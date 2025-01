IL EST TEMPS DE SE RECONNECTER : POUR LA SAINT-VALENTIN, LEGO® BOTANICALS ENTAME UNE TOURNÉE MONDIALE VISANT À RÉTABLIR LES LIENS ROMPUS, ALORS QUE LES DONNÉES MONTRENT QUE LES GENS INTERAGISSENT DAVANTAGE EN LIGNE QU'EN PERSONNE

Avec plus de 5 milliards de personnesii (soit 62,3 % de la population mondiale) qui utilisent les médias sociaux, et plus de 3 milliardsiii qui utilisent des applications de messagerie, il n'est pas surprenant qu'une enquête ait révélé que 40 %iv des personnes interagissent désormais davantage avec les autres par l'intermédiaire de leurs appareils que dans le monde physique.

Lorsque les gens remplacent les interactions du monde réel par du temps passé devant les écrans, on constatev une augmentation du sentiment de déconnexion et une diminution du bien-être. C'est pourquoi le Groupe LEGO s'est donné pour mission d'aider les relations du monde réel à s'épanouir à l'occasion de la Saint-Valentin et au-delà.

Un regard neuf sur l'amour : Le camion de fleurs Le Florist

À l'occasion de la Saint-Valentin, le Groupe LEGO se fait le champion de la solidarité et de la joie du jeu avec son camion de fleurs Le Florist, invitant les gens à célébrer la créativité, la connexion et l'attention lors de ses passages dans les villes du monde entier.

Magasin de fleurs sur roues, Le Florist regorge de fleurs LEGO Botanicals colorées et déborde de créativité. Les visiteurs peuvent se plonger dans des vitrines florales vibrantes, admirer les magnifiques chariots de fleurs et participer à des ateliers ludiques gratuits pour fabriquer leurs propres tiges LEGO Botanicals. Les spots ludiques pour prendre des selfies, notamment les panneaux recouverts de miroirs et la superbe peinture murale à base de fleurs, offrent une toile de fond parfaite pour capturer des moments joyeux et célébrer la beauté de la connexion – un pétale à la fois.

À chaque étape, les bâtisseurs en herbe peuvent participer à des ateliers interactifs pour créer des fleurs personnalisées, inspirées par leurs proches.

Qu'il s'agisse de créer un cadeau sincère pour son âme sœur, sa meilleure amie, son collègue préféré ou même pour soi-même, l'expérience Le Florist est un moyen pratique d'exprimer son affection et sa reconnaissance.

C'est une invitation à s'éloigner des écrans, à embrasser la joie d'être ensemble et à créer un bouquet LEGO qui ne se fane jamais — parce que les vraies relations, tout comme les créations de LEGO Botanicals, sont faites pour durer.

Lancée avant la Saint-Valentin, l'expérience Le Florist s'arrêtera dans des villes comme New York, Londres, Toronto, Paris, Hambourg et Milan, offrant la possibilité de se déconnecter, de faire preuve de créativité avec LEGO Botanicals et de laisser s'épanouir de vraies relations. Rendez-vous sur LEGO.com/botanicals-truck-tour pour découvrir où les autres activités Le Florist auront lieu près de chez vous !

Alexandra Zamfir, responsable marketing de LEGO Botanicals, a déclaré : « La collection de LEGO Botanicals a ceci de particulier qu'elle n'est pas seulement le cadeau idéal pour surprendre et ravir vos proches, mais également l'occasion pour vous de bâtir et de passer du temps de qualité ensemble. La Saint-Valentin est l'occasion de célébrer les relations importantes de votre vie, surtout lorsque nous nous sentons plus déconnectés que jamais. Nous espérons que les gens se joindront à nous à bord du camion Le Florist pour se rassembler et se fabriquer des souvenirs durables. »

Vous ne pouvez pas vous rendre au camion ? Libérez votre créativité LEGO Botanicals avec Jeff Leatham

À partir du 4 février, le Groupe LEGO organisera un atelier en ligne gratuit pour libérer votre créativité LEGO Botanicals, animé par le célèbre fleuriste et directeur artistique Jeff Leatham. Cette expérience unique invite les amateurs de fleurs et les fans de LEGO à explorer les possibilités vibrantes et illimitées de la conception florale grâce à la collection innovante LEGO Botanicals.

