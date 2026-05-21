IGEL et Zscaler publient des plans directeurs de sécurité adaptés aux modèles de soins distribués

Les nouveaux plants communs aident les organismes de santé à moderniser leur infrastructure en étendant un système d'exploitation sécurisé et immuable aux architectures SASE

COPENHAGUE, Danemark, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, un éditeur mondial de logiciels qui fournit l'Adaptive Secure Endpoint Platform™, annonce aujourd'hui la disponibilité de nouveaux plans directeurs de sécurité pour les soins de santé développés en partenariat avec Zscaler, le leader de la sécurité dans le cloud. Présentés à l'occasion de la conférence HIMSS26 Europe à Copenhague, ces plans fournissent aux organismes de santé des conseils architecturaux pour sécuriser la prestation de soins distribués, assurer la protection des informations de santé protégées et renforcer la planification de la continuité opérationnelle dans les cliniques, les flux de travail des cliniciens à distance et les environnements de récupération isolés.

IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.

Alors que les soins de santé sont de plus en plus distribués, les fournisseurs sont confrontés à une exposition accrue des terminaux, à des voies d'accès élargies aux systèmes cliniques critiques et à une pression croissante pour maintenir la continuité des soins en cas d'événements perturbateurs. Les plans communs d'IGEL et de Zscaler relèvent ces défis en combinant le système d'exploitation immuable d'IGEL, Universal Management Suite (UMS) et IGEL App Portal avec les contrôles d'accès basés sur l'identité et les politiques de Zscaler, délivrés par la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange™.

Les modèles sont conçus spécifiquement pour les soins de santé et se concentrent sur trois cas d'utilisation prioritaires : un accès sécurisé aux environnements de récupération isolés en cas de cyber-perturbation, un modèle de sécurité et d'accès normalisé pour les cliniques distribuées, et un accès à distance sécurisé pour les cliniciens travaillant au-delà du périmètre traditionnel de l'hôpital. Ensemble, ils fournissent aux organismes de soins de santé des orientations architecturales Zero Trust conçues pour réduire la dépendance à l'égard des modèles d'accès traditionnels centrés sur le VPN, réduire la persistance des informations de santé protégées sur les points d'extrémité en fonction de la configuration du client, et promouvoir des politiques d'accès plus cohérentes dans les environnements de soins distribués.

Le plan d'accès à l'environnement de reprise isolé : conçu pour les scénarios à fort impact (par exemple, un ransomware destructeur), ce plan aide les organisations à restaurer leurs opérations en établissant un état de bon fonctionnement connu des terminaux et en appliquant un contrôle strict de l'accès aux systèmes de restauration. Cela soutient l'approche d'IGEL en matière de continuité des activités et de reprise après sinistre en permettant aux terminaux de passer rapidement à un état de fonctionnement fiable, tout en gardant l'accès aux applications centralisé ou hébergé.

: conçu pour les scénarios à fort impact (par exemple, un ransomware destructeur), ce plan aide les organisations à restaurer leurs opérations en établissant un état de bon fonctionnement connu des terminaux et en appliquant un contrôle strict de l'accès aux systèmes de restauration. Cela soutient l'approche d'IGEL en matière de continuité des activités et de reprise après sinistre en permettant aux terminaux de passer rapidement à un état de fonctionnement fiable, tout en gardant l'accès aux applications centralisé ou hébergé. Le plan pour les cliniques distribuées : fournit un modèle reproductible pour les cliniques ambulatoires et les sites d'imagerie afin de normaliser un point final immuable et des contrôles d'accès, tout en réduisant la dépendance à l'égard des appareils de sécurité locaux et de l'ancienne liaison VPN.

fournit un modèle reproductible pour les cliniques ambulatoires et les sites d'imagerie afin de normaliser un point final immuable et des contrôles d'accès, tout en réduisant la dépendance à l'égard des appareils de sécurité locaux et de l'ancienne liaison VPN. Le plan d'accès à distance pour les cliniciens : étend les mêmes contrôles aux cliniciens travaillant à distance, ce qui permet un comportement d'accès cohérent dans les hôpitaux, les cliniques et les environnements distants.

« Pour les organismes de santé, la résilience et la sécurité ne peuvent pas être traitées comme des initiatives distinctes », déclare Matthias Haas, CTO d'IGEL. « Ces modèles de soins de santé élaborés conjointement avec Zscaler fournissent des conseils pratiques pour réduire les risques liés aux points finaux, appliquer un accès basé sur des politiques et soutenir la prestation de soins même lorsque certaines parties de l'environnement ne sont pas totalement fiables. »

« La prestation de soins s'est étendue bien au-delà des murs de l'hôpital, et la surface d'attaque s'est élargie avec elle », déclare Frank Nydam, directeur exécutif, soins de santé, Zscaler. « Notre partenariat avec IGEL offre aux organismes de santé une architecture moderne pour sécuriser les terminaux distribués à grande échelle, ce qui permet de réduire les risques tout en assurant un accès rapide et fiable aux équipes soignantes. »

En combinant l'intégrité des terminaux avec l'application des accès dans le cloud, IGEL et Zscaler aident les organismes de santé à simplifier l'architecture de sécurité, à consolider les outils qui se chevauchent et à établir un modèle plus durable pour protéger les flux de travail cliniques et les données des patients.

Les Healthcare Blueprints d'IGEL et Zscaler sont disponibles dès maintenant. Les organismes de santé qui participent au HIMSS26 Europe peuvent en savoir plus sur IGEL lors de l'événement à Copenhague.

En savoir plus :

À propos d'IGEL

IGEL est un éditeur mondial de logiciels qui propose l'Adaptive Secure Endpoint Platform™ pour les espaces de travail numériques modernes et l'accès sécurisé. Grâce à son système d'exploitation sécurisé pour terminaux, à l'Universal Management Suite™ (UMS) et à l'IGEL App Portal, IGEL permet un Preventative Security Model™ qui applique une politique en temps réel tout en s'adaptant dynamiquement à l'utilisateur, à l'appareil et aux conditions contextuelles.

La plateforme fournit l'IGEL Adaptive Secure Desktop™, offrant un accès sécurisé et fiable aux applications SaaS, DaaS, VDI et d'entreprise à travers les environnements distribués. Soutenu par l'écosystème de plus de 130 partenaires technologiques, IGEL étend les cadres Zero Trust et SASE au terminal. Fondé en 2001, IGEL a son siège en Allemagne et des activités aux États-Unis. Pour en savoir plus : www.igel.com

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