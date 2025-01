ZEIT FÜR GEMEINSAME ERINNERUNGEN: AM VALENTINSTAG GEHT LEGO® BOTANICALS AUF EINE WELTWEITE TOUR, UM VERWELKTE VERBINDUNGEN WIEDERHERZUSTELLEN, DENN DATEN ZEIGEN, DASS MENSCHEN MEHR ONLINE ALS PERSÖNLICH INTERAGIEREN

Wenn Menschen die Interaktion in der realen Welt durch Bildschirmzeit ersetzen, nimmtv nachweislich das Gefühl der Abgeschiedenheit zu und das Wohlbefinden sinkt. Aus diesem Grund hat sich die LEGO Group auf die Fahne geschrieben, am Valentinstag und darüber hinaus Beziehungen in der realen Welt zum Blühen zu bringen.

Eine neue Perspektive auf die Liebe: Der Le Florist Flower Truck

Mit dem Le Florist Flower Truck setzt die LEGO Group am Valentinstag ein Zeichen für Zusammengehörigkeit und Freude am Spiel und lädt die Menschen ein, Kreativität, Verbundenheit und Fürsorge zu feiern, während er Städte auf der ganzen Welt besucht.

Le Florist ist ein blühender Blumenladen auf Rädern, der mit farbenfrohen LEGO Botanicals Blumen überquillt und vor Kreativität nur so strotzt. Die Besucher können in die farbenfrohen Schaufensterauslagen, die wunderschönen Blumenwagen und die kostenlosen Workshops eintauchen, in denen sie ihre eigenen LEGO Botanicals Stängel herstellen können. Verspielte Selfie-Spots, darunter verspiegelte Paneele und ein auffälliges Blumenwandbild, bieten eine perfekte Kulisse, um fröhliche Momente festzuhalten und die Schönheit der Verbindung zu feiern – Blütenblatt für Blütenblatt.

An jeder Station können Baumeister an interaktiven Workshops teilnehmen, um individuelle Sträuße zu gestalten, und sich von ihren Liebsten inspirieren zu lassen.

Ganz gleich, ob Sie ein persönliches Geschenk für einen Seelenverwandten, den besten Freund, den Lieblingskollegen oder einfach für sich selbst entwerfen, Le Florist bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, Ihre Zuneigung und Wertschätzung auszudrücken.

Es ist eine Einladung, sich von den Bildschirmen zu lösen, die Freude an der Zweisamkeit zu genießen und einen LEGO Blumenstrauß zu kreieren, der niemals verwelkt – denn echte Beziehungen sind wie die LEGO Botanical Kreationen für die Ewigkeit gemacht.

Zum Auftakt der Tournee vor dem Valentinstag macht Le Florist in Städten wie New York, London, Toronto, Paris, Hamburg und Mailand Halt und bietet die Möglichkeit, abzuschalten, mit LEGO Botanicals kreativ zu werden und echte Beziehungen aufblühen zu lassen. Besuchen Sie LEGO.com/botanicals-truck-tour, um zu sehen, wo in Ihrer Nähe weitere Le-Florist-Aktionen stattfinden werden!

Alexandra Zamfir, Marketingleiterin von LEGO Botanicals, sagt: „Das Besondere an der LEGO Botanicals Kollektion ist, dass sie nicht nur das perfekte Geschenk ist, um Ihre Lieben zu überraschen und zu erfreuen, sondern auch eine Gelegenheit, gemeinsam zu bauen und eine schöne Zeit zu verbringen. Der Valentinstag ist ein Moment, um die wichtigen Beziehungen in Ihrem Leben zu feiern, vor allem, wenn wir uns mehr denn je von anderen getrennt fühlen. Wir hoffen, dass die Menschen mit uns an Bord des Le Florist Trucks zusammenkommen werden, um gemeinsam bleibende Erinnerungen zu schaffen."

Sie schaffen es nicht zum Truck? Entfessleln Sie Ihre Kreativität mit LEGO Botanicals und Jeff Leatham

Ab dem 4. Februar bietet die LEGO Group einen kostenlosen Online-Workshop an, in dem Sie Ihre Kreativität für LEGO Botanicals unter der Leitung des berühmten Floristen und künstlerischen Leiters Jeff Leatham entfesseln können. Dieses einzigartige Erlebnis lädt Blumenliebhaber und LEGO-Fans gleichermaßen dazu ein, die lebendigen und grenzenlosen Möglichkeiten des Blumendesigns mit Hilfe der innovativen LEGO Botanicals Kollektion zu erkunden.