Jouissant d'une liste enviable de clients célèbres, Jeff a créé des motifs floraux époustouflants dans le monde entier. Regardez Jeff et construisez avec lui pendant qu'il vous guide dans la création de trois superbes compositions LEGO Botanicals : un bouquet à tenir à la main, un centre de table botanique et une composition florale virtuose. Que vous soyez un passionné chevronné de LEGO ou un novice, Jeff ne manquera pas de stimuler votre imagination et d'inspirer votre prochain projet de construction.

L'atelier sera ouvert à tous à compter du 4 février via LEGO.com/Botanicals, facilitant la création de liens et la créativité où que vous soyez.

En outre, certains magasins LEGO des Amériques et de la région EMOA organiseront un « Make and Take » sur le thème de la Saint-Valentin entre le 7 et le 13 février. Voir les horaires ci-dessous et consulter LEGO.com/Stores pour en savoir plus.

États-Unis, Canada :

Dimanche 9 février, de 12 h à 14 h

Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Pays-Bas, Suède :

Samedi 8 février, de 10 h à 12 h

Dimanche 9 février, de 12 h à 14 h

France :

Lyon, Lille, Clermont-Ferrand, So Ouest :

Vendredi 7 février, So Ouest, de 16 h à 18 h

Samedi 8 février, de 11 h à 13 h

Bordeaux, Forum des Halles, Nice :

Samedi 8 février, de 11 h à 13 h

Dimanche 9 février, de 11 h à 13 h

Allemagne :

Mercredi 12 février, de 15 h à 17 h

Jeudi 13 février, de 15 h à 17 h

À propos du Groupe LEGO :

La mission du Groupe LEGO est d'inspirer et de développer les bâtisseurs de demain grâce au pouvoir du jeu. Le système LEGO en jeu, fondé sur les briques LEGO, permet aux enfants et aux passionnés de construire et reconstruire tout ce qu'ils peuvent imaginer.

Le Groupe LEGO a été fondé à Billund, au Danemark, en 1932 par Ole Kirk Kristiansen. Son nom est dérivé des deux mots danois, LEg GOdt, qui signifient « bien jouer ».

Aujourd'hui, le Groupe LEGO reste une entreprise familiale dont le siège se trouve à Billund. Ses produits sont vendus dans plus de 120 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.LEGO.com

À propos de LEGO Botanicals :

Le Groupe LEGO a lancé sa collection Botanicals en 2021, avec l'introduction du bouquet de fleurs LEGO® et du bonsaï LEGO. La collection a depuis été complétée par d'autres plantes et compositions florales en briques, notamment l'orchidée LEGO, le bouquet de fleurs sauvages LEGO, le bouquet de roses LEGO Icons, les plantes miniatures LEGO Icons, et bien d'autres encore.

Ces ensembles de fleurs et de plantes à construire sont conçus pour symboliser la connexion à travers la créativité, tandis que le processus d'assemblage de ces constructions offre une expérience remplie de sens et privilégiant l'attention, permettant aux bâtisseurs de ralentir, de puiser dans leur créativité et de savourer des moments de connexion avec leurs proches.

À propos du camion de fleurs Le Florist :

Le camion de fleurs Le Florist est une initiative du Groupe LEGO, conçue pour célébrer l'amour et les liens de toutes sortes, à travers l'univers de la créativité infinie de LEGO Botanicals. Il sera déployé dans des villes du monde entier, notamment à New York, Toronto, Londres, Paris, Milan, Hambourg et Amsterdam.

