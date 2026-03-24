iGarden lance la série L AWD : la toute première tondeuse robotisée à quatre roues motrices d'une autonomie de huit heures

MUNICH, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- iGarden a annoncé aujourd'hui la sortie européenne de sa série L AWD destinée au grand public, la toute première tondeuse à gazon robotisée à quatre roues motrices d'une autonomie de huit heures, qui établit la nouvelle norme des performances dans les environnements extérieurs complexes.

Des performances solides tout au long de la journée

Au cœur du système se trouve une batterie à haute capacité de 21 Ah, associée à un système de gestion intelligente de la puissance qui adapte dynamiquement le rendement du moteur en fonction de la résistance du terrain. Cette efficacité assure jusqu'à huit heures de tonte en continu, pour couvrir avec une seule charge des surfaces allant jusqu'à 2 200 ㎡. Dans les scénarios résidentiels caractéristiques (1 500-1 800 ㎡), la tondeuse peut effectuer la totalité de la tâche en une seule session ininterrompue, éliminant ainsi les inefficacités dues à la charge en milieu de cycle.

Une tondeuse conçue pour répondre aux besoins des canaux de distribution

« Les distributeurs européens demandent depuis longtemps un robot de tonte capable de s'adapter à des terrains escarpés et complexes sans nécessiter d'installations compliquées », a déclaré l'équipe responsable des produits chez iGarden. « Nous avons mis au point la série L AWD pour que l'attention ne se concentre plus sur la gestion de l'équipement, mais puisse au contraire se reporter sur le simple fait de profiter de l'espace extérieur. En réduisant la durée d'installation et en éliminant les obstacles liés à l'abonnement, nous proposons à nos partenaires détaillants une solution qui protège leurs marges tout en offrant à l'utilisateur final une expérience de qualité, sans effort. »

Une tondeuse conçue pour réussir sur les terrains où les autres échouent

L'adoption des tondeuses robotisées en Europe a longtemps été limitée par l'irrégularité des pelouses et les contraintes que représentent des pentes trop raides ou des jardins trop étroits. Les modèles traditionnels à deux roues ont souvent du mal à s'adapter à ces configurations de paysage : ils calent fréquemment, endommagent le gazon et déçoivent les utilisateurs finals. La série L AWD est pensée pour éliminer complètement ces points de friction. Grâce à l'intégration d'un châssis robuste à quatre roues motrices et d'une architecture avancée de direction sans braquage, la tondeuse évolue en toute fiabilité sur des pentes raides allant jusqu'à 70 %. Ses modules de transmission à double direction font pivoter les roues avant avec un rayon de braquage proche de zéro dans les espaces étroits. Cette agilité empêche activement le frottement de la roue avant sur le gazon, ce qui permet à la tondeuse de manœuvrer parfaitement sans traîner les roues ni arracher l'herbe, même dans les virages les plus serrés.

Déploiement sans fil, zéro abonnement

Au-delà des simples critères d'autonomie et de mobilité, le système transforme l'expérience de déploiement pour les revendeurs et les propriétaires de jardins. La navigation avancée de la tondeuse associe un système LiDAR à 360° à une caméra IA HD 1080p pour atteindre une précision de positionnement de l'ordre du centimètre. Cela garantit une cartographie et un routage extrêmement fiables, même sous une voûte d'arbres dense ou dans l'ombre des bâtiments. Plus important encore pour les partenaires détaillants, ce système sans fil est absolument sans frais d'abonnement au nuage pour la cinématique en temps réel (RTK), et n'implique aucun temps d'attente lié à la transmission par satellite. Sa configuration vraiment prête à l'emploi réduit considérablement la durée d'installation et ne nécessite en continu qu'une assistance technique minimale.

Disponibilité

Bénéficiant d'une garantie complète de trois ans, la série L AWD, qui affiche une résistance à l'eau IPX6, sera lancée en mars dans les canaux de distribution au grand public en Allemagne, en France et sur d'autres marchés européens clés. Les prix varient selon les marchés.

Pour les demandes de renseignements et les possibilités de partenariat, veuillez prendre contact avec :

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À propos de iGarden

Sous-marque innovante du groupe Fairland, iGarden est à la pointe de la révolution mondiale de l'IA dans les jardins. En combinant IA avancée et conception éco-intelligente, nous créons des espaces extérieurs capables de réfléchir, de s'adapter et de s'autogérer. Notre gamme de produits sélectionnés avec soin, allant des nettoyeurs de piscine et jets de natation optimisés par l'IA aux tondeuses à gazon intelligentes, en passant par les pompes pilotées par l'IA et les systèmes d'intelligence artificielle des objets (AIoT), ouvre la voie à un style de vie harmonieux, paisible, durable et d'une intelligence remarquable.

Grâce à iGarden, la vie en plein air procure un sentiment de bien-être et de connexion avec la beauté de la nature dans le mouvement quotidien.

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Responsable des relations publiques chez iGarden

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