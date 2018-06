J. BALVIN É O PRINCIPAL ARTISTA GLOBAL DO SPOTIFY

Nativo de Medelín, na Colômbia, José Álvaro Osorio Balvin, mais conhecido por uma legião de fãs globais como J. BALVIN, o vencedor de vários prêmios do Grammy Latino, foi elogiado pela revista Billboard como "o maior sucesso que a música latina já viu em muitos anos" e o único artista latino incluído nos recentes destaques de "Novos clássicos" da revista Rolling Stone: "visionários criativos que se recusam a ser controlados pelas regras do passado, enquanto definem o território do futuro". Com estilo próprio, que reverencia a primeira onda de estrelas de reggaeton de Porto Rico, porém em fusão com outros ritmos colombianos e hip-hop tradicionais, mais sedutores do que letras arrogantes e forte paixão pela moda, J. Balvin se tornou o inegável líder de uma revolução do reggaeton de segunda geração, impulsionando o som urbano de volta à vanguarda da música latina em todo o mundo.

Entre seu álbum de estreia em uma grande gravadora, o LA FAMILA, sucessor multiplatina do ENERGIA (o álbum latino nº 1 de 2016), e os recentes singles de destaque como Mi Gente e Machika, J. Balvin rapidamente alcançou nove singles latinos nº 1, mais de 50 milhões de seguidores nas mídias sociais e DEZ BILHÕES de visualizações no YouTube. No verão passado, "Mi Gente", de J. Balvin, tornou-se a primeira faixa totalmente espanhola a alcançar o 1º lugar no Global 50 da Spotify e, agora, Balvin acaba de superar Drake, se tornando o principal artista do Spotify no mundo. Com seu estilo pioneiro e sucesso nas paradas, J. Balvin também se tornou um dos colaboradores mais requisitados da música latina, tendo trabalhado com artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Liam Payne, Nicky Jam, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer, Poo Bear, Juanes, Daddy Yankee, Camilla Cabelo e muitos outros.

Com o recente lançamento de VIBRAS no topo das paradas, J. Balvin acrescenta ao seu catálogo já celebrado uma nova coleção, que combina faixas mais antigas, em homenagem ao reggaeton tradicional, em equilíbrio com as novas fusões aventureiras, que avançam o gênero em estilo, tolerância e ritmos que continuarão a expandir o âmbito global da música urbana latina. Com a mencionada impressionante lista de colaborações superstar que já conta a seu favor, Balvin escolheu demonstrar a força deste capítulo musical com combinações focadas, destacado os respeitados contemporâneos do reggaeton (Wisin y Yandel, Zion & Lennox), elogiou seriamente os gêneros cruzados dos artistas latinos (Carla Morrison, Rosalio) e artistas internacionais inovadores/emergentes, como Willy William, Anitta e Jeon. A maior parte do álbum foi produzida pela Sky, parceira/produtora artística colombiana de longa data de Balvin, bem como pelo pioneiro do reggaeton de Puerto Rico, Tainy, enquanto Willy William e Chuckie & Childsplay dirigiram os singles de destaque, "Mi Gente" e "Machika" respectivamente. Mas seja o ritmo propulsivo dos sucessos já estabelecidos ou o descontraído ritmo de verão da faixa-título e single atual "Ambiente", o fio condutor universal que Balvin fez questão de incutir em todo o álbum foi a música com a qual todos os tipos de público poderiam rapidamente "vibrar"/conectar-se, ampliando o entendimento da cultura latina e levando o espanhol para frente, em pé de igualdade no cenário pop global.

Planeje agora mesmo participar da turnê VIBRAS, de J. BALVIN, nos Estados Unidos, neste outono, patrocinada pelo uísque Buchanan. A turnê de 27 dias produzida pela Live Nation começa no dia 19 de setembro, em Fresno, Califórnia, e terá paradas em Los Angeles, Nova York, Miami, Chicago, Las Vegas, Houston e muitas outras cidades.

Imagens e vídeos para download

https://umusic.box.com/s/yaopaib78w4x20h290b657zkeyk46t4q

www.JBalvin.com – Instagram - Twitter - YouTube - Facebook – Spotify – Apple Music - iTunes

Sobre a Universal Music Group

A Universal Music Group (UMG) é líder mundial em entretenimento musical, com ampla gama de empresas envolvidas em músicas gravadas, publicações musicais, merchandising e conteúdo audiovisual em mais de 60 países. Apresentando o catálogo mais abrangente de gravações e músicas em todos os gêneros musicais, a UMG identifica e desenvolve artistas, produzindo e distribuindo a música mais aclamada pela crítica e com sucesso comercial do mundo. Comprometida com a arte, a inovação e o empreendedorismo, a UMG promove o desenvolvimento de serviços, plataformas e modelos de negócios, a fim de ampliar as oportunidades artísticas e comerciais dos artistas e criar novas experiências para os fãs.

A Universal Music Group é uma empresa da Vivendi. Saiba mais no site: http://www.universalmusic.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/710853/Universal_Music_Latin_Entertainment_J_Balvin_Spotify.jpg

FONTE Universal Music Latin Entertainment

SOURCE Universal Music Latin Entertainment

Related Links

http://www.universalmusic.com

http://www.universalmusica.com/