加速负责任使用和创新的医学AI研讨会

康涅狄格州纽黑文 2026年3月12日 /美通社/ -- 全球医学领域人工智能领导者耶鲁大学医学院将于3月26日举办2026年耶鲁医学人工智能研讨会。

耶鲁大学医学院的Jean和David W. Wallace院长、医学博士Nancy J. Brown表示： “我们很荣幸能在这个关键时刻举办这次AI医学研讨会，因为该领域正从承诺转向实践。” “作为人工智能和医学领域的思想领袖，我们的教师亲眼目睹了合乎道德设计和实施的人工智能模型的巨大潜力，这些模型有可能改变全球患者的生活。” 她说，学术医学在指导人工智能前进的道路上发挥着关键作用，为严谨的科学创新、临床见解以及患者护理环境中的公平使用奠定了基础。

Waldemar von Zedtwitz医学、生物医学信息学和数据科学教授、生物医学信息学副院长、生物医学信息学和数据科学系主任Lucila Ohno-Machado医学博士表示： “我们希望分享耶鲁和其他机构正在进行的令人兴奋的研究。” “我们将讨论在转化研究中开发、评估和部署人工智能等重要问题的最佳实践，即接近应用于医疗保健实践的研究，我们计划启动合作，以推动我们所有人的工作。”

该研讨会旨在将耶鲁大学校园内的研究小组与其他机构的研究小组联系起来。耶鲁大学医学院Robert T. McCluskey生物医学信息与数据科学教授兼研讨会联合创始人Hua Xu博士表示： “我们将有演讲者讨论人工智能在临床实践中的应用，例如如何将其应用于特定疾病领域，以及分享想法并讨论最佳实践。” 徐说，将讨论道德和隐私问题。

据徐说，机构正在开始制定适当的政策和治理结构，以开发和实施医疗人工智能应用。 “但不是每个医疗机构都孤立地制定自己的治理框架，而是让我们走到一起，分享经验，共同思考这些挑战，这是更有意义的，”他说。

YSM邀请临床和转化科学奖中心参加并提交海报演讲，重点介绍人工智能、信息学、临床和转化科学交叉领域正在进行或已完成的工作。 媒体代表也将受到邀请。

该活动由耶鲁大学临床研究中心和耶鲁大学生物医学信息与计算中心于上午8点至下午4点举办，随后举行招待会。 会议将在101 College St., New Haven, Conn. 远程选项可用。如需注册，请点击此处。

下个月，处于人工智能集成前沿的耶鲁大学将于2026年4月28日在克莱恩大厦举办该机构第二次全校范围的跨学科人工智能研讨会“从创新到影响：人工智能”。

关于耶鲁大学医学院

耶鲁大学医学院致力于培养医学与科学领域的领军人才，着重激发其求知精神与批判性思维能力。 它是生物医学研究、临床护理和医学教育领域的全球领导者。 耶鲁大学拥有1700多名医生，为全球患者提供富有人文关怀的护理服务。耶鲁大学的医学教育体系强调批判性思维和独立研究，培养学术医学领域的领导者。

