawia nowy standard wydajności w zakresie wymagających warunków zewnętrznych.

Prawdziwa całodniowa wydajność

Serce systemu stanowi bateria o wysokiej pojemności 21Ah w połączeniu z inteligentnym systemem zarządzania energią, która dynamicznie dopasowuje moc silnika do oporu terenu. Dzięki temu kosiarka pozwala na do 8 godzin ciągłego koszenia, obsługując powierzchnie do 2 200 m² na jednym ładowaniu. W typowych scenariuszach domowych (1 500–1 800 m²) kosiarka może wykonać całą pracę w jednej nieprzerwanej sesji - eliminując przerwy na ładowanie w trakcie cyklu.

Zaprojektowana z myślą o sukcesie kanału sprzedaży

Jak przekazał zespół produktowy iGarden, „europejscy dystrybutorzy od dawna oczekiwali robotów koszących, które poradzą sobie ze stromymi i skomplikowanymi terenami bez skomplikowanej instalacji. Seria L AWD została zaprojektowana tak, aby użytkownik mógł cieszyć się przestrzenią na zewnątrz, zamiast zajmować się obsługą sprzętu. Redukując czas konfiguracji i eliminując bariery subskrypcyjne, oferujemy naszym partnerom detalicznym rozwiązanie, które chroni ich marże i jednocześnie dostarcza użytkownikowi końcowemu wygodę i doświadczenie klasy premium".

Stworzony do trudnych terenów, gdzie inne rozwiązania zawiodą

Dotychczas zastosowanie robotów koszących w Europie było ograniczone przez nierówne trawniki, strome zbocza i wąskie ogrody. Tradycyjne modele z napędem na dwa koła często zatrzymywały się, uszkadzały trawnik i frustrowały użytkowników. Seria L AWD powstała po to, aby całkowicie wyeliminować te problemy. Dzięki solidnemu podwoziu z napędem na cztery koła i zaawansowanej architekturze zero-turn, kosiarka pewnie porusza się po stromych zboczach do 70% nachylenia. Podwójne moduły skrętu pozwalają przednim kołom obracać się praktycznie w miejscu w wąskich przestrzeniach. Ta zwrotność chroni murawę przed uszkodzeniami przez przednie koła, zapewniając płynne manewrowanie nawet w najciaśniejszych zakamarkach.

Bez kabli, bez subskrypcji

Poza wytrzymałością i mobilnością system zmienia doświadczenie instalacji zarówno dla handlowców, jak i właścicieli domów. Zaawansowana nawigacja łączy LiDAR 360° z kamerą AI w jakości 1080p HD, zapewniając precyzyjne pozycjonowanie na poziomie centymetra. System działa niezawodnie nawet pod gęstymi koronami drzew czy w cieniu budynków. Co najważniejsze dla partnerów detalicznych, kosiarka działa bez kabli, bez opłat subskrypcyjnych RTK i bez oczekiwania na satelity. To prawdziwe rozwiązanie „plug-and-play", które skraca czas instalacji i minimalizuje potrzebę wsparcia technicznego.

Dostępność

Seria L AWD, objęta 3-letnią gwarancją i posiadająca klasę wodoodporności IPX6, wchodzi do kanałów B2B w Niemczech, Francji i na innych kluczowych rynkach europejskich już w marcu. Ceny różnią się w zależności od rynku.

Zapytania i oferty współpracy:

iGarden Global

E-mail: [email protected]

Inverquark GmbH

Moos 75, 5431 Kuchl, Austria

E-mail: [email protected]

iGarden

Jako innowacyjna submarka Fairland Group, iGarden przewodzi globalnej rewolucji AI w ogrodnictwie. Łącząc zaawansowaną sztuczną inteligencję z ekologicznym, inteligentnym designem, tworzy przestrzenie zewnętrzne, które myślą, adaptują się i same się zarządzają. Produkty, od inteligentnych odkurzaczy basenowych i dysz do pływania, po roboty koszące, pompy AI i systemy AIoT, zapewniają ciche, zrównoważone i inteligentne doświadczenie użytkownika.

Z iGarden życie na świeżym powietrzu staje się prostsze, bardziej przyjemne i estetyczne.

Zawsze inteligentne. Zawsze inspirujące. Zawsze zrównoważone.

Kontakt dla mediów:

Mengru Li

Przedstawiciel iGarden ds. public relations

e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2940984/lQDPKdClZEQr14nNCQDNEACwYQG_VxJj25QJksXHVlnXAA_4096_2304.jpg