À Londres, le camion sera stationné sur la place de Covent Garden du vendredi 7 au samedi 8 février, de 11 h à 19 h. Les visiteurs pourront participer à des ateliers gratuits pour construire leurs propres tiges LEGO Botanicals et découvrir une exposition de fleurs LEGO colorées.

À Paris, le camion s'arrêtera à la gare de l'Est entre le vendredi 13 et le samedi 14 février, offrant un espace ludique décoré de vitrines florales vibrantes, de magnifiques chariots de fleurs et offrant des expériences pratiques de construction.

Visitez le site LEGO.com/botanicals-truck-tour pour voir où d'autres événements Le Florist et lieux s'épanouiront près de chez vous.

Le Florist invite tout le monde à célébrer la créativité, la connexion et l'attention —tout en partageant des moments de joie construits pour durer.

Libérez votre créativité LEGO Botanicals avec Jeff Leatham

Dirigée par le célèbre fleuriste et directeur artistique Jeff Leatham, cette session de huit minutes vous guidera dans la réalisation de trois superbes compositions LEGO Botanicals — un bouquet à tenir à la main, un centre de table botanique et une composition florale virtuose. Que vous soyez un passionné chevronné de LEGO ou un novice, Jeff éveillera votre imagination et vous invitera dans un monde d'efflorescences éternelles. Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur LEGO.com/Botanicals.

À propos de Jeff Leatham :

Jeff Leatham est un fleuriste et directeur artistique de renom. Connu pour son utilisation audacieuse des couleurs et ses conceptions innovantes, Jeff Leatham est une figure de proue de l'art floral depuis 1994. Il a été nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2014 pour sa contribution à la culture française.

Le travail de M. Leatham se caractérise par des lignes épurées, des couleurs vives et une approche unique des compositions florales, ce qui en fait un talent recherché pour les événements internationaux, les mariages et les collaborations avec des marques. Ses créations ont été présentées dans divers lieux et dans le cadre d'événements prestigieux dans le monde entier, notamment l'Orchid Show du Jardin botanique de New York.

Il a publié plusieurs livres, dont « The Art of the Flower », et a lancé une ligne de parfums et un service de livraison de fleurs. L'influence de Jeff Leatham s'étend à des collaborations avec des marques de luxe et à des installations emblématiques, notamment au château de Versailles et dans le MoMA.

Avec un style distinctif mêlant art contemporain et conception florale, Jeff Leatham continue de façonner le secteur et d'inspirer par sa vision créative.

Détails des produits pour les quatre nouveaux ensembles LEGO® Botanicals :

Le joli bouquet de fleurs roses LEGO® Botanicals

Âge : 18 ans et plus

Prix : 59,99 €/ 59,99 $ / 54,99 £

Pièces : 749

Numéro de produit : 10342

Dimensions - L'ensemble comprend 749 pièces et la longueur des fleurs varie mais, à titre indicatif, les orchidées cymbidium mesurent plus de 32 cm de haut.

Disponible : 1er janvier 2025

Lien : www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

Orchidée miniature LEGO® Botanicals

Âge : 18 ans et plus

Prix : 29,99 €/ 29,99 $ / 24,99 £

Pièces : 274

Numéro de produit : 10343

Dimensions - L'orchidée LEGO® comprend 274 pièces et mesure plus de 25 cm de haut.

Disponible : 1er janvier 2025

Lien : www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

Bambou de la chance LEGO® Botanicals

Âge : 18 ans et plus

Prix : 29,99 €/ 29,99 $ / 24,99 £

Pièces : 325

Numéro de produit : 10344

Dimensions : Cet ensemble de 325 pièces mesure plus de 29 cm de haut.

Disponible : 1er janvier 2025

Lien : www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

Composition florale LEGO® Botanicals

Âge : 18 ans et plus

Prix : 109,99 €/ 109,99 $ / 94,99 £

Pièces : 1 161

Numéro de produit : 10345

Dimensions - Contient 1 161 pièces et mesure plus de 31 cm de large.

Disponible : 1er février sur LEGO.com