Mit einer beneidenswerten Liste prominenter Kunden hat Jeff überall auf der Welt atemberaubende Blumendesigns geschaffen. Sehen Sie zu und bauen Sie mit, während Jeff Sie bei der Herstellung von drei atemberaubenden LEGO-Botanicals-Arrangements anleitet – einem Blumenstrauß für die Hand, einem botanischen Tischschmuck und einem auffälligen Blumenarrangement. Ganz gleich, ob Sie ein langjähriger LEGO-Fan oder Neueinsteiger sind, Jeff wird Ihre Fantasie anregen und Sie zu Ihrem nächsten Bauprojekt inspirieren.

Der Workshop ist ab dem 4. Februar über LEGO.com/Botanicals für jedermann zugänglich und macht es einfach, Verbindungen zu knüpfen und kreativ zu sein, egal wo auf der Welt Sie gerade sind.

Darüber hinaus veranstalten ausgewählte LEGO Stores in AMS und EMEA zwischen dem 7. und 13. Februar ein Make & Take zum Thema Valentinstag. Die Zeiten sind unten aufgeführt und weitere Informationen finden Sie unter LEGO.com/Stores.

USA, Kanada:

Sonntag, 9. Februar 12:00–14:00 Uhr

UK, Irland, Dänemark, Niederlande, Schweden:

Samstag 8. Februar 10:00–12:00 Uhr

Sonntag 9. Februar 12:00–14:00 Uhr

Frankreich:

Lyon, Lille, Clermont-F, So Ouest:

Freitag, 7. Februar 16:00–18:00 Uhr

Samstag, 8. Februar 11:00–13:00

Bordeaux, Forum de Halles, Nizza:

Samstag, 8. Februar 11:00–13:00 Uhr

Sonntag, 9. Februar 11:00–13:00 Uhr

Deutschland:

Mittwoch, 12. Februar 15:00–17:00 Uhr

Donnerstag, 13. Februar 15:00–17:00 Uhr

Informationen zur LEGO Group:

Die LEGO Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Architektinnen und Architekten von morgen durch die Kraft des Spiels zu inspirieren und zu fördern. Das LEGO System in Play, das auf LEGO-Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können.

Die LEGO Group wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Ihr Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie „Spiel gut" bedeutet.

Bis heute ist die LEGO Group ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund geblieben. Seine Produkte werden inzwischen in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.LEGO.com

Informationen zu LEGO Botanicals:

Die LEGO Group brachte 2021 ihre Botanik-Kollektion mit dem LEGO® Blumenstrauß und dem LEGO Bonsai-Baum auf den Markt. Die Kollektion wurde seitdem um weitere Pflanzen und Blumenarrangements aus Steinen erweitert, darunter die LEGO Orchidee, der LEGO Wildblumenstrauß, der LEGO Icons Rosenstrauß, die LEGO Icons Mini Pflanzen und vieles mehr.

Diese Blumen- und Pflanzensets zum Bauen sollen Verbindung durch Kreativität symbolisieren. Der Prozess des Zusammenbaus stellt eine meditative und bedeutsame Erfahrung dar, mit der man entschleunigen, seine Kreativität entfalten und Momente der Verbindung mit geliebten Menschen genießen kann.

Informationen zum Le Florist Flower Truck:

Der Le Florist Flower Truck ist eine Aktion der LEGO Group, die Liebe und Verbundenheit aller Art durch die unendliche Kreativität der LEGO Botanicals feiern soll. Er wird in Städten auf der ganzen Welt unterwegs sein, darunter New York, Toronto, London, Paris, Mailand, Hamburg, Amsterdam und andere.

In London wird der Truck von Freitag, dem 7. Februar, bis Samstag, dem 8. Februar, jeweils von 11 bis 19 Uhr auf der Covent Garden Piazza stationiert sein, wo die Besucher in kostenlosen Workshops ihre eigenen LEGO Botanicals Stängel bauen und eine blühende Auslage mit farbenfrohen LEGO Blumen erleben können.

In Paris wird der Truck zwischen Freitag, dem 13. und Samstag, dem 14. Februar, am Gare de l'Est Halt machen und einen spielerischen Raum voller lebendiger Blumenauslagen, schöner Blumenwagen und praktischer Bauerfahrungen bieten.

Besuchen Sie LEGO.com/botanicals-truck-tour, um zu erfahren, wo in Ihrer Nähe weitere Le Florist-Veranstaltungen und -Standorte blühen werden.

Le Florist lädt alle ein, Kreativität, Verbundenheit und Fürsorge zu feiern und dabei glückliche Momente zu teilen, die für die Ewigkeit gemacht sind.

Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit LEGO Botanicals und Jeff Leatham:

Unter der Leitung des prominenten Floristen und künstlerischen Leiters Jeff Leatham werden Sie in dieser achtminütigen Schulung angeleitet, drei atemberaubende LEGO Botanicals Arrangements zu basteln: einen handgehaltenen Strauß, einen botanischen Tafelaufsatz und ein „Showstopper"-Blumenarrangement. Egal, ob Sie ein erfahrener LEGO Enthusiast oder ein Neuling in diesem Hobby sind, Jeff wird Ihre Fantasie anregen und Sie in eine Welt der ewigen Blüten einladen. Das Video finden Sie unter LEGO.com/Botanicals.

Informationen zu Jeff Leatham:

Jeff Leatham ist ein bekannter Starflorist und künstlerischer Leiter. Leatham, der für seinen kühnen Einsatz von Farben und seine innovativen Designs bekannt ist, ist seit 1994 eine führende Persönlichkeit in der Blumenkunst. Für seinen Beitrag zur französischen Kultur wurde er 2014 mit dem Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres geehrt.

Die Arbeiten von Leatham zeichnen sich durch klare Linien, kräftige Farben und eine einzigartige Herangehensweise an florale Arrangements aus und machen ihn zu einem gefragten Talent für globale Veranstaltungen, Hochzeiten und Markenkooperationen. Seine Entwürfe wurden an renommierten Orten und bei Veranstaltungen auf der ganzen Welt gezeigt, darunter auch bei der Orchideenschau des New Yorker Botanischen Gartens.

Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter „The Art of the Flower", und eine Parfümlinie sowie einen Blumenlieferdienst gegründet. Der Einfluss von Leatham erstreckt sich auch auf die Zusammenarbeit mit Luxusmarken und auf legendäre Installationen, wie die im Chateau de Versailles und im MoMA.

Mit seinem unverwechselbaren Stil, der zeitgenössische Kunst mit Blumendesign verbindet, prägt Jeff Leatham weiterhin die Branche und inspiriert mit seiner kreativen Vision.

Produkt-Details zu den vier neuen LEGO® Botanicals Sets:

LEGO® Botanicals Schöner rosafarbener Blumenstrauß

Alter: 18+

Preis: € 59,99/ $ 59,99 / £ 54,99

/ £ 54,99 Teile: 749

Produkt-Nr.: 10342

Abmessungen – Das Set besteht aus 749 Teilen und die Länge der Blüten variiert, aber als Richtwert gilt, dass die Cymbidium-Orchideen über 32 cm (12,5 Zoll) groß sind.

Verfügbar: 1. Januar 2025

Link: www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

LEGO® Botanicals Mini Orchidee

Alter: 18+

Preis: € 29,99/ $ 29,99 / £ 24,99

/ £ 24,99 Teile: 274

Produkt-Nr.: 10343

Abmessungen – Die LEGO® Orchidee besteht aus 274 Teilen und ist über 25 cm (10 Zoll) groß.

Verfügbar: 1. Januar 2025

Link: www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

LEGO® Botanicals Glücks-Bambus

Alter: 18+

Preis: € 29,99/ $ 29,99 / £ 24,99

/ £ 24,99 Teile: 325

Produkt-Nr.: 10344

Abmessungen: Dieses 325-teilige Set ist über 29 cm (11 Zoll) groß.

Verfügbar: 1. Januar 2025

Link: www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

LEGO® Botanicals Blumenarrangement

Alter: 18+

Preis: € 109,99/ $ 109,99 / £ 94,99

/ £ 94,99 Teile: 1.161

Produkt-Nr.: 10345

Abmessungen – Enthält 1.161 Teile und ist über 31 cm (12,5 Zoll) breit.

Verfügbar: 1. Februar auf LEGO.com

