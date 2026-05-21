IGEL a Zscaler predstavujú bezpečnostné modely pre zdravotníctvo s cieľom decentralizovaného poskytovania starostlivosti
News provided byIGEL
May 21, 2026, 10:39 ET
Nové spoločné modely pomáhajú zdravotníckym organizáciám modernizovať infraštruktúru rozšírením bezpečného a stabilného základu operačného systému koncových zariadení do architektúr SASE.
KODAŇ, Dánsko, 21. máj 2026 /PRNewswire/ – IGEL, globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ (Adaptívna platforma pre zabezpečenie koncových bodov), dnes oznámila dostupnosť nových bezpečnostných modelov pre zdravotníctvo vyvinutých v spolupráci so spoločnosťou Zscaler, lídrom v oblasti cloudovej bezpečnosti. Tieto modely, predstavené na konferencii HIMSS26 Europe v Kodani, poskytnú zdravotníckym organizáciám architektonické usmernenia pre zabezpečenie decentralizovaného poskytovania starostlivosti, podporu ochrany chránených zdravotných informácií (PHI) a posilnenie plánovania kontinuity prevádzky v rámci kliník, pracovných postupov vzdialených lekárov a izolovaných prostredí obnovy.
Keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je stále viac decentralizované, organizácie poskytovateľov čelia zvýšenému riziku zo strany koncových zariadení, rozšíreným prístupovým cestám ku kritickým klinickým systémom a rastúcemu tlaku na udržanie kontinuity starostlivosti počas narušenia prevádzky. Spoločné plány spoločností IGEL a Zscaler riešia tieto výzvy kombináciou nemenného operačného systému koncových bodov IGEL, Universal Management Suite (UMS) a portálu aplikácií IGEL s riadením prístupu založeným na identite a zásadách od spoločnosti Zscaler. To sa poskytuje prostredníctvom platformy Zscaler Zero Trust Exchange™.
Modely sú navrhnuté špeciálne pre zdravotníctvo a zameriavajú sa na tri prípady použitia s vysokou prioritou: bezpečný prístup k izolovaným prostrediam obnovy počas kybernetického narušenia, štandardizovaný model zabezpečenia a prístupu pre distribuované kliniky a bezpečný vzdialený prístup pre klinických pracovníkov pracujúcich mimo tradičného areálu nemocnice. Spoločne poskytujú zdravotníckym organizáciám architektonické poradenstvo Zero Trust, ktoré je navrhnuté tak, aby znížilo závislosť od tradičných modelov prístupu založených na VPN, znížilo perzistenciu PHI na koncových zariadeniach podľa konfigurácie zákazníka a presadzovalo konzistentnejšie zásady prístupu v rámci decentralizovaných zdravotníckych zariadení.
- Model pre prístup k izolovanému prostrediu obnovy: Tento model, navrhnutý pre scenáre s vysokým dopadom (napr. deštruktívny ransomvér), pomáha organizáciám obnoviť prevádzku vytvorením známeho dobrého stavu koncových zariadení a presadzovaním prísne kontrolovaného prístupu k systémom obnovy. Toto podporuje prístup spoločnosti IGEL k zaisteniu obchodnej kontinuity a obnovy po havárii tak, že umožňuje koncovým zariadeniam rýchly prechod do dôveryhodného prevádzkového stavu a zároveň zachováva centralizovaný alebo hostovaný prístup k aplikáciám.
- Model pre decentralizované kliniky: Poskytuje replikovateľný model pre ambulantné kliniky a zobrazovacie pracoviská, ktorý umožňuje štandardizáciu nemenných koncových zariadení a kontrolu prístupu a zároveň znižuje závislosť od lokálnych bezpečnostných zariadení a starších VPN sietí.
- Plán pre vzdialený prístup klinických pracovníkov: Rovnaké kontroly rozširuje aj klinických pracovníkov pracujúcich na diaľku, čo umožňuje konzistentný prístup v nemocniciach, na klinikách aj diaľkových pracoviskách.
„V prípade zdravotníckych organizácií nie je možné považovať odolnosť a bezpečnosť za samostatné iniciatívy," povedal Matthias Haas, technický riaditeľ spoločnosti IGEL. „Tieto spoločné modely pre zdravotnú starostlivosť so spoločnosťou Zscaler poskytujú praktické usmernenia na zníženie rizika koncových zariadení, presadzovanie prístupu založeného na zásadách a podporu poskytovania starostlivosti, a to aj v prípade, že častiam prostredia nie je možné plne dôverovať."
„Poskytovanie starostlivosti sa rozšírilo ďaleko za múry nemocnice a s ním sa rozšírila aj plocha vystavená útokom," uviedol Frank Nydam, výkonný riaditeľ pre zdravotníctvo v spoločnosti Zscaler. „Naše partnerstvo so spoločnosťou IGEL poskytuje zdravotníckym organizáciám modernú architektúru na zabezpečenie decentralizovaných koncových zariadení vo veľkom rozsahu, čo pomáha znižovať riziko a zároveň podporuje rýchly a spoľahlivý prístup pre zdravotnícke tímy."
Kombináciou integrity koncových bodov s cloudovým vynucovaním prístupu pomáhajú spoločnosti IGEL a Zscaler zdravotníckym organizáciám zjednodušiť bezpečnostnú architektúru, konsolidovať prekrývajúce sa nástroje a vytvoriť udržateľnejší model na ochranu klinických pracovných postupov a údajov o pacientoch.
Modely pre zdravotníctvo spoločností IGEL a Zscaler sú teraz k dispozícii. Zdravotnícke organizácie, ktoré sa zúčastnia na HIMSS26 Europe, sa môžu počas podujatia v Kodani od spoločnosti IGEL dozvedieť viac.
Viac informácií:
- Stiahnite si dokumentáciu k modelom pre zdravotníctvo IGEL a Zscaler
- Prečítajte si blog: Moderný model pre bezpečný prístup v zdravotníctve
- Ďalšie informácie o IGEL pre zdravotníctvo: Knižnica zdrojov
O spoločnosti IGEL
IGEL je globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné prostredie a bezpečný prístup. Prostredníctvom svojho zabezpečeného operačného systému pre koncové zariadenia, Universal Management Suite™ (UMS) a portálu aplikácií IGEL umožňuje spoločnosť IGEL využívanie modelu Preventative Security Model™, ktorý presadzuje pravidlá v reálnom čase a zároveň sa dynamicky prispôsobuje podmienkam používateľa, zariadenia a kontextu.
Platforma poskytuje systém IGEL Adaptive Secure Desktop™, ktorý zaistí bezpečný a spoľahlivý prístup k SaaS, DaaS, VDI a podnikovým aplikáciám v decentralizovaných prostrediach. S podporou ekosystému viac ako 130 technologických partnerov rozširuje IGEL rámce Zero Trust a SASE na koncové zariadenia. Spoločnosť IGEL, založená v roku 2001, sídli v Nemecku a prevádzky má aj v Spojených štátoch. Viac informácií nájdete na stránke www.igel.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2984527/5981157/IGEL_logo.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2984704/Zscaler_IGEL.jpg
Share this article