Infosys integra o ícone do tênis Rafael Nadal como embaixador da marca e da inovação digital da Infosys

BENGALURU, Índia e MALLORCA, Espanha, 24 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), líder global em consultoria e serviços digitais de última geração, anunciou hoje uma parceria de três anos com a estrela mundial do tênis, Rafael Nadal. Reconhecido mundialmente como uma das lendas do esporte, ele também conseguiu se adequar aos rigores do tênis ao longo dos anos. Nadal é a personificação perfeita do que é necessário para que indivíduos ou líderes empresariais evoluam e naveguem continuamente rumo ao seu futuro.

Como parceira de inovação digital do ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open e The International Tennis Hall of Fame, a marca Infosys ajudou a reimaginar o ecossistema do tênis para um bilhão de fãs em todo o mundo, aproveitando a IA, a nuvem, a análise de dados e as experiências digitais. A Infosys foi pioneira em plataformas de análise de vídeo e estatísticas para jogadores e treinadores para revolucionar o treinamento, reforçou a análise de partidas com plataformas de jornalismo assistidas por IA para as emissoras postarem conteúdo envolvente e introduziu novas maneiras para os fãs se engajarem com o jogo. Outras inovações da Infosys para o ecossistema do tênis incluem explorações no universo digital, incluindo realidade mista, realidade virtual social e museus de arte 3D para expandir a história e a herança do tênis para fãs em todo o mundo. Mais recentemente, a Infosys lançou o Carbon Tracker, permitindo que os jogadores da ATP rastreiem e compensem as emissões de suas viagens em turnê. É a primeira tecnologia sustentável desse tipo em qualquer esporte.

Além disso, as parcerias da Infosys com o tênis também se estenderam para atender comunidades em todo o mundo, sendo um bom exemplo a educação STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), tornada envolvente pela perspectiva do tênis para permitir que crianças pequenas desenvolvam uma apreciação mais profunda pelos estudos STEM junto com a Tennis Australia.

Rafael Nadal disse: "Estou muito feliz em trabalhar de perto com a Infosys, pois eles trabalham não apenas para aprimorar a experiência do tênis para a realidade atual, mas também para capacitar as pessoas em nossas comunidades para que façam parte de um futuro melhor. Adoro a maneira como a Infosys trouxe sua experiência digital em todos os setores para o ecossistema global de tênis. Ela transformou a experiência do tênis para um bilhão de fãs em todo o mundo e realmente empoderou todos os jogadores da turnê com análises com as quais, há alguns anos atras, eles só poderiam ter sonhado. Além disso, o impacto que a Infosys está causando fora das quadras – criando a próxima oportunidade para pessoas, empresas e comunidades – me inspira profundamente. Acredito que é nossa aspiração compartilhada criar bem para a sociedade, o que torna nossa parceria verdadeiramente significativa."

Assista ao embaixador da marca Infosys, Rafael Nadal, falar sobre como a Infosys ajudou a transformar o tênis.

Para marcar isso - a primeira colaboração de Nadal com uma empresa de serviços digitais - a Infosys e a equipe de treinamento de Nadal estão desenvolvendo uma ferramenta de análise de partidas com inteligência artificial. Essa ferramenta personalizada estará disponível em tempo real para a equipe de treinadores de Nadal acompanhar simultaneamente as informações de suas partidas ao vivo, quando ele voltar ao circuito, juntamente com dados históricos de suas partidas anteriores.

Salil Parekh, diretor executivo e diretor administrativo da Infosys, disse: "É uma honra receber Rafa - um dos atletas e humanitários mais respeitados do mundo - como embaixador da Infosys. Ele é alguém que personifica o espírito de sempre evoluir, nunca desistir, com extrema dedicação e determinação para dar o melhor em todas as situações. Somos inspirados pela sua abordagem, e isso reflete nossas próprias aspirações de evoluir continuamente e sempre permanecer relevantes para nossos clientes".

