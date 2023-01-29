Intella X, Neowiz Web3 и партнеры

СОННАМ (Южная Корея), 30 января 2023 г. /PRNewswire/ -- После недавнего объявления о выделении $12 млн в частном порядке игровая платформа Web3 Neowiz Intella X представила своих первоначальных партнеров по экосистеме.

Первоначальная игровая экосистема платформы состоит из более чем 30 ведущих мировых партнеров из различных секторов, включая игры, инвестиции, блокчейн-сервисы и безопасность в целях ускорения и стимулирования игр Web3 через Intella X.

Intella X reveals its Web3 gaming platform's initial ecosystem partners

Партнерами Intella X являются Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner и XL Games.

Официальный представитель компании Intela X прокомментировал это событие следующим образом: «При поддержке наших ведущих партнеров по экосистеме Intella X Web3-centric будет превращен в глобальный центр игровой экосистемы, реализующий фундаментальные ценности и философию Web3 и ведущих новаторов в сфере гейминга Web3».

Каждый партнер из своих соответствующих отраслей стремится ускорить массовое внедрение Web3 и долгосрочный рост игровой экосистемы Intella X за счет объединения усилий в обеспечении высочайшего качества игрового процесса Web3.

Глобальный дебют Intella X на Polygon состоится в первом квартале 2023 года с собственным мобильным кошельком, DEX, торговой площадкой NFT, панелью запуска и линейками игр на 2023 год.

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Информация о компании NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ:095660): основанная в 1997 году, она считается первопроходцем и одной из ведущих корейских игровых компаний. С 2003 года компания успешно выпускает широкий спектр компьютерных и мобильных игр через https://www.pmang.com/, а также совместно разработала и выпустила невероятно успешные игры, такие как FIFA online, Brave Nine, DJMAX, Respect, Skul: Hero Slayer, Cats Soup и долгожданный трехкратный титул Gamescom Lies of P.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1990966/Intella_X_reveals_Web3_gaming_platform_s_initial_ecosystem_partners.jpg

SOURCE NEOWIZ Corporation