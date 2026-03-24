Společnost iGarden uvádí na trh řadu L AWD: první robotickou sekačku s pohonem všech kol a výdrží 8 hodin
Mar 24, 2026, 10:33 ET
MNICHOV, 24. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost iGarden dnes oznámila uvedení řady robotických sekaček na trávu L AWD na evropský trh B2B. Jedná se o první robotickou sekačku na trávu s pohonem všech čtyř kol na světě s výdrží 8 hodin, která představuje nový standard výkonu v náročných venkovních podmínkách.
Skutečný celodenní výkon
Jádrem systému je vysokokapacitní 21Ah baterie v kombinaci s inteligentním systémem řízení energie, který dynamicky přizpůsobuje výkon motoru na základě odporu terénu. Tato účinnost umožňuje až 8 hodin nepřetržitého sekání a pokrytí plochy až 2200 m² na jedno nabití. V typických rezidenčních scénářích (1500–1800 m²) může sekačka dokončit celý úkol v jedné nepřerušované sekvenci, čímž eliminuje neefektivitu dobíjení uprostřed cyklu.
Navrženo pro úspěch v distribuční síti
„Evropští distributoři dlouhodobě požadovali robotickou sekačku, která si poradí s prudkým a složitým terénem, aniž je nutná složitá instalace," uvedl produktový tým iGarden. „Řadu L AWD jsme navrhli tak, aby se pozornost přesunula od správy zařízení k prostému užívání venkovního prostoru. Zkrácením doby nastavení a odstraněním překážek spojených s předplatným nabízíme svým maloobchodním partnerům řešení, které chrání jejich marže a zároveň poskytuje koncovému uživateli bezproblémový zážitek na špičkové úrovni."
Stvořeno pro terén, kde ostatní selhávají
Rozšíření robotických sekaček v Evropě bylo dlouho omezeno nerovnými trávníky, strmými svahy a úzkými zahradními dispozicemi. Tradiční dvoukolové modely se v těchto terénech často potýkají s potížemi, mnohdy se zasekávají, poškozují trávník a rozčilují koncové uživatele. Řada L AWD je navržena tak, aby tyto problémy zcela odstranila. Díky začlenění robustního podvozku s pohonem všech čtyř kol a pokročilé architektury řízení s nulovým poloměrem otáčení sekačka spolehlivě zvládá strmé svahy až do sklonu 70 %. Její moduly s dvojitým řízením umožňují předním kolům otáčet se v úzkých prostorech s téměř nulovým poloměrem otáčení. Tato obratnost aktivně zabraňuje odírání trávníku předními koly a zajišťuje, že sekačka manévruje bezchybně, aniž by táhla kola nebo trhala trávu – a to i v nejužších zatáčkách.
Bezdrátové nasazení, žádné předplatné
Kromě vynikající výdrže a mobility tento systém zcela mění způsob nasazení jak pro prodejce, tak pro majitele domů. Pokročilá navigace sekačky kombinuje 360° LiDAR s HD kamerou s rozlišením 1080p a umělou inteligencí, čímž zajišťuje přesnost polohy na centimetry. To zaručuje vysoce spolehlivé mapování a plánování trasy i pod hustými korunami stromů nebo ve stínu budov. Pro maloobchodní partnery je nejdůležitější, že tento bezdrátový systém nevyžaduje žádné poplatky za předplatné cloudového RTK (zajištění přesné polohy) a žádné čekací doby na satelitní signál. Nabízí skutečně okamžité nastavení, které mimořádně zkracuje dobu instalace a minimalizuje potřebu průběžné technické podpory.
Dostupnost
Řada L AWD, na kterou se vztahuje úplná tříletá záruka a která splňuje normu odolnosti proti vodě IPX6, se v březnu tohoto roku začne prodávat v B2B kanálech v Německu, Francii a na dalších klíčových evropských trzích. Ceny se budou lišit podle trhu.
O společnosti iGarden
Jako inovativní dceřiná značka skupiny Fairland Group vede iGarden globální revoluci v oblasti AI Garden (nástrojů umělé inteligence pro zahrady). Spojením pokročilé umělé inteligence s ekologickým designem vytváříme venkovní prostory, které přemýšlejí, přizpůsobují se a samy se spravují. Naše pečlivě sestavené portfolio, od čističů bazénů a bazénových trysek vylepšených umělou inteligencí až po chytré sekačky na trávu, čerpadla řízená umělou inteligencí a systémy AIoT (umělé inteligence věcí), přináší plynulý životní styl, který je tichý, udržitelný a krásně inteligentní.